У Киева нет плана "Б": Денисенко объяснил, на что рассчитывает Европа

Эксперт объясняет, почему лидеры Британии, Франции, Германии и Италии на этот раз не мирят Киев с Трампом и чего на деле добивается американская дипломатия.

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Зеленский и Путин / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, t.me/news_kremlin, t.me/V_Zelenskiy_official

Эксперт Вадим Денисенко отмечает, что визит Владимира Зеленского в Лондон пока не дал весомых результатов, а европейские лидеры, в отличие от прежних кризисов, не спешат мирить Киев и Вашингтон. По его мнению, запасной план ЕС сводится к двум пунктам - дождаться выборов в США и не поссориться с Дональдом Трампом, поэтому Украине придется двигаться в фарватере европейской логики. Публикуем его размышления.

У нас нет плана "б"! Есть ли план "б" у ЕС? Визит Зеленского в Лондон пока не принес весомых результатов, кроме заявления об ускорении поставок ракет LMM. Похоже, стратегия европейцев - ждать, чем закончатся выборы в США. видео дня

1. До последнего времени алгоритм действий в таких ситуациях был следующим. Ссора - европейцы просят Украину не эскалировать - лидеры Британии, Франции, Германии и Италии уговаривают Трампа отступить - примирительная встреча с Зеленским.

Сейчас нет даже намеков на то, что лидеры европейских стран начинают свою примирительную функцию. Более того, они делают все, чтобы не поссориться с Трампом.

2. В это же время мы имеем ситуацию, когда ряд украинских чиновников входит в эскалацию с США без какой-либо стратегии. Более того, в силу многих обстоятельств, в том числе и объективных, мы будем вынуждены согласиться на ту стратегию, которую нам предложит ЕС.

3. И здесь мы подходим к главному вопросу сегодняшнего дня: а существует ли план "б" у европейцев? Сейчас, похоже, запасной план европейцев сводится к двум пунктам: а) дождаться результатов выборов; б) за это время не поссориться с Трампом. Что будет в случае, если республиканцы сохранят большинство в сенате, - пока абсолютно открытый вопрос (почему это важно, я говорил вчера).

4. На этом фоне стоит обратить внимание на то, что стратегия Трампа - это попытка дожать не только Украину, но и ЕС до быстрых решений, которые продемонстрируют, что Трамп достиг мирного соглашения. Пока европейцы к этому не готовы. Но давление точно будет усиливаться.

5. Параллельно Трамп попытается выйти на определенное примирение с Ираном, хотя там ситуация значительно сложнее как из-за того, что США не готовы к какой-либо более широкой эскалации ни в Иране, ни в Йемене, так и из-за выборов в Израиле, которые состоятся за неделю до выборов в США.

6. К сожалению, в ближайшие недели у нас будет слишком мало субъектности для самостоятельной игры. Мы будем вынуждены двигаться в фарватере исключительно логики лидеров Европы.

7. Я хотел бы просто напомнить всем, что главный принцип американской дипломатии - не решить вопрос, а достичь баланса сил между большими системами. Это всегда нужно помнить, когда мы употребляем термин "справедливость".

О персоне: Вадим Денисенко Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, руководитель аналитического центра Деловая Столица, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.

Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия. Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023). С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

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