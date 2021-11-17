Тут будет ад: насколько вероятно вторжение России в Украину зимой

России незачем вести боевые действия, поскольку Украина и так дрейфует к ней в руки / УНИАН

Запад предупреждает о высокой вероятности вторжения России в Украину уже нынешней зимой. Мы же всегда должны быть готовы к тому, что РФ начнет такую операцию, потому что возвращение Украины в лоно Российской империи, восстанавливаемую Путиным, – это главная задача политики Москвы. Соответственно, нас не должно застать врасплох решение Кремля о том, что пришло время сделать это силовым способом.

Другое дело – готова ли и хочет ли Россия действовать так именно сейчас.

Прежде всего, следует отметить, что в связи с окончанием строительства Северного потока-2 ценность украинской ГТС значительно снизилась. Если раньше Россия опасалась вести боевые действия на украинской территории во избежание повреждения газопровода, то сейчас эта угроза нивелирована, потому что у РФ появился обходной путь для транспортировки газа в Европу.

В связи с этим риск вторжения и военной операции на всей территории Украины повышается.

Однако, по моему мнению, Россия сейчас не готова вторгаться в Украину и не хочет делать этого сейчас, но она готовится. Россия не заинтересована в этом настолько, насколько была заинтересована в 2014-2015 годах, потому что за время правления Порошенко и Зеленского произошел сильный откат уровня патриотизма, желания защищать страну, а также приверженности западному вектору. Для чего Москве вести боевые действия, если страна и так дрейфует к ней в руки?

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Так что угроза дестабилизации Украины Россией есть, и правильно, что нас предупреждают о возможном вторжении. Но сейчас ситуация такова, что Россия может получить Украину без боя, условно говоря, через год. Зачем ей воевать? За это время у нас к власти могут прийти новые люди, или свои взгляды изменят те, кто сейчас у руля, и Украина станет более пророссийской.

К сожалению, наши западные партнеры в большинстве своем поддерживают такой дрейф Украины. Им важно сохранить спокойствие в своем доме, им не хочется отвлекаться на наши проблемы и тратить на их решение ресурсы и нервы. Для США более насущной проблемой сегодня является Китай, а Германия вообще стала союзником России.

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Разве что Великобритания по-прежнему остается приверженцем идеи самостоятельной и независимой Украины, пытается поддерживать нашу страну и даже заявляет, что готова направить сюда свой военный контингент. Однако следует трезво смотреть на вещи: это не проявление доброты Великобритании – Британия просто в очень жесткой оппозиции к российской политике, поэтому, безусловно, Лондон будет нас поддерживать.

Так что я не думаю, что Россия этой зимой на нас нападет, не вижу для этого предпосылок. Потому что война – это всегда продолжение политики другими средствами. Если сегодня можно решить политические вопросы иначе, просто посадив в Украине пророссийское правительство, то зачем России воевать?

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С другой стороны, ходят слухи, что Путин тяжело болен, и ему осталось немного. Тяжелобольной человек, которому жить осталось мало, может пойти на любые шаги для того, чтобы остаться в памяти народа человеком, который возродил Российскую империю. Тогда действуют не политические и не экономические, а совсем другие мотивы. Так же и Адольф Гитлер руководствовался каким-то своим видением и своей манией величия. Все это трудно анализировать и прогнозировать.

Впрочем, если Россия решится на военную операцию против Украины, то ее не остановит сложность ведения боевых действий зимой. В целом, если у тебя есть валенки, шапки-ушанки, теплые печки, теплые палатки, обеспечен подвоз продовольствия, зимнего топлива, то вести боевые действия зимой, когда нет мороза и сильных снегопадов, даже легче, чем летом, потому что подмерзает почва, мелкие речушки становятся проходимыми для пехоты, болота становятся проходимыми для танков, нет зелени, в которой могут прятаться партизаны, противник при этом, как на ладони – его видно, а, значит, и легче уничтожить. Так что фактор погодных условий – не самый главный. Распутицы нет, а прогноз погоды благоприятствует ведению боевых действий на Донбассе.

Если все-таки Путин начнет военную операцию против Украины, то первой ее целью будет уничтожение Вооруженных сил Украины, то есть подавление любого вооруженного сопротивления. При этом вовсе необязательно речь будет идти о захвате новых украинских территорий Россией – это просто будет подавление любого вооруженного сопротивления. Могут быть нанесены ракетные удары по нашим базам, которые находятся, например, во Львовской области, и будет уничтожение группировки войск, находящихся на Донбассе, а также группировки, обеспечивающей второй эшелон, прикрытие.

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Если вооруженное сопротивление Украины будет подавлено, причем с особой жестокостью и многочисленными жертвами, это посеет страх. Страх приведет к тому, что опять поднимут головы сепаратисты и начнут устраивать "Харьковскую народную республику", "Киевскую народную республику" или что-то еще. Также это приведет к тому, что наши киевские политики будут согласны на любых условиях остановить боевые действия. Это для России самое главное.

России не нужно захватывать территории и держать здесь войска. Ей нужно, чтобы в Киеве сидело марионеточное прокремлевское правительство, которое бы действовало по указке Москвы. Кремль не собирается делать Украину областью Российской Федерации, присоединять ее или интегрировать в РФ. В этом нет большого смысла. Посмотрите, ведь Беларусь не находится в составе России, но какая разница?

России нужно, чтобы отношения с Украиной были в рамках содружества независимых государств или какой-то новой формы, например, союзного государства, которое они оформили с Беларусью и могут туда добавить Украину со временем. Поначалу они будут очень лояльны и не будут требовать потери государственности Украины. Для России главное, чтобы у нас была пророссийская политика, чтобы вновь началось военно-техническое сотрудничество, чтобы наши заводы работали на российскую оборонку, чтобы здесь присутствовали российские военные для защиты западных рубежей России, чтобы у Киева не было западного вектора политики, чтобы был отменен безвиз с ЕС…

А патриоты, волонтеры и люди, которые воевали на Донбассе, которых, безусловно, много в Украине, мало что в этой ситуации смогут сделать. Ведь нужно не только, чтобы они были. Ну, вот я, к примеру, есть – что я буду делать, возьму из сейфа автомат и пойду на дорогу убивать российских десантников, если они высадятся в Киеве? Один я долго не продержусь, и это будет просто жертвоприношение, а не война. На войне всегда есть какие-то цели. Для того, чтобы все эти люди могли сработать, нужно, чтобы эта сила была организована.

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А теперь ответьте на вопрос – есть ли у нас такие лидеры-патриоты, за которыми пойдет масса людей, воевавших на Донбассе? Хоть один такой непререкаемый авторитет? Увы, таких нет. Ни одного такого, как, скажем, де Голль или Маннергейм. У нас нет безусловного политического лидера и, тем более, политической силы, которая бы могла этих людей организовать и сказать, в какие штабы бежать, где патриотов организуют в роты и батальоны, а затем все они дружно Россию перемелют и съедят с потрохами. Физически мы вполне можем это сделать с Россией, и для оккупантов тут будет ад и поток гробов в Россию. Но, чтобы осуществить это, у нас нет ни лидера, ни организации.

Юрий Касьянов, волонтер, блогер, специально для Главреда