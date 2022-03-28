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Трудности через 7-10 дней: Почему Россия меняет тактику атаки

Игар Тышкевич

Эксперт программы «Международная и внутренняя политика» Украинского института будущего

28 марта 2022, 14:27

Кремль пытается создать перебои с поставками топлива во время посевной и ограничивает возможные экспортные прибыли Украины от продажи зерна и сельскохозяйственной продукции.

Флаги, Россия, Украина
Кремль пытается создать Украине проблемы с обеспечением топливом и боеприпасами / УНИАН

Россия меняет тактику ракетных обстрелов.

За последние двое суток четырежды "прилетало" по нефтебазам и складам ГСМ. Ну и добавим обстрел Лисичанска. Русские, испытав на себе что такое проблемы с логистикой, пытаются в меру своих сил устроить то же Украине. И цель не только в том, чтобы помешать снабжению ВСУ. Хочу напомнить, что в стране начинается посевная. И сельхозпроизводители являются крупнейшими сезонными потребителями топлива. Второй крупный – УЗ, о важности которой сейчас упоминать излишне. И, уже в последнюю очередь, автотранспорт, а это доставка товаров.

На данный момент критичного ущерба (в масштабах страны) РФ не нанесла. Но, давайте зададим себе вопрос — возможно ли гарантированное прикрытие всех крупных складов топлива (а они есть в каждой области)?

Или же оценим географию последних ударов (которая подтверждена сводками нашего Генштаба и областных администраций). Очевидно, что Кремль пытается создать проблемы с обеспечением по линиям Львов-Ровно-Житомир-Киев и Луцк-Ровно-Житомир-Киев. Это попытка обезопасить свою Полесскую группировку от мощного флангового удара со стороны Житомира и Овруча. (точнее - оттянуть момент такого удара).

Однако, не стоит зацикливаться исключительно на военной составляющей. Попытка Кремля создать перебои с поставками топлива во время посевной, ограничивает возможные экспортные прибыли Украины от продажи зерна и сельскохозяйственной продукции. И, тут стоит отметить, что, например, по пшенице Украина и РФ — прямые конкуренты на мировых рынках.

Поэтому логична вторая группа целей — склады с продовольствием. Это, помноженное на попытку создать проблемы с ГСМ (в том числе для УЗ и сельхозпредприятий) осложняет перемещение товаров сегодня (помним, что война ещё и экономика: экспорт и импорт важны) а так же уменьшить объёмы продовольствия с которыми Украина может выходить на мировой рынок в конце 2022-начале 2023 года. (а например, по зерну мы прямые конкуренты с РФ).

И, наконец, третья составляющая — общее увеличение ракетных ударов. Причём, с большой долей вероятности можно спрогнозировать расширение географии.

В чём замысел Кремля? Долгосрочные перспективы отложим и сосредоточимся на краткосрочных.

1. Даже если допустить, что все поражённые нефтебазы были полны топлива, это не создаст проблем сегодня и сейчас. ВСУ, трейдеры имеют собственные запасы. Но, если не будет их пополнения (на что рассчитывают в Кремле), определённые трудности могут возникнуть через 7-10 дней.

2. Расширение географии обстрелов также не вызовет мгновенной паники среди населения. Негатив будет нарастать те же 7-10 дней, а потом уменьшится — люди привыкнут к новым реалиям.

3. И теперь смотрим третью составляющую. Это переброска сил и средств из ближайших к Украине регионов в Приазовье сегодня. Но и попытка проводить концентрацию войск на территории Беларуси, на Харьковском и Сумском направлениях. Однако, переброска войск, комплектование частей резервистами занимает время. Около 2-х недель. Одна неделя уже прошла. Остаются те же 7-10 дней.

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1. По складам ГСМ. Определённые решения уже приняты и выполняются. Поэтому надежды русских на то,что одним ударом по "нефтебазе" они будут наносить максимальный ущерб на выбранной территории, с каждым часом всё более призрачны. Реальные доступные ВСУ объёмы топлива придётся поискать. А потом (помните мультфильм про "Простоквашино") - ещё день побегать, чтобы фото отдать.

2. Украинские силы ПВО (которые якобы уничтожены) "набили руку" на отслеживании и уничтожении российских ракет. Что, думаю, стало сюрпризом не только для русских, но и удивило наших западных партнёров — ведь достаточно старый парк ЗРК, стоящих на вооружении Украины не (был) предназначен для решения таких задач.

3. Вопросы паники и негатива в обществе. Это вопрос коммуникации. И тут необходимо искать новые подходы. Стандартные шаблоны, в которые забивается сухая информация (например, сводки ГШ) не учитывают эмоциональное состояние аудитории. Необходимы дополнительные форматы. Тут надо думать что и как.

4. Коммуникация на внешних рынках. Мы должны говорить о попытках РФ создать проблемы гуманитарного характера в тыловых регионах Украины и вызвать дефицит продовольствия на мировых рынках в конце 2022 года. Последнее может спровоцировать рост напряжённости в ряде регионов и будет использовано Кремлём как повод начала диалога о смягчении (отмене) санкций.

В украинских интересах не дать реализоваться кремлёвским планам: как краткосрочным (создание проблем с ГСМ сегодня), так и среднесрочным (ограничить экспортные возможности Украины в конце 2022 и создать базу для торга о снятии санкций с РФ).

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война в Украине ВСУ Игар Тышкевич
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