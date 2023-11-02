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Туманное будущее Арестовича

Виктор Небоженко
2 ноября 2023, 19:10
Арестович будет рассказывать, что он специально во время избирательной кампании вел Зеленского в политический тупик.
Арестович, Зеленский
Арестович и Зеленский / Коллаж Главред, фото УНИАН, president.gov.ua

Скоро президенту Украины Зеленскому станет скучно без Арестовича. Когда-то Арестович, одновременно, заменял ему всю политику и 95 квартал. Но Ермак вовремя распознал, "раздавил" и выбросил Арестовича из Офиса. Сейчас же Зеленский инстинктивно чувствует, как не хватает честных компетентных людей вокруг себя, как сжимается круг надежных друзей, что дальше править Украиной становится все сложнее и тяжелей.

Вероятно, Зеленский упросит Ермака вернуть Арестовича в Офис и дать ему трибуну в подконтрольных СМИ. Зеленский его простит и еще раз позовет на помощь, ведь стране нужен не только Арестович и Ермак, но и Зеленский - надолго.

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Арестович лениво согласится и будет рассказывать своей аудитории, что он, как психолог, поверил в светлое, послевоенное будущее Зеленского. И во время президентской кампании, в своих многочасовых телепроповедях, Арестович мягким вкрадчивым голосом будет намекать телезрителям, что "иного не дано", что "у нас нет выбора", что "коней на переправе не меняют", а рейтинг дважды кандидата в президенты обязательно взлетит вверх.

Он смело будет убеждать, что после выборов мы, как чудо, увидим нового свежего президента Зеленского без негативного прошлого окружения и без новых ошибок.

А потом после неудачных выборов, Арестович будет рассказывать, что он специально во время избирательной кампании вел Зеленского в политический тупик.

Зато, какой это будет политический спектакль двух бывших актеров, ставших политиками в смутное и опасное время.

Кто такой Виктор Небоженко

Виктор Сергеевич Небоженко (род. 14 февраля 1953, Жмеринка) — украинский политолог, социолог. Директор социологической службы "Украинский барометр". Кандидат философских наук, пишет Википедия.

Работал в Институте философии Академии наук Украины, Институте социологии Академии наук Украины.

В 1994-м участвовал в первой президентской кампании экс-премьер-министра Украины Леонида Кучмы.

С 2003-го-руководитель социологической службы Национального института стратегических исследований при Президенте Украины, директор социологической службы "Украинский барометр".

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Владимир Зеленский Виктор Небоженко Алексей Арестович
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