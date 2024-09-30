Трофейные танки Т-62 получают новый защитный обвес

Всё бы ничего, но Т-62 это не лучший вариант применения танка по переднему краю в современных условиях.

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Т-62 / фото: Википедия

Лично меня продолжает бесить размещение ДЗ "Контакт-1" под углом 90°, в то время как ещё 50 лет назад было доказано на практике максимально эффективное размещение "кирпичей" динамической защиты под углом 45°. Неужели так сложно сделать сварную конструкцию, для именно такого размещения ДЗ как для доходяги Т-62, так и для западных образцов танков? Ручки из одного места растут или просто так проще, по принципу на "от*ебись"?

Далее... А смысл?

Т-62 отличается от всей линейки постсоветских танков только тем, что у него самая лучшая противоминная защита. Даже не имеющий аналогов в мире Т-90М "Подрыв"... кхм... "Прорыв" - это пример противоминного мазохизма и не более того.

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Далее.

Дело в том, что установление на танки Т-62, ещё в советском палеозое, металлополимерных блоков либо ДЗ "Контакт-1" показало чрезмерное давление на его ходовую часть. Возросшее давление на опорные катки приводило к деформации шин и повышенному износу штатных узлов.

Хвостовики балансиров выходили из строя в режиме нон-стоп, из-за высокой нагрузки подвесок. Снижалась энергоемкость гидравлических амортизаторов, ускорялось разрушение болтовых креплений венцов ведущих колес из-за увеличившихся тяговых усилий.

Кроме того, танк, и без того не блиставший мобильностью и развивавший максимум 50 км/ч, после установки комплекта пассивной защиты значительно снижал свои характеристики. А теперь, представим себе какой будет мобильность Т-62 с блоками и ДЗ "Контакт-1". А тут ещё и мангал...

Танк, получает тяжёлый обвес брони, которая его в современном бое спасёт разве что от РПГ-7, при этом значительно снижает его мобильность и надёжность. Значительно.

Т-62 на сегодняшний это больше шасси, со снятой башней, выполняющее функции БРЭМ, либо БМПТ.

Но, это лично моё диванное мнение.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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