У кого первого сдадут нервы

Путин прекрасно знает, где у многих европейцев слабые места / Фото Reuters

Россия нагнетает на отличненько. А еще лучше нагнетают западные СМИ, через которых одни политики давят на других, принуждая к все более и более жесткой позиции в отношении России.

Путин прекрасно знает, где у многих европейцев слабые места. Особенно у части немецкой элиты. В деньгах у одних, и страхе большой войны у других. У немцев еще в чувстве вины за Вторую мировую (которое еще живо), которая почему-то преимущественно распространяется на Россию, а не на других жертв этой войны. На украинцев, например. Но тут надо отдать должное российской пропаганде и российским деньгам, они прекрасно поработали на это чувство вины. В отличии от нас.

Американцы и британцы прекрасно знают про слабые места у Путина. Например, это его окружение и российская экономика, которая не очень здорова. И для которых долгосрочно важно сохранить приток бабла от ресурсов в Россию, потому что без стабильной маржи поддерживать жизнеспособность режима невозможно.

Китайцы знают, что Россия, которая побила горшки с Западом окончательно и бесповоротно, которая получила эмбарго и изоляцию - бесконечный источник дешевого чего угодно. Американцы тоже это знают и им превращение России в чистый сырьевой придаток Китая вообще ни разу не выгодно. Поэтому желание избежать тотальной изоляции России от рынков вполне логично.

Путин тоже знает, что превращение России в сырьевой придаток Китая не выгодно ему и его окружению, потому что когда у тебя один покупатель, он тебе цену и диктует. Меньше цена - меньше денег - меньше маржа. А за экономической оккупацией рано или поздно может последовать политическая. А вдруг Путин и его команда перестанут устраивать китайских товарищей?

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Вот примерно так, очень грубо и очень упрощенно, выглядит эта мексиканская дуэль. В которой нет места иллюзиям и мечтам.

В принципе, все все про всех знают и суть этой мексиканской дуэли в том, у кого первого сдадут нервы. Так как пацаны все взрослые, нервы скорее всего не сдадут и люди договорятся на полутонах. У Путина сейчас, как он считает, есть окно возможностей для усиления позиций. Энергетический кризис в Европе. Пересменка в Германии. Желание Байдена одержать какие-то дипломатические победы. Обострение между США и Китаем. Приступ великодержавия (притворный или реальный) у Си Цзиньпиня.

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Нам пока надо делать ровно одно - готовиться к худшему, надеясь на лучшее. И извлекать главный урок. Не хочешь быть переговорной позицией - вооружайся и строй экономику. А не гордись "рекордными" 200 миллиардами ВВП, тем, что по средней зарплате мы догоняем Россию или рекордным экспортом зерна. Это смешно для такой страны как Украина.

А пока мы больше рассчитываем на благоприятную конъюнктуру, а не на собственную субъектность. Потому что компонентов субъектности у нас как не было, так и в большей своей части нет. Кроме армии. Спасибо ей, что она у нас есть.

"Юра, ты не сказал, будет ли эскалация?"

Сейчас скорее нет, чем да.

А будет ли она потом?

Зависит только от пунктов выше. От нашей готовности ее отразить.

Чем выше для Путина цена, тем менее вероятно, что он будет ее платить.

Слишком кремлевской камарилье дорога их власть и внутрення стабильность.