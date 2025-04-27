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"Туман войны": как прошла встреча Трампа и Зеленского

Александр Кочетков
27 апреля 2025, 06:10
208
На самом деле, странного в ней было лишь то, что Украина не отказывается от соглашения по полезным ископаемым.
Зеленский, Трамп
Зеленский и Трамп / Коллаж: Главред, фото: ОП

Есть такое почти общепризнанное выражение - "туман войны". То есть, обе стороны выбрасывают в публичное пространство дезинформацию, фейки, сознательную или бессознательную ерунду - все, кроме правды о реальном ходе боевых действий. Но благодаря президенту Д. Трампу можно вводить новое определение - "туман мирных переговоров".

Здесь, опять же, господствуют выдумки и спланированные фейки, но общий фон - неадекватно бодрый: "Все идет очень хорошо, в правильном направлении, на удивление быстро". Но когда будут реальные результаты - никто из информированных лиц рассказывать не хочет. Или не может.

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Пятнадцатиминутная встреча президента В. Зеленского с президентом Д. Трампом перед церемонией похорон Папы Римского - прекрасный пример мирного тумана. Типа, пообщались президенты без окружения 15 минут, и Белый Дом уже отчитывается, что замечательная встреча состоялась... Ну, хотя бы нового скандала не случилось, уже позитив.

На самом деле, странного в ней было лишь то, что Украина не отказывается от соглашения по полезным ископаемым. А вот Штаты имеют огромные сомнения относительно продолжения поддержки Украины. Кстати, не буду удивлен, если то, что сегодня с утра упал GPS - это то, какая Штаты воспитывают в нас послушание.

Если идти по сценарию нездорового оптимизма и верить Трампу, то прекращение боевых действий должно произойти где-то в середине лета. Если быть более реалистичным, то это накануне зимы. А хорошо информированные люди утверждают, что в этом году ждать прекращения боевых действий не надо.

Кто такой Александр Кочетков

Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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