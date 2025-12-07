Укр
О какой опасности лидеры ЕС предупредили Зеленского

Леонид Невзлин
7 декабря 2025, 19:10
Фридрих Мерц предупредил Зеленского, чтобы тот был чрезвычайно осторожным в ближайшие дни.
Зеленский, Мерц
Зеленский и Мерц / Коллаж: Главред, фото: Офис президента

В Майами прошел очередной раунд переговоров украинской делегации с представителями США. Подробности встречи пока неизвестны, но очевидно, что стороны обсуждали результаты визита американцев к Путину.

Тем временем в мировых СМИ появляется всё больше свидетельств серьёзной обеспокоенности со стороны Европы. The Wall Street Journal пишет, что в последние дни европейцы предупреждают президента Владимира Зеленского, чтобы Украина не уступала российским требованиям без серьёзных гарантий безопасности от США.

По словам собеседников издания, на неделе состоялся телефонный разговор Зеленского с лидерами Франции, Германии и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Эммануэль Макрон сказал украинскому президенту, что Вашингтону необходимо передать чёткий сигнал: США должны объяснить, как именно они будут защищать Украину, прежде чем Киев согласится на условия соглашения.

А Фридрих Мерц предупредил Зеленского, чтобы тот был чрезвычайно осторожным в ближайшие дни, отметив, что "американцы играют с Украиной и европейцами".

Что бы это ни значило, позиция Европы понятна и с ней трудно не согласиться. Украина нуждается в конкретных, юридически обязывающих гарантиях безопасности, которые должны включать поставки вооружений. Но возникает логичный вопрос: какие конкретные гарантии безопасности готова предоставить сама Европа? И где, скажем, ракеты Taurus?

О персоне: Леонид Невзлин

Леонид Невзлин - российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС". Российским судом заочно приговорен к пожизненному заключению. После полномасштабного вторжения поддержал Украину и выступает с критикой режима Путина, пишет Википедия.

