Тщетные попытки примирить жертву и убийцу: почему россияне уже сейчас должны искупить свою вину

Финансовую и политическую ответственность за войну в Украине должен взять на себя весь российский народ / УНИАН

Война России против Украины перешла в новую открытую фазу, когда российская власть вместе с абсолютным большинством российских граждан ставит под сомнение право на существование украинского государства и его общества.

Авторитарное государство совершило акт агрессии против демократической Украины, российские солдаты, а не Путин персонально совершает военные преступления, преступления против человечности и акт геноцида в Украине. Российское общество стало соучастником преступления.

Игнорирование этого факта является предпосылкой для стратегически ошибочных действий. По текущему сценарию развития событий, с большой вероятностью следующим президентом России будет не либеральный прозападный политик, а еще более агрессивный в теме прав человека и безопасности государственный деятель. Демократическая система управления не может быть заимствована или навязанное извне. Она может появиться только в исключительных условиях: стремление самого народа к инклюзивной системе управления и готовностью каждого гражданина быть ее частью, а также проигрыша других систем управления, в частности, тоталитарных или авторитарных.

Послевоенная Германия и Япония продемонстрировали, что даже империалистические идеи и тоталитарная идеология проигрывает, но предпосылкой для этого проигрыша стала тотальное поражение в войне, на поле боевых действий. Сложно себе представить, что гитлеровская Германия готова перейти на демократическую систему управления по собственной инициативе. Наоборот, масштабы жертв и потерь гражданского населения во время Второй Мировой войны, свели к нулю любые шансы для политико-правовых методов урегулирования международного вооруженного конфликта.

Любые попытки примирения между еврейским народом и нацистским режимом до 1945 года, неотъемлемым элементом которого была часть общества, выглядели бы травматичными и циничными попытками помирить жертву и убийцу. Сегодня начинают раздаваться призывы примирения между украинским и российским народами. Но не забывайте, что прощению предшествует покаяние. Это и есть шаг к искуплению.

Риторика даже оппозиционных российских деятелей удивляет своей инфантильностью и эгоцентризмом. Это естественно для человека, но безответственно для лидеров новой будущей России. Юридический бремя последствий войны за акт агрессии и геноцид, должно нести руководство России в широкой перспективе включительно с теми, что придут после Путина.

Солдаты и генералы, которые совершали военные преступления, преступления против человечности, геноцид должны быть осуждены, а право жертв на правду и защиту реализовано в полной мере как на уровне судов национальной юрисдикции, так и универсальной. Финансовую и политическую ответственность должен взять на себя весь народ. Именно он будет платить из своей экономики за восстановление Украины, которая была варварски уничтожена при молчаливом согласии, или открытой поддержке русского народа.

Читайте такжеУкраина должна публично унизить ПутинаФакту лидерства из оппозиции к Путину сегодня должна была бы быть дискуссия не о примирении, а надлежащая форма искупления и ответственности, за которой обязательно придет новое восприятие, но уже новыми поколениями украинцев и россиян. Лидерство в темные времена требует ответственности и жертвенности. Ради этого придется рисковать своей безопасностью, политическими рейтингами будущего, популярностью.

Западу стоит отказаться от подмены понятий и перекладывания полной ответственности на одного человека за преступления, которые совершаются в Украине. Владимир Путин рано или поздно уйдет с политической арены и потеряет власть, но преступников гораздо больше, как и тех, кто был бездеятельным в критические моменты истории. Тогда следствием этой кровавой войны против Украины станет затаивание злобы России, которая проиграет эту битву, но рано или поздно снова захочет вернуться к псевдо историческому вопросу права Украины на самоопределение и существование.

Строить демократию извне еще не удалось никому. Очевидно, что демократия возможна при условии:

стремление к ней народа и популярности этой системы управления;

готовности граждан участвовать в системе управления на ежедневной основе через честные и свободные выборы, за которые и приходится перманентно бороться;

стратегического проигрыша в России авторитарной системы управления на фоне тотального проигрыша на поле боя.

Стремление "сильной руки" является не только уровнем политической культуры, которая не допускает полномочий и ответственности каждого за государство, или общину, но и традиции, в которой другие формы не прижились, как враждебные.

Настоящая либеральная российская оппозиция может продемонстрировать взрослость и готовность к демократии, если объяснит, как именно они помогут восстанавливать Украину после проигрыша Путина и современной России, что именно они делают сегодня для искупления и помощи украинскому государству, как они в случае прихода к власти планируют вернуть украинский незаконно украден Крым и демонстрировать лидерство в вопросе будущего. У нас нет вопросов к приспешникам Путина или российского народа, но именно новые либеральные российские лидеры могут рассчитывать на понимание, когда они будут говорить о своей роли в справедливом искуплении и восстановлении Украины.

Читайте такжеПутин взял курс на выматывание Украины в долгой кровавой войне, Запад – на военный разгром ПутинаОткладывать помощь в вопросе восстановления инфраструктуры в Украине к моменту после завершения войны критически несправедливо. Украинцы должны иметь доступ к чистой воде, еде, образованию не зависимо от того до сих пор происходят обстрелы.

Зато отсрочка диалогов о примирении - актуальна. Актуально также прекратить сравнивать борьбу украинского народа за свое будущее и поступки отдельных российских оппозиционных лидеров. Они станут героями будущего времени, но если продемонстрируют другой подход к украинскому вопросу и настоящее историческое лидерство.