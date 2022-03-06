У Байдена есть два способа обрушить режим Путина

Официально США может так и не ввести бесполетную зону над Украиной / Reuters

О цинизме и прагматизме...

Насчёт "бесполётной зоны" в воздушном пространстве Украины...

Тут некоторые слишком впечатлительные "товарисчи", ранее клятвенно убеждавшие всех нас, что "нападение Путина" - это такой исключительно совместный блеф Запада и Кремля по принуждению нас к "Минским соглашениям" вчера весьма восторженно встретили наезд Президента Зеленского на Северо-Атлантический Альянс за отказ организовать нам тут "бесполётную зону"... мол правильно врезал, давно пора пистон вставить этим сцущимся ядерной войны придуркам, ну и всё в таком же духе...

Уважаемые, окститесь...

Не будет над Украиной никакой "бесполётной зоны" силами НАТО, по крайней мере, официальной...

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Думаете Запад боится ядерного шантажа Путина.?

На самом деле нет.

Западу на это вообще плевать... Скажу больше, он бы даже рад был ограниченному ядерному конфликту с Кремлём...

В действительности, Запад считает и анализирует ситуацию намного дальше и глубже, нежели это делают нынче в Киеве и в Москве. Причём, на основе куда как более полной информации, нежели обладают в обеих враждующих столицах.

Уже очевидно, что Кремль рано или поздно прое*ет военную кампанию в Украине... Но, есть весьма существенная разница для будущего... кому он её прое*ет - НАТО или Украине...

Запад собирается "кардинально поменять" саму Россию. Это стало понятно после того, как "предупреждения Байдена" оказались "вполне обоснованными", несмотря на глубокомысленные "выводы" наших доморощенных аналитегов.

В этом контексте ему так или иначе необходимо обрушить режим Путина...

Сделать это возможно двумя основными способами:

1. Красочное и кровавое поражение кремлёвского долбо*ба в конвенциальной войне с заведомо слабым, в сравнении с ним, противником... причём обязательно - в комплексе с "ядерными санкциями", напрочь исключающими реванш.

Да, всё правильно... война в Украине и санкции Запада это два основных элемента одной партии, а не причина и её последствия... А вот поражение от НАТО (а именно так будет трактоваться эта самая "бесполётная зона" в случае её введения) может вызвать в РФ совершенно обратный эффект...

2. Ограниченная ядерная война, в которой кремлёвский долбоёб также неминуемор прое*ёт... Способ и сценарий, который базируется на образе мышления и психологическом состоянии тех людей, кто принимает в Кремле решения, он так же проработан и принят Западом, хотя многим кажется, что он такого сценария "ужасно боится" и якобы ни при каких обстоятельствах не желает... Да, не желает, но вполне к нему готов... причем, право первого шага здесь предоставляется сделать самому долбо*бу... чтобы напрочь снять вопросы для всего мира, кто начал первым, ну или попытался его сделать.

Читайте такжеСначала - только над Киевом и западом: в США допускают обеспечение бесполетной зоны над УкраинойПри этом, методология и технические способы отстранения бункерного долбо*ба от власти... уже неважны. Будет ли это "условная табакерка" по башке от ближайших соратников, революция "широких народных масс", заговор олигархов, козни тамошних специальных служб или даже развал самой РФ на несколько кусков в следствии вспыхнувших национально-свободительных войн российских национальных окраин для Запада, абсолютно пофиг... Он готов к любым изменениям по ходу пьесы...

Касаемо этих двух способов... надо понимать, что у каждого из них есть свои плюсы и свои минусы...

Если в кратце, способ №1 - это медленнее, поэтапно и муторнее... но не так кровавее и хаотично, как может быть при способе №2.

Способ №2 - куда как быстрее, но куда как кровавее, и при этом - намного гарантированее, нежели способ№1.

На данный момент развития ситуации, у бункерного долбо*ба ещё есть шанс выйти из этой ситуации с минимальными потерями (другими словами - через способ №1, при котором он даже сможет сохранить своё тельце в неприкосновенности и даже некую часть напиз*енного за 20 лет правления)... При противоположном выборе, долбо*б гарантированно попадает не в рай, а совершенно в другое место.

Но уже сейчас понятно, что ни при первом, ни при втором способе... бункерный долбо*б не достигает своих затаённо-половых желаний, касаемо даже собственной страны, не говоря про прилегающие территории...

Россию мировое сообщество таки "переформатирует". Запад твёрдо решил привести эту мировую токсичную помойку, начавшую серьёзно угрожать мировому порядку, "к нормальному бою", начав с замены смотрителя свалки...

Если для этого потребуется е*ануть ядрённой головкой по какому-то Ханты-Мансийску, ну или Норильску... то он к этому готов... Хотя, конечно, Запад хотел бы ограничиться... харьковскими развалинами не слишком большого масштаба...

Потому, не ждите над Украиной американских "Рапторов"...

Накостылять кремлёмвскому долбо*бу мы должны сами в рамках способа №1... при очень деятельной помощи Запада, конечно... как явной, так и скажем, неявной...

Для всего мира... Ху*ло должен "окончательно вляпаться" именно в Украине, при санкциях, которые исключают какие-либо дальнейшие перспективы восстановления "милитаристкой угрозы" с его стороны.

Цинично? Да...

Прагматично? В высшей степени...

Есть какие-то другие альтернативы в условиях ядерного шантажа со стороны группы долбо*бов с ядерной ракетой...? Нет...