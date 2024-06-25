Тяжелые американские выборы президента

Ни Байден, ни Трамп не знает, что делать с российско-украинской войной, а время идет и Кремль пользуется.

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Байден и Трамп, война в Украина / Коллаж: Главред, фото: Белый дом, скриншот YouTube, УНИАН

Прежде всего, драматизм выборов президента США в 2024 году заключается в том, оба кандидата от демократической и республиканской партий безнадежно стары и не могут представлять ближайшее политическое будущее США. Значит, после выборов в Америке будет продолжаться борьба за власть в команде победителя президентских выборов. Ибо престарелый президент будет скорее всего бороться за жизнь, а не за политику.

Будет очень неприятно, если президентская власть в США пойдет по "украинскому пути" - формирования фаворитизма и режима личной власти президента за счет "усыхания" разделения властей и сужении знаменитой американской демократии.

Во-вторых, как это не прискорбно, политический и жизненный опыт обоих кандидатов в президенты Байдена и Трампа не соответствует вызовам Америке в внутренний и внешней политики. Поэтому, ни Байден, ни его политический противник на выборах Трамп на самом деле не имеют модели политического будущее Америки.

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Соответственно, уже сейчас Вашингтон не знает места Украины в американской геополитике. Этим объясняется неритмичные поставки Украине вооружения, скромное реальное финансирования и вялая дипломатическая политика отчаянным усилиям Украины найти международную поддержку.

Несмотря на то, что украинский фактор стал частью предвыборной борьбы, реально, ни Байден, ни Трамп не знает, что делать с российско-украинской войной, а время идет и Кремль пользуется отсутствием четкой и плодотворной позицией кандидатов в президенты США. Отсюда "рассеянное" миротворчество, которым "торгуют" оба кандидата.

Байден это скрывает за личиной осторожности и мудрости, а Трамп откровенно занимается демагогией и не скрывает своего авантюризма, когда речь заходит о прекращении российско-украинской войны. Его циничные ответы, что он решит окончание этой страшной войны за несколько дне за счет интересов Украины и компромисса Кремля вызывает справедливо беспокойство в Киеве и Европе.

В- третьих, впервые за долгие американские избиратели сильно колеблются. В конечном итоге, результаты выборов может решить не ожесточенная и скандальная избирательная компания, а большая группа колеблющихся и ситуативных избирателей, которые сделают свой выбор прямо на избирательных участках.

Наконец, самое опасное начнется сразу после выборов. Америка не знает как реагировать на то, что, если один из кандидатов не признает своего поражения в результате выборов и призовет своих сторонников к сопротивлению, как это сделал Трамп на прошлых выборах, когда его яростные сторонники, недовольными выборами штурмовали и захватили Конгресс США. За годы после этого события ни американская правоохранительная система, ни суды, ни общественное мнение Америки так и не справились с адекватной оценкой этого преступления. Так что беспорядки после голосования могут повториться в больших масштабах, к большому удовольствию Кремля и Пекина.

Кто такой Виктор Небоженко Виктор Сергеевич Небоженко (род. 14 февраля 1953, Жмеринка) — украинский политолог, социолог. Директор социологической службы "Украинский барометр". Кандидат философских наук, пишет Википедия. Работал в Институте философии Академии наук Украины, Институте социологии Академии наук Украины. В 1994-м участвовал в первой президентской кампании экс-премьер-министра Украины Леонида Кучмы. С 2003-го-руководитель социологической службы Национального института стратегических исследований при Президенте Украины, директор социологической службы "Украинский барометр".

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