УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Тут будет ад: насколько вероятно вторжение России в Украину зимой

Юрий Касьянов

волонтер, блогер

17 ноября 2021, 19:20

России не нужно захватывать украинские территории – ей нужно, чтобы в Киеве сидело марионеточное прокремлевское правительство.

России нет смысла интегрировать Украину в свой состав
России незачем вести боевые действия, поскольку Украина и так дрейфует к ней в руки / УНИАН

Запад предупреждает о высокой вероятности вторжения России в Украину уже нынешней зимой. Мы же всегда должны быть готовы к тому, что РФ начнет такую операцию, потому что возвращение Украины в лоно Российской империи, восстанавливаемую Путиным, – это главная задача политики Москвы. Соответственно, нас не должно застать врасплох решение Кремля о том, что пришло время сделать это силовым способом.

Другое дело – готова ли и хочет ли Россия действовать так именно сейчас.

Прежде всего, следует отметить, что в связи с окончанием строительства Северного потока-2 ценность украинской ГТС значительно снизилась. Если раньше Россия опасалась вести боевые действия на украинской территории во избежание повреждения газопровода, то сейчас эта угроза нивелирована, потому что у РФ появился обходной путь для транспортировки газа в Европу.

В связи с этим риск вторжения и военной операции на всей территории Украины повышается.

Однако, по моему мнению, Россия сейчас не готова вторгаться в Украину и не хочет делать этого сейчас, но она готовится. Россия не заинтересована в этом настолько, насколько была заинтересована в 2014-2015 годах, потому что за время правления Порошенко и Зеленского произошел сильный откат уровня патриотизма, желания защищать страну, а также приверженности западному вектору. Для чего Москве вести боевые действия, если страна и так дрейфует к ней в руки?

Реклама

Так что угроза дестабилизации Украины Россией есть, и правильно, что нас предупреждают о возможном вторжении. Но сейчас ситуация такова, что Россия может получить Украину без боя, условно говоря, через год. Зачем ей воевать? За это время у нас к власти могут прийти новые люди, или свои взгляды изменят те, кто сейчас у руля, и Украина станет более пророссийской.

К сожалению, наши западные партнеры в большинстве своем поддерживают такой дрейф Украины. Им важно сохранить спокойствие в своем доме, им не хочется отвлекаться на наши проблемы и тратить на их решение ресурсы и нервы. Для США более насущной проблемой сегодня является Китай, а Германия вообще стала союзником России.

Читайте такжеПутин закладывает для Украины бомбу замедленного действия

Разве что Великобритания по-прежнему остается приверженцем идеи самостоятельной и независимой Украины, пытается поддерживать нашу страну и даже заявляет, что готова направить сюда свой военный контингент. Однако следует трезво смотреть на вещи: это не проявление доброты Великобритании – Британия просто в очень жесткой оппозиции к российской политике, поэтому, безусловно, Лондон будет нас поддерживать.

Так что я не думаю, что Россия этой зимой на нас нападет, не вижу для этого предпосылок. Потому что война – это всегда продолжение политики другими средствами. Если сегодня можно решить политические вопросы иначе, просто посадив в Украине пророссийское правительство, то зачем России воевать?

Читайте такжеВоенная мощь России как способ самоубийства

С другой стороны, ходят слухи, что Путин тяжело болен, и ему осталось немного. Тяжелобольной человек, которому жить осталось мало, может пойти на любые шаги для того, чтобы остаться в памяти народа человеком, который возродил Российскую империю. Тогда действуют не политические и не экономические, а совсем другие мотивы. Так же и Адольф Гитлер руководствовался каким-то своим видением и своей манией величия. Все это трудно анализировать и прогнозировать.

Впрочем, если Россия решится на военную операцию против Украины, то ее не остановит сложность ведения боевых действий зимой. В целом, если у тебя есть валенки, шапки-ушанки, теплые печки, теплые палатки, обеспечен подвоз продовольствия, зимнего топлива, то вести боевые действия зимой, когда нет мороза и сильных снегопадов, даже легче, чем летом, потому что подмерзает почва, мелкие речушки становятся проходимыми для пехоты, болота становятся проходимыми для танков, нет зелени, в которой могут прятаться партизаны, противник при этом, как на ладони – его видно, а, значит, и легче уничтожить. Так что фактор погодных условий – не самый главный. Распутицы нет, а прогноз погоды благоприятствует ведению боевых действий на Донбассе.

Если все-таки Путин начнет военную операцию против Украины, то первой ее целью будет уничтожение Вооруженных сил Украины, то есть подавление любого вооруженного сопротивления. При этом вовсе необязательно речь будет идти о захвате новых украинских территорий Россией – это просто будет подавление любого вооруженного сопротивления. Могут быть нанесены ракетные удары по нашим базам, которые находятся, например, во Львовской области, и будет уничтожение группировки войск, находящихся на Донбассе, а также группировки, обеспечивающей второй эшелон, прикрытие.

Читайте такжеПочему Путин неуязвим и при чем тут мечта об империи

Если вооруженное сопротивление Украины будет подавлено, причем с особой жестокостью и многочисленными жертвами, это посеет страх. Страх приведет к тому, что опять поднимут головы сепаратисты и начнут устраивать "Харьковскую народную республику", "Киевскую народную республику" или что-то еще. Также это приведет к тому, что наши киевские политики будут согласны на любых условиях остановить боевые действия. Это для России самое главное.

России не нужно захватывать территории и держать здесь войска. Ей нужно, чтобы в Киеве сидело марионеточное прокремлевское правительство, которое бы действовало по указке Москвы. Кремль не собирается делать Украину областью Российской Федерации, присоединять ее или интегрировать в РФ. В этом нет большого смысла. Посмотрите, ведь Беларусь не находится в составе России, но какая разница?

России нужно, чтобы отношения с Украиной были в рамках содружества независимых государств или какой-то новой формы, например, союзного государства, которое они оформили с Беларусью и могут туда добавить Украину со временем. Поначалу они будут очень лояльны и не будут требовать потери государственности Украины. Для России главное, чтобы у нас была пророссийская политика, чтобы вновь началось военно-техническое сотрудничество, чтобы наши заводы работали на российскую оборонку, чтобы здесь присутствовали российские военные для защиты западных рубежей России, чтобы у Киева не было западного вектора политики, чтобы был отменен безвиз с ЕС…

А патриоты, волонтеры и люди, которые воевали на Донбассе, которых, безусловно, много в Украине, мало что в этой ситуации смогут сделать. Ведь нужно не только, чтобы они были. Ну, вот я, к примеру, есть – что я буду делать, возьму из сейфа автомат и пойду на дорогу убивать российских десантников, если они высадятся в Киеве? Один я долго не продержусь, и это будет просто жертвоприношение, а не война. На войне всегда есть какие-то цели. Для того, чтобы все эти люди могли сработать, нужно, чтобы эта сила была организована.

Читайте такжеМожет ли начаться мировая война из-за Украины

А теперь ответьте на вопрос – есть ли у нас такие лидеры-патриоты, за которыми пойдет масса людей, воевавших на Донбассе? Хоть один такой непререкаемый авторитет? Увы, таких нет. Ни одного такого, как, скажем, де Голль или Маннергейм. У нас нет безусловного политического лидера и, тем более, политической силы, которая бы могла этих людей организовать и сказать, в какие штабы бежать, где патриотов организуют в роты и батальоны, а затем все они дружно Россию перемелют и съедят с потрохами. Физически мы вполне можем это сделать с Россией, и для оккупантов тут будет ад и поток гробов в Россию. Но, чтобы осуществить это, у нас нет ни лидера, ни организации.

Юрий Касьянов, волонтер, блогер, специально для Главреда

viber
ВСУ Владимир Путин вторжение России военное вторжение российское вторжение война на Донбассе Российская империя Юрий Касьянов Россия
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на 2022 год для женщин: богатый избранник, финансовая удача или крепкий бракГороскоп на 2022 год для женщин: богатый избранник, финансовая удача или крепкий брак Чтобы в доме был достаток: как правильно мыть полы и вытирать пыль, чтобы привлечь удачуЧтобы в доме был достаток: как правильно мыть полы и вытирать пыль, чтобы привлечь удачу Полнолуние и лунное затмение в ноябре 2021: что нельзя делать в этот день, чтобы не навлечь бедуПолнолуние и лунное затмение в ноябре 2021: что нельзя делать в этот день, чтобы не навлечь беду Любовный гороскоп на 2022 год: в каком месяце знаки зодиака смогут встретить свою судьбу в год ТиграЛюбовный гороскоп на 2022 год: в каком месяце знаки зодиака смогут встретить свою судьбу в год Тигра Арктический мороз и снег: украинцев предупредили об аномалии и назвали срокиАрктический мороз и снег: украинцев предупредили об аномалии и назвали сроки
19:54

Дети умоляли копов о помощи: на Черниговщине мужчина на глазах у собственных чад убил мать

19:42

Bellingcat обнародовала первую часть расследования о "вагнеровцах"Видео

19:36

Дмитрий Комаров показал своих двойняшек: "Лучший подарок!"

19:34

Впервые в истории: Украина начала покупать огурцы в России

19:33

Гороскоп на 2022 год для всех знаков Зодиака: кому больше всего повезет в год Тигра

Реклама
19:20

Тут будет ад: насколько вероятно вторжение России в Украину зимоймнение

19:20

В моду на зиму 2022 пришли теплые свитера несказанной красоты, в которых зима пройдет незаметноФотоВидео

19:13

Минздрав изменил правила госпитализации пациентов с коронавирусом: что новогоВидео

19:10

Украина изменяет правила карантина: кого и когда это коснетсяВидео

19:09

Гороскоп на завтра 18 ноября 2021: Весам – долги, Стрельцам – семейные проблемыВидео

18:44

Кристен Стюарт займется охотой на привидений в новом реалити-шоу

18:24

Беларусь прекращает поставки электроэнергии в Украину

18:03

Каждый 5-й украинец обвиняет в ухудшении ситуации с COVID-19 невакцинированных - опрос

17:47

Звезда сериала Моя улюблена Страшко пытался покончить с собойВидео

17:37

Объявлен победитель премии "Самое смешное фото животного": яркие кадры из жизни дикой природыФото

17:36

Приметы на 18 ноября: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

17:28

Штамм Дельта "косит" украинцев тысячами: ученые обнаружили 11 вариантов вирусаВидео

16:48

Укравтодор: "Большая стройка" вывела дорожную отрасль в лидеры по закупкам стройматериалов

16:39

Салу грозит исчезновение: почему стоит готовиться к еще большему подорожанию этого продуктаВидео

16:36

В Харькове на "зебре" водитель сбил ребенка: жуткий момент попал на видеоВидео

Реклама
16:09

"Вовина тысяча": Шмыгаль пояснил, как украинцам начислят деньги за COVID-вакцинацию

15:52

Вступим в ЕС – решим проблему с мигрантами: Кулеба резко призвал ФРГ не давать советы УкраинеВидео

15:40

Каменских сверкнула пышной грудью в платье с пикантным декольте

15:22

Полуголая МARUV в новом клипе показала половой акт с мужемВидео

14:44

В магазин за продуктами с COVID-сертификатом и локдаун: в Минздраве объяснили ситуацию с карантиномВидео

14:43

Черная полоса в жизни Кивы: нардеп лишился наградного оружия и больше не кандидат наукВидео

14:35

Чемпионат мира по футболу-2022: как прошел отбор и где состоится мундиальФото

14:29

"Спецоперация Путина и Лукашенко": Кулеба рассказал, чем грозит ситуация с мигрантами УкраиныВидео

14:24

Обещанная тысяча за прививку: детально о том, как ее получитьВидео

14:22

Группа компаний DIM представила обновленную концепцию жилого комплекса Lucky LandФотоВидео новости компании

14:07

Полнолуние и лунное затмение в ноябре 2021: что нельзя делать в этот день, чтобы не навлечь беду

13:55

Жесткое условие Германии по Северному потоку-2: у Путина заявили, что Россия выполнит все требованияВидео

13:51

Поздравления с днем рождения подруге смс, картинки и красивые пожелания своими словами

13:38

Минздрав будет наказывать врачей-антивакцинаторовВидео

13:37

В Минздраве рассказали, выйдет ли Киев из "красной" зоны в ближайшее время

13:20

"Мерлинова борода!": продолжению фильмов о Гарри Поттере быть - теперь официальноВидео

13:03

Угроза военного вторжения России в Украину: Швеция готова отправить войска на подмогу КиевуВидео

12:58

Названы сумы сумасшедших штрафов за продажу лекарств детямВидео

12:54

"Большая стройка" отказалась от человекочасов и советских нормативов – Рада приняла закон

12:37

Нацкорпус инициирует проведение вышколов из-за угрозы российской агрессии

Реклама
12:35

Тело 4-летней девочки лежало в кроватке: под Днепром до смерти избили ребенка

12:27

"Вовина тысяча" сгорит через четыре месяца: нардеп рассказал, как потратить бонус за вакцинациюВидео

12:26

Танцующий президент: Влад Яма показал архивное фото с Зеленским со съемок первых Танцев со звездами

12:20

Минздрав назвал шокирующее количество украинцев, не получивших вторую дозу антиковидной вакциныВидео

12:17

Кабмин обновил список получателей субсидий: кому положена денежная помощь

12:09

Гороскоп на 2022 год для женщин: богатый избранник, финансовая удача или крепкий бракВидео

11:56

С 22 ноября киевские школьники вернутся за парты

11:43

Битва войск стран ЕС с армией России за Украину: в Европе назвали сценарий ответа на удар по КиевуВидео

11:34

Связали и заклеили рот скотчем: скандал в детсаду на Полтавщине получил неожиданный поворотВидео

11:18

Вакцинация станет обязательной: в Минздраве хотят ужесточить правила карантина для "желтой" зоны

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять