Один из главных идеологических мотивов путинской России – евразийская доктрина, которая утверждает, что русские суть смесь славян и туранцев (тюрков; азиатов).

Война России против Украины – это агрессия евразийской империи против славянского мира, считает Невзлин/ kremlin.ru

Вторжение России в Украину ведется (среди прочего) под флагом славянского единства. На этой идее, взятой напрокат у традиционного панславизма, основываются претензии путинского "русского мира" руководить "славянским братством", направлять его в истории. Россия – "старший брат", авангард славянства в его борьбе за цивилизационную самостоятельность с чуждым (во всех отношениях) и враждебным романо-германским миром (Европой/Западом).

Центр славянской силы – российско-украинско-белорусская культурно-этническая общность (восточнославянское триединство). Выпадение одной из этих опор грозит обрушить всю конструкцию. А потому, согласно этой идеологии, поход на запад-2022 – акт не агрессии, а "братской любви": Украину сбили с исторического пути – очистим ее от "скверны", вернем ее в историю (вернем ей историю).

Вот эти зашкаливающее высокомерие и пошлое тщеславие, навязчивое стремление указать место, навязать историческую судьбу, пожалуй, столь же отвратительны, как та тупая злоба, с которой путинская Россия третирует Украину. Вся эта историко-идеологическая муть – еще одна сторона нынешней войны.

При этом один из главных идеологических мотивов путинской России – евразийская доктрина, которая утверждает, что русские суть смесь славян и туранцев (тюрков; азиатов). Так сами путинские идеологи указывают, что претензия "русского мира" выступать от имени всего славянства не состоятельна.

Дело, однако, не в "этнической чистоте". Все дело – в культурно-историческом выборе.

В XV–XVI веках Великое княжество Московское/Московское царство, колыбель "русского мира", вступило в права наследования монголо-татарской Орды. И продолжило экспансию на Запад – на Великое княжество Литовское, наследника Киевской Руси и место формирования украинского и белорусского народов. Теперь наследники Орды, "новые скифы" (блоковское: "да, скифы мы, да, азиаты мы") хотят вернуть на свою историческую орбиту украинцев и белорусов, столетиями входивших в европейскую политико-культурную систему. Именно эта принадлежность сформировала облик этих восточнославянских народов – и составляет основу идентичности славянства как такового.

Столетиями оно боролось, отстаивая эту свою основу, это историческое право – быть в Европе.

Во второй половине XIX века ряд консервативных и радикальных идеологов запустили в оборот определение России как "анти-Европы". Украинская война показывает, что "русский мир" путинской России – это дорога, которая ведет обратно в Скифию, к тирании азиопской империи. На ее бескрайних просторах вновь возобладало насилие, там нет места праву, самодовольство и самовозвеличивание заменяют самоанализ и самокритику. В "новой русской идее", которую путинизм несет в мир, отсутствует идея человека. Поэтому она не может быть принята – и с отвращением отвергается: Украиной, славянством, Европой, человечеством.

Сегодня можно сказать: славянский мир – это все славянские народы за вычетом русского. Прага, Варшава, Киев – такие же символы западной демократии, как Вашингтон, Лондон, Париж.Нынешняя Россия – смертельный враг этому славянству.

Война России против Украины – это агрессия евразийской империи против славянского мира, славянской Европы.

Путин навсегда (в обозримом будущем) отделил Россию, обреченную быть Азиопой, от славянского мира, вставшего на путь европейской интеграции. Чингиз-хану с ядерным оружием нет места за столом демократических славянских народов. Теперь окончательно ясно, что традиционный русский панславизм есть прикрытие русской экспансии и русской тирании.

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