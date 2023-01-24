glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Тупая злоба, с которой путинская Россия третирует Украину

Леонид Невзлин

Российско-израильский предприниматель и общественный деятель, бывший вице-президент "ЮКОСа" 

24 января 2023, 19:20
Один из главных идеологических мотивов путинской России – евразийская доктрина, которая утверждает, что русские суть смесь славян и туранцев (тюрков; азиатов).
Путин
Война России против Украины – это агрессия евразийской империи против славянского мира, считает Невзлин/ kremlin.ru

Вторжение России в Украину ведется (среди прочего) под флагом славянского единства. На этой идее, взятой напрокат у традиционного панславизма, основываются претензии путинского "русского мира" руководить "славянским братством", направлять его в истории. Россия – "старший брат", авангард славянства в его борьбе за цивилизационную самостоятельность с чуждым (во всех отношениях) и враждебным романо-германским миром (Европой/Западом).

Центр славянской силы – российско-украинско-белорусская культурно-этническая общность (восточнославянское триединство). Выпадение одной из этих опор грозит обрушить всю конструкцию. А потому, согласно этой идеологии, поход на запад-2022 – акт не агрессии, а "братской любви": Украину сбили с исторического пути – очистим ее от "скверны", вернем ее в историю (вернем ей историю).

Вот эти зашкаливающее высокомерие и пошлое тщеславие, навязчивое стремление указать место, навязать историческую судьбу, пожалуй, столь же отвратительны, как та тупая злоба, с которой путинская Россия третирует Украину. Вся эта историко-идеологическая муть – еще одна сторона нынешней войны.

При этом один из главных идеологических мотивов путинской России – евразийская доктрина, которая утверждает, что русские суть смесь славян и туранцев (тюрков; азиатов). Так сами путинские идеологи указывают, что претензия "русского мира" выступать от имени всего славянства не состоятельна.

Дело, однако, не в "этнической чистоте". Все дело – в культурно-историческом выборе.

В XV–XVI веках Великое княжество Московское/Московское царство, колыбель "русского мира", вступило в права наследования монголо-татарской Орды. И продолжило экспансию на Запад – на Великое княжество Литовское, наследника Киевской Руси и место формирования украинского и белорусского народов. Теперь наследники Орды, "новые скифы" (блоковское: "да, скифы мы, да, азиаты мы") хотят вернуть на свою историческую орбиту украинцев и белорусов, столетиями входивших в европейскую политико-культурную систему. Именно эта принадлежность сформировала облик этих восточнославянских народов – и составляет основу идентичности славянства как такового.

Столетиями оно боролось, отстаивая эту свою основу, это историческое право – быть в Европе.

Во второй половине XIX века ряд консервативных и радикальных идеологов запустили в оборот определение России как "анти-Европы". Украинская война показывает, что "русский мир" путинской России – это дорога, которая ведет обратно в Скифию, к тирании азиопской империи. На ее бескрайних просторах вновь возобладало насилие, там нет места праву, самодовольство и самовозвеличивание заменяют самоанализ и самокритику. В "новой русской идее", которую путинизм несет в мир, отсутствует идея человека. Поэтому она не может быть принята – и с отвращением отвергается: Украиной, славянством, Европой, человечеством.

Сегодня можно сказать: славянский мир – это все славянские народы за вычетом русского. Прага, Варшава, Киев – такие же символы западной демократии, как Вашингтон, Лондон, Париж.Нынешняя Россия – смертельный враг этому славянству.

Война России против Украины – это агрессия евразийской империи против славянского мира, славянской Европы.

Путин навсегда (в обозримом будущем) отделил Россию, обреченную быть Азиопой, от славянского мира, вставшего на путь европейской интеграции. Чингиз-хану с ядерным оружием нет места за столом демократических славянских народов. Теперь окончательно ясно, что традиционный русский панславизм есть прикрытие русской экспансии и русской тирании.

Источник

война в Украине Леонид Невзлин
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

19:22

"А кто пойдет за твоим гробом": российского пропагандиста затравили за скандальные слова о Кикабидзе

19:20

Тупая злоба, с которой путинская Россия третирует Украинумнение

19:16

Как в 50 выглядеть моложе своих лет: 10 секретов, которые способны "освежить" женщину

19:09

Страны Запада на Рамштайн-8 договорились передать Украине до 100 танков Leopard 2 – СМИВидео

18:45

Решение уже есть: Украина получит танки Abrams и Leopard - СМИВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

18:33

Всем приготовиться: цены на бензин в Украине резко поползут вверхВидео

18:25

Бросок Путиным 200 тысяч войск в Украину и планы по Донбассу: Жданов назвал два сценария исходаВидео

17:52

Три ключевых направления работы Favbet Foundation попали в рейтинг "Ответственная страна" реклама

17:43

Байден готовит передачу Украине танков Abrams: раскрыты неожиданные детали сделкиВидео

Реклама
17:33

"Стекла дрожат": в Симферополе паника из-за мощных взрывовВидео

17:28

"Позорная война": Зеленский впервые высказался о повторной попытке наступления с БеларусиВидео

17:18

Какие фрукты нельзя класть рядом: придется выбросить все в помойку

17:10

Украину ждут решающие недели и месяцы, особенно на Донбассе – Белый домВидео

16:49

Дома будет идеальная чистота: 10 советов, как избавиться от пыли в квартире навсегда

16:33

Оккупанты копят силы: Зеленский предупредил о подготовке РФ к реваншуВидео

16:09

Достала карма за "сдачу" бойцов АТО: в Бердянске взорвали авто с предательницей из ОПЗЖВидео

16:03

Путин все еще раздумывает над запуском в РФ второй волны мобилизации - СNNВидео

16:01

Поднять пенсию: эксперт пояснил, как нужно правильно подсчитать будущие пенсионные выплатыВидео

15:56

Украине передадут боевые самолеты, уже определен их тип - ИгнатВидео

15:43

5 причин, почему нужно жечь лавровый лист дома: вы будете удивлены

Реклама
15:35

Звезда "Cватов" рассказала, как борется с хейтом: пять лайфхаковВидео

15:26

Путину хватит валютных резервов еще на три года войны — BloombergВидео

15:25

Украина может опередить Россию и начать свое наступление в марте – ЖдановВидео

15:20

Военный учет для женщин: кого не будут брать на работу без военного билета

15:13

"Война все перекроила": Ефросинина пожаловалась на проблемы в отношениях с мужемВидео

15:12

Дикий мороз и снегопады: синоптики рассказали, когда Украину замететВидео

15:02

"Пакт о ненападении": в МИД ответили на странное заявление ЛукашенкоВидео

14:46

У Путина разразились истерикой из-за Leopard 2 для Украины и пригрозили Германии "последствиями"Видео

14:40

"Поддерживаю "вагнеровцев": победитель олимпиады от Украины не против убивать земляковВидео

14:28

Так еще не готовили: невозможно вкусные и хрустящие деруны из 2 ингредиентов в духовке - рецептВидео

13:58

Скандал Dior: популярный бренд пригласил "путинистку" на презентациюВидео

13:56

Украине дают немецкие танки: названы преимущества Leopard над AbramsВидео

13:44

Смерть Монастырского и Енина: в коридоре украинской политики снова стало темномнение

13:31

Почему 25 января нельзя плакать и как в день Татьяны привлечь удачу: приметы и запретыВидео

13:22

Решила подзаработать: Лорак анонсировала благотворительный концерт в помощь "нуждающимся" онлайнВидео

13:21

"Наш товарищ повесился после изнасилования": боевики "ЛНР" жалуются на беспредел кадыровцевВидео

13:17

Правительство согласовало отставки пяти губернаторов и четырех замминистров - министр Кабмина

13:12

Favbet в 2022 году уплатил 140 млн гривен лицензионных платежей реклама

13:08

Германия получила запрос Польши на поставку танков Leopard 2 в Украину

13:05

В войске РФ серьезный раскол: Герасимов строит собственную иерархию ведения войны – разведка Британии

Реклама
12:56

Звезда "Правдивой лжи" жестко осудила российский терроризм в Днепре

12:34

Вика из "Холостяка" рассказала, как делала абортВидео

12:33

В боях за Бахмут погиб известный украинский фигурист Дмитрий Шарпар

12:28

Судьбоносная встреча кардинально изменит жизнь: 4 знака Зодиака ждет сказочная любовь в 2023 годуВидео

12:00

Масленица в Украине 2023: что нельзя делать и что нужно сделать обязательно в этот деньВидео

11:59

"Пакт о ненападении предлагали заключить": Лукашенко выдал несуразный фейк об Украине и Беларуси

11:51

Гороскоп Таро на февраль 2023: Козерогам - золотой дождь, Водолеям - перемены, Рыбам - выборВидео

11:47

Заместитель министра обороны Резникова подал в отставку

11:43

Украине дадут танки Leopard: Столтенберг сделал важное заявление и сказал странам готовить техникуВидео

11:29

Умелый лизинг: запроданка Повалий ударилась в подхалимаж ПутинуВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости Харькова
Синоптик
Погода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погоды
Праздники
Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять