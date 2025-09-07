Ты никому не интересен, пока не снимешь видео, как кого-то "двухсотишь"

Когда-то война была национальной трагедией. Сегодня - это контент.

Мы показываем разорванные тела, чтобы купить корча или просто на его ремонт. Снимаем, как горит бронетехника, чтобы собрать на дроны. Выставляем смерть на экран, потому что без зрелища нет донатов. И это не упрек - это реальность.

Мне, как военному, как человеку - отвратительно. Но я самостоятельно принимаю решение принимать в этом участие. Потому что если ты просто живой, просто держишь позицию, просто каждый день копаешь, учишь других, - ты никому не интересен.

Пока не погибнешь.

Или не снимешь видео, как кого-то "двухсотил".

Помогают не тем, кому тяжелее всего. Помогают тем, кто громче, красивее, хайповее. Тем, кто умеет сделать шоу. И да, это отвратительно. Но иначе это не работает.

Мы живем во время, когда, чтобы получить FPV-дрон, надо бороться за внимание. Не за ресурс - за внимание. Потому что внимание - это конверсия, это донат, это машина, это ремкомплект, это аптечка, боеприпасы и даже, иногда, лояльность командования.

Мы торгуем болью. И уже даже не замечаем, когда переступаем черту.

Можно сказать: "Не надо этого делать". Но скажи это ребятам, у которых на позиции один тепловизор на всю роту. Скажи это экипажу, который сам себе покупает аккумуляторы. Скажи это мобилизованному, у которого на позиции сгорели все вещи и снаряжение.

Это аморально? Да. Это необходимо? Тоже да.

Мы не хотим шоу. Мы хотим тыл, который сам знает, что нужно фронту. Хотим логистику, которая не зависит от просмотров. Хотим обеспечение, которое не держится на человеческом сострадании.

Но имеем то, что имеем.

Поэтому - еще одно фото, еще одно видео, еще одна вырезка из боя. Еще одна попытка спасти своих - через кадр.

Потому что в нашей стране поддерживают не тех, кому тяжелее всего, а тех, кого знают. А чтобы тебя знали - ты должен быть зрелищным.

Валерий Маркус - главный сержант 47 отдельной механизированной бригады "Магура", участник российско-украинской войны, писатель и путешественник.

