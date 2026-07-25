Тышкевич раскрыл сценарий: переговоры Украины и РФ к осени и новое соглашение по зерну

Эксперт объяснил, почему взаимная блокировка зернового экспорта Украины и России способна подтолкнуть Вашингтон, Пекин и Минск к повторению сценария 2022 года.

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Война в Украине / Колаж: Главред, фото: Офис президента Украины, facebook.com/WhiteHouse, скриншот с видео

Пока стороны обмениваются ударами по портам Азовского и Черного морей, под угрозой оказался экспорт зерна не только Украины, но и России - ситуация, которую мир уже проходил в 2022 году. Эксперт Игар Тышкевич считает, что на этом фоне вполне реальна встреча Украина-США-Россия с обсуждением новой "зерновой сделки", причем с расширенным кругом интересантов - от Китая до Беларуси. В своей колонке он объясняет, чем нынешняя ситуация отличается от истории четырехлетней давности и какую роль в ней может сыграть транзит через украинскую и белорусскую территорию. Публикуем взгляды автора в оригинале.

Встреча на троих до осени? Возможна. Как и новая "зерновая сделка". Но с расширенным числом участников видео дня

Зеленский заявил, что хотел бы встречи РФ-США-Украина до осени. И она может (!) состояться. Где возможны даже практические результаты. Которые будут очень сильно напоминать нам 2022 год.

Суть происходящего?

Смотрим на море.

1. Украина своими ударами фактически заблокировала вывоз зерна через порты Азовского моря. Экспорт нового урожая из РФ просел.

2. Россия своими ударами близка к блокировке вывоза зерна из портов "Большой Одессы". Экспорт нового урожая под угрозой.

Далее берём статистику мирового рынка.

Пшеница: РФ 20-22%, Украина около 8% (2024-25 годы)

Кукуруза: РФ 2-3%, Украина 12-13%

Ячмень: РФ 12-13%, Украина 8%

Подсолнечное масло - у Украины 35-36%, у РФ - около 30%

В общем рынке продовольствия (в стоимостном выражении) две страны суммарно имеют небольшую долю - до 5%. Но, смотри выше, по отдельным позициям - от 40 до 65%

Зерно уже подорожало на мировых рынках, но подешевело как в Украине так и в РФ. Если не будет разблокирован экспорт - возможен дефицит и рост цен.

То есть повторяется ситуация 2022 года. Но уже не с точки зрения проблем только с украинским экспортом, а с точки зрения проблем с экспортом как из Украины, так и из РФ.

На этом фоне вполне возможна инициация разговоров о возврате к "зерновой сделке". Более того, она может быть представлена как "первый шаг к миру".

И тут появляется ещё один интерресант. Напомню, что зерновая сделка 2022 сопровождалась освобождением от американских санкций всех (!) российских удобрений (General License #6 (уже с литерой D,если не ошибаюсь) действует до сих пор, кстати).

Но в 2026 году США договорились на калийную тему с Лукашенко. Уравняли условия с РФ, так сказать. И под осень они очень будут рассчитывать на разблокировку экспорта из Беларуси. Особенно, если это в интересах американских покупателей. И тут возникает вопрос транзита.

Где я не исключаю активности официального Минска в двух направлениях: ЖД транзит к портам Литвы и Латвии украинского зерна и ЖД транзит через территорию Украины к портам Одессы беларуских удобрений. По крайне мере не удивлюсь, если такой вопрос будет поднят. Он поднимался и в 2022, но тогда РФ сделала всё возможное (включая залёты Ту-95 и пуски ракет по украинской территори) чтобы показать, что Минск ничего не может гарантировать. Сейчас есть интересант в виде Штатов.

Поэтому встреча может быть. Точнее встречи. Где будут интересы США, которые впервые за много месяцев будут ссылаться на интересы "программ ООН по продовольственной безопасности". Будут интересы и КНР на долю которой приходится 49% экспорта украинской кукурузы (18% в импорте Китая), 10% подсолнечного масла (22% в импорте Китая). С другой стороны беларуская калийка - 27% в импорте Китая.

И тут снова "задача со звёздочкой" в коммуникации МИД Украины с КНР. Уже в области интересов Пекина.

Но если интересанты и Вашингтон и Пекин (а Рубио поговорит в Ван И) - зерновая сделка возможна. И это действительно может быть репетицией разговоров о новых рамках заморозки войны в Украине.

О персоне: Игар Тышкевич Белорусский аналитик, публицист, блогер, эксперт программы "Международная и внутренняя политика" Украинского института будущего. Автор аналитических публикаций о белоруской и украинской политике и экономике. Исследовательские интересы: эволюция политических систем и политических институтов в переживающих трансформацию странах; общественные отношения, возможности коррекции системы отношений и влияния на нее; связь экономических отношений и международной политики, взаимное влияние; региональная политика – Восточная Европа и Причерноморье. Разработал ряд учебных программ и тренингов по коммуникациям, политическим кампаниям, пишет uifuture.org.



С июня 2024 года – главный експерт по вопросам изучения России Украинского института будущего.

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