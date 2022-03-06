УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

У Байдена есть два способа обрушить режим Путина

Константин Машовец

Военный журналист, координатор группы "Информационное сопротивление", автор книги "Диалоги с нулей"

6 марта 2022, 16:15

В действительности, Запад считает и анализирует ситуацию намного дальше и глубже, нежели это делают нынче в Киеве и в Москве.

США, Россиия
Официально США может так и не ввести бесполетную зону над Украиной / Reuters

О цинизме и прагматизме...

Насчёт "бесполётной зоны" в воздушном пространстве Украины...

Тут некоторые слишком впечатлительные "товарисчи", ранее клятвенно убеждавшие всех нас, что "нападение Путина" - это такой исключительно совместный блеф Запада и Кремля по принуждению нас к "Минским соглашениям" вчера весьма восторженно встретили наезд Президента Зеленского на Северо-Атлантический Альянс за отказ организовать нам тут "бесполётную зону"... мол правильно врезал, давно пора пистон вставить этим сцущимся ядерной войны придуркам, ну и всё в таком же духе...

Уважаемые, окститесь...

Не будет над Украиной никакой "бесполётной зоны" силами НАТО, по крайней мере, официальной...

Реклама

Думаете Запад боится ядерного шантажа Путина.?

На самом деле нет.

Западу на это вообще плевать... Скажу больше, он бы даже рад был ограниченному ядерному конфликту с Кремлём...

В действительности, Запад считает и анализирует ситуацию намного дальше и глубже, нежели это делают нынче в Киеве и в Москве. Причём, на основе куда как более полной информации, нежели обладают в обеих враждующих столицах.

Уже очевидно, что Кремль рано или поздно прое*ет военную кампанию в Украине... Но, есть весьма существенная разница для будущего... кому он её прое*ет - НАТО или Украине...

Запад собирается "кардинально поменять" саму Россию. Это стало понятно после того, как "предупреждения Байдена" оказались "вполне обоснованными", несмотря на глубокомысленные "выводы" наших доморощенных аналитегов.

В этом контексте ему так или иначе необходимо обрушить режим Путина...

Сделать это возможно двумя основными способами:

1. Красочное и кровавое поражение кремлёвского долбо*ба в конвенциальной войне с заведомо слабым, в сравнении с ним, противником... причём обязательно - в комплексе с "ядерными санкциями", напрочь исключающими реванш.

Да, всё правильно... война в Украине и санкции Запада это два основных элемента одной партии, а не причина и её последствия... А вот поражение от НАТО (а именно так будет трактоваться эта самая "бесполётная зона" в случае её введения) может вызвать в РФ совершенно обратный эффект...

2. Ограниченная ядерная война, в которой кремлёвский долбоёб также неминуемор прое*ёт... Способ и сценарий, который базируется на образе мышления и психологическом состоянии тех людей, кто принимает в Кремле решения, он так же проработан и принят Западом, хотя многим кажется, что он такого сценария "ужасно боится" и якобы ни при каких обстоятельствах не желает... Да, не желает, но вполне к нему готов... причем, право первого шага здесь предоставляется сделать самому долбо*бу... чтобы напрочь снять вопросы для всего мира, кто начал первым, ну или попытался его сделать.

Читайте такжеСначала - только над Киевом и западом: в США допускают обеспечение бесполетной зоны над УкраинойПри этом, методология и технические способы отстранения бункерного долбо*ба от власти... уже неважны. Будет ли это "условная табакерка" по башке от ближайших соратников, революция "широких народных масс", заговор олигархов, козни тамошних специальных служб или даже развал самой РФ на несколько кусков в следствии вспыхнувших национально-свободительных войн российских национальных окраин для Запада, абсолютно пофиг... Он готов к любым изменениям по ходу пьесы...

Касаемо этих двух способов... надо понимать, что у каждого из них есть свои плюсы и свои минусы...

Если в кратце, способ №1 - это медленнее, поэтапно и муторнее... но не так кровавее и хаотично, как может быть при способе №2.

Способ №2 - куда как быстрее, но куда как кровавее, и при этом - намного гарантированее, нежели способ№1.

На данный момент развития ситуации, у бункерного долбо*ба ещё есть шанс выйти из этой ситуации с минимальными потерями (другими словами - через способ №1, при котором он даже сможет сохранить своё тельце в неприкосновенности и даже некую часть напиз*енного за 20 лет правления)... При противоположном выборе, долбо*б гарантированно попадает не в рай, а совершенно в другое место.

Но уже сейчас понятно, что ни при первом, ни при втором способе... бункерный долбо*б не достигает своих затаённо-половых желаний, касаемо даже собственной страны, не говоря про прилегающие территории...

Россию мировое сообщество таки "переформатирует". Запад твёрдо решил привести эту мировую токсичную помойку, начавшую серьёзно угрожать мировому порядку, "к нормальному бою", начав с замены смотрителя свалки...

Если для этого потребуется е*ануть ядрённой головкой по какому-то Ханты-Мансийску, ну или Норильску... то он к этому готов... Хотя, конечно, Запад хотел бы ограничиться... харьковскими развалинами не слишком большого масштаба...

Потому, не ждите над Украиной американских "Рапторов"...

Накостылять кремлёмвскому долбо*бу мы должны сами в рамках способа №1... при очень деятельной помощи Запада, конечно... как явной, так и скажем, неявной...

Для всего мира... Ху*ло должен "окончательно вляпаться" именно в Украине, при санкциях, которые исключают какие-либо дальнейшие перспективы восстановления "милитаристкой угрозы" с его стороны.

Цинично? Да...

Прагматично? В высшей степени...

Есть какие-то другие альтернативы в условиях ядерного шантажа со стороны группы долбо*бов с ядерной ракетой...? Нет...

viber
война в Украине Владимир Путин Джо Байден
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Россия открыла ящик Пандоры и теперь не знает, что с этим делатьРоссия открыла ящик Пандоры и теперь не знает, что с этим делать "Это проклятие ляжет на ваших детей": Гвоздева сообщила, что ее дом разбомбили оккупанты"Это проклятие ляжет на ваших детей": Гвоздева сообщила, что ее дом разбомбили оккупанты В центре Киева прогремели взрывыВ центре Киева прогремели взрывы Российский олигарх родом из Украины был найден повешенным в Британии - СМИРоссийский олигарх родом из Украины был найден повешенным в Британии - СМИ В марте гибли самые кровавые правители России: в Сети обсуждают, нарушит ли Путин "традицию"В марте гибли самые кровавые правители России: в Сети обсуждают, нарушит ли Путин "традицию"

Последние новости

18:27

На Запорожкой АЭС 500 оккупантов, в Энергодаре - 1000

18:27

Войска оккупантов потеряли 30% боеспособной армии — Центр оборонных стратегий

18:25

Ракетный обстрел Винницы: Молдова сделала резкое заявлениеВидео

18:05

К призывам закрыть небо присоединились областные и городские советы по всей Украине

17:50

Глава комитета Палаты представителей США по иностранным делам и руководитель Львовщины поговорили о "закрытом небе"

Реклама
17:31

Россия планирует провокации с использованием насильно мобилизованных жителей ОРДЛОВидео

17:29

Зеленский готов к прямым переговорам с Путиным

17:22

В Киеве над детской больницей Охматдет сбили крылатую ракету оккупантов

17:04

Россия – курица с отрубленной головой, или Как российские Zомби душат россиян-противников войнымнение

16:57

В Ирпене под обстрелами погиб известный украинский актер и телеведущийВидео

16:52

В России силовики жестко задержали 2500 человек, протестовавших против войны в Украине

16:26

Начинается гуманитарный кризис: Харьков атакуют оккупантыВидео

16:15

У Байдена есть два способа обрушить режим Путинамнение

16:03

Интернациональный легион: Кулеба рассказал, что в Украину едут 20 тысяч ветеранов и добровольцев

16:01

Оккупанты не забирают тела погибших: Укрзализныця отозвала 20 вагонов для транспортировки

15:55

Оккупанты полностью разрушили аэропорт в Виннице: жуткие кадрыВидео

15:37

"Будет масштабная катастрофа": путинские войска обстреляли институт Харькова с ядерной установкойВидео

15:25

Гороскоп на завтра, 7 марта 2022: Тельцам – враги, Ракам – интриги

15:23

Важная информация для СМИ и всех, кто фотографирует или пишет о войне от главкома ВСУ

15:15

Киву объявили в международный розыск и подозревают в госизменеВидео

Реклама
15:05

Путин боится за свою шкурумнение

14:56

"Путин не добьется успеха в Украине": глава МИД Британии рассказала, чего ждет от войны

14:25

Враг пытается продвинуться к Николаеву и Днепру, ВСУ его оттесняют – АрестовичВидео

14:22

"Зеленый коридор" для Мариуполя расстреляли оккупанты, эвакуация сорвана - АзовВидео

14:20

"Похоронки русским матерям как памятка: не лезьте - убьем": Данилов выступил с заявлением

14:15

Украина должна быстро переходить к экономике военного положения - Шмыгаль

13:43

На Харьковщине уничтожен вражеский штурмовик Су-25

13:29

Блинкен рассказал, как прошли переговоры с Польшей о передаче Украине истребителей

13:19

Укрзализныця изготовила из рельсов почти 4 тысячи противотанковых ежей

13:08

"Жестоко и цинично. Это не импровизация" - Зеленский о нападении России

12:56

Россияне готовятся бомбить Одессу – Зеленский

12:55

3-летнему мальчику оторвало ногу: последствия бомбардировки Коростеня на ЖитомирщинеФото

12:50

Если промолчите, заплатите бедностью за войну: Зеленский обратился к россиянам

12:36

На Луганщине началась принудительная паспортизация населения

12:32

"Не лезьте – убьем!": Данилов предупредил оккупантов о последствиях второй волны атак в Украине

12:31

В Киевской ОГА назвали самые опасные направления области

12:23

"Это просто, если есть воля": Зеленский заявил, что Украине нужны самолеты, чтобы закрыть небоВидео

12:05

Россияне расстреливают мирных жителей, которые бегут из Ирпеня: погибла целая семьяФотоВидео

11:58

Предатели Украины получили по заслугам - ВСУ разбили группу военных, которые перешли на сторну РФ в 2014

11:55

"Орки лезут снова": оккупанты атакуют танками Николаев

Реклама
11:37

Обесценивание рубля, дефицит продуктов и безработица: какую цену заплатят россияне за войну с Украиной

11:23

"Давление на персонал АЭС" - Запорожская АЭС остается под контролем оккупантов

11:10

Мясо из Беларуси, молочка из Грузии - как РФ пытается спастись от дефицита продовольственных товаров

11:08

Начальник Генштаба Беларуси подал в отставку, Минобороны РБ опровергает

10:51

Из Мариуполя сегодня будут эвакуировать местных жителей

10:33

"Это террористы, а не армия": Ляшко рассказал, что оккупанты вывели из строя 34 больницы

10:32

СБУ ликвидировали диверсионные группы в 5 областях Украины

10:26

Дутая непобедимость Россиимнение

10:15

"Враг сгинет от своего же оружия": Резников рассказал о деморализации военных РФ

10:09

Оккупанты беспощадно обстреливают Бучу, убивают даже детейВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять