Тупой и еще тупее: почему армия России повторяет самоубийственные маневры и проигрывает в Украине

Российская армия систематично повторяет самоубийственные маневры / Фото Maxar Technologies

Отслеживаю ход военных действий, принимаемые решения военачальников – наших и рашистов, их исполнение военнослужащими. Все эти Чернобаевки, Змеиные, Белогоровки.

Пришел к выводу: в армии недоимперии очень тупые командуют совсем глупыми. И это вовсе не пропагандистское унижение врага.

Армия рашистов – абсолютное продолжение кремлевской политики. Политика эта, как известно, лживая, невнятная и предательская – как по отношению к чужим, так и к своим.

У бункерного фюрерка мания, которую он мнит миссией. Вся страна, армия, в том числе – не более, чем инструмент реализации манечки одного-единственного неудержимо дряхлеющего диктатора.

Кстати, если бы на нас напал тот Путин, который с голым торсом красовался, а не тот, кому надо конечности пледом укрывать – было бы опаснее: тот мог "в гибельном восторге" и последнюю кнопку нажать.

Вопрос: пойдут ли умные образованные люди служить в армию, которая построена на тотальном очковтирательстве, воровстве, приписках (например, на войну в Украину смогли собрать не анонсированные 2 тысячи наемников из Сирии, а всего лишь 100!) и которую в любой момент могут бросить заливать кровью провалы политиков? Нет, не пойдут. Скорее, они пристроятся куда-то на пропагандистский фронт или к прочей обслуге режима, где денег несравнимо больше, а риска заживо сгореть в танке, который неуязвим лишь в мультиках, значительно меньше.

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В рашистскую армию, за исключением всегда редких идейных, идут те, кто не способен зарабатывать на гражданке, кто верит пропагандонам в телевизоре, а также те маньяки, для которых служба в ней – возможность удовлетворения садистских наклонностей. Умными я таких не назову. Такие там и генералы, и военачальники среднего звена, и сержантского. И в массе своей они неспособны к осмысленным самостоятельным действиям на поле боя, чего требует современная война. Я подчеркиваю: именно в массе своей, а не все поголовно! А война – это процесс именно массовый.

У нас не так. Да, сохранился кое-где советский генералитет, который лучшим фортификационным сооружением считает свою личную дачу, строительством которой он в основном и занят. Но он уже отходит, как снег весной. Основной контингент в ВСУ – люди, мотивированные идеей защиты страны. А под такую идею идут воевать продвинутые ученые, успешные бизнесмены, разнопрофильные грамотные специалисты. Процент людей с высшим образованием, причем не чисто военным, в ВСУ очень высок.

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Поэтому наши способны в кратчайшее время освоить современную американскую гаубицу или британскую зенитную систему, которую они до этого видели лишь в Вики. А рашисты получают команду форсировать сходу какой-нибудь Северский Донец – потому что наверху сказали, что ВСУ там нет, и тупо прут на убой. И на следующий день другие рашисты повторяют тот же тупой самоубийственный маневр.

Таким макаром, при локальном превосходстве в авиации, артиллерии и живой силе, можно за два с половиной месяца взять Мариуполь, да и то не весь. Но завоевать Украину – никогда.

Александр Кочетков, политический аналитик