"Тысяча порезов" на Днепровском направлении

Дмитрий Снегирев
29 октября 2025, 19:50
что стоит за активизацией оккупантов и зачем враг создает иллюзию прорыва.
'Тысяча порезов' на Днепровском направлении
Российские оккупанты / Коллаж: Главред, фото: МО РФ

Противник пытается одновременными ударами на разных направлениях фронта растянуть украинские оперативные резервы и отвлечь основные силы СОУ от направления основного удара, а именно: от Донецкой области.

Оккупанты пытаются давить на Днепропетровщину сразу с нескольких направлений, применяя тактику "тысячи порезов". Наступление продолжается на стыках Днепропетровской и Запорожской областей, на Покровском и Великомихайловском направлениях. Главная цель врага - расширить боевые действия на территории, которые не включены в конституцию рф указом путина.

Недавно в российских и украинских СМИ появилась информация о захвате ряда населенных пунктов на территории Днепропетровской области, которая впоследствии была опровергнута Генштабом Вооруженных сил Украины.

В частности, речь шла о якобы захвате россией населенного пункта Калиновское Днепропетровской области.

Напомню, 2 октября проект DeepState сообщил, что российские войска захватили два населенных пункта в Днепропетровской области. Впоследствии 20-й армейский корпус сообщил, что Силы обороны Украины контролируют ситуацию в селе Калиновское, продвижение рф остановлено.

А уже 3 октября Силы обороны Украины провели успешную зачистку российских оккупантов в Сосновке, Хорошем, Новоселовке и Снежном в Днепропетровской области.

Несмотря на ряд успешных контратак ВСУ на этом направлении, противник (войска 5-й, 29-й, 36-й и части сил 35-й общевойсковой армии/ЗВА, а также ряда частей и соединений усиления) продолжают наступать на большинстве его участков.

13 октября сообщалось об оккупации села Терновое в Днепропетровской области.

За минувшие сутки противник совершил 14 атак в районах населенных пунктов Филиал, Сосновка, Новоегоровка, Орестополь, Павловка, Калиновское и в направлении Приволья.

По словам военного эксперта, полковника запаса ВСУ Владислава Селезнева, бои на территории Днепропетровской области являются частью тактики российских войск по созданию так называемых санитарных зон вдоль украинско-российской границы. Активизация боевых действий в регионе связана со стремлением рф продвинуться вглубь украинской территории и повлиять на общий ход войны

Сейчас российские оккупанты пытаются расширить зону присутствия в Днепропетровской области, но есть четкое понимание данной ситуации со стороны Генштаба ВСУ.

Речь идет о передислокации оперативных резервов и минимизации возможных прорывов российских оккупантов. То есть на данный момент мы можем говорить о том, что планы российского генштаба по созданию широкой линии так называемой буферной зоны уже на территории Днепропетровской области провалились точно так же, как и в Харьковской, и в Сумской области. А это в очередной раз свидетельствует о том, что Силы обороны Украины успешно используют тактику активной обороны.

ВСУ не только истощают врага, нанося ощутимые удары по живой силе и технике, но и при необходимых условиях успешно контратакуют. А тактика россиян не изменилась.

Прежде всего - это террор против мирного населения. И Днепропетровская область, к сожалению, не исключение. Удары ФАБами, удары "Солнцепеками" по населенным пунктам, а это фактически оставляет их в состоянии выжженной земли.

Стоит отметить, что Днепр уже становился объектом ударов высокоточным оружием. В частности, 9 октября россия впервые применила по городу крылатую бомбу-ракету "Гром-Е1". На следующий день, 10 октября, оккупанты попытались повторить атаку, однако два носителя КАБ были успешно сбиты украинскими силами противовоздушной обороны в пригороде.

Как отметил военный эксперт Олег Жданов, армия рф не имеет возможности наносить удары по Днепру обычными корректируемыми авиационными бомбами (КАБ) из-за их недостаточной дальности. В то же время, средств с увеличенной дальностью, таких как "Гром-Е1" или другие подобные высокоточные боеприпасы, у врага есть ограниченное количество, что также влияет на оценку общей стратегической опасности для региона.

Примечательно, что активизация оккупационных войск на Днепропетровщине имеет преимущественно информационно-политическое значение. Понимая невозможность военного сценария захвата территории Донецкой области, они идут на откровенный шантаж. И используют возможности расширения театра боевых действий за счет Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей.

Дмитрий Снегирев, специально для Главреда

О персоне: Дмитрий Снегирев

Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) - эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".

Выступает на радио, телевидении и Интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике.

Дмитрий Снегирев
