Трусы учат смелых, или Как Запад подталкивает Путина к третьей мировой

Мир не может жить за счет того, кто его убивает / Reuters

Не покидает мысль о том что существуют страны, лидеры стран или отдельные политические деятели, которые и до сих пор не поддерживают Украину на пути к победе над Россией.

Они ищут варианты, как остановить войну, а не как одержать победу в войне.

Риторика и позиции (публичные и непубличные) последних недель различных консильери страха и адъютантов несвободы из разных стран, где работает макдональдс и нет воздушных тревог, доказывает, что зона временного комфорта все еще имеет приоритет над инстинктом самосохранения.

Не может не знать Генри Киссинджер, что Путин пошел дальше именно после того, как ему отдали Крым.

Те журналисты, которые писали тот эдиториал New York Times, возможно, забыли, как надо отвечать террористам за 11 сентября.

А Россия - это государство-террорист.

Они ждут, что военный арсенал России иссякнет быстрее, чем арсенал их причин не помогать нам победить Россию.

Они сдерживают Путина от третьей мировой отсутствием полномасштабной, солидарной реакции и полной блокады — подталкивая Путина к третьей мировой.

Они готовы признать, что 2+2=5 (Спасибо, Оруэлл).

Они лично уже порабощены в то время, как Украина продолжает бороться за свободу для всех.

Читайте такжеЕвропа устала: зачем Запад оттягивал введение шестого пакета санкцийПорабощенные люди, премьер-министры и правительства дают советы свободным людям. Трусы учат смелых. Лишь потому, что их неволя кажется им жалованьем за свободу, а страх - как будто гарантирует покой. Лишь потому, что этот мир в большой степени построен на вере в то, что свобода имеет условия. Условия, которые здесь и сейчас несовместимы с жизнью.

Они замерли в ожидании — что расширится быстрее: НАТО, ЕС ли раковая опухоль у Путина.

Свобода не может зависеть от того, кто ее уничтожает.

Мир не может жить за счет того, кто его убивает.

Два плюс два - четыре.

Михаил Ткач, журналист