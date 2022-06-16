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Трое на одного – как Украине будут навязывать Минск-3 и что предложат взамен

Владимир Фесенко

Глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента"

16 июня 2022, 08:57

На данный момент ни Украина, ни Россия не готовы к реальным переговорам даже о прекращении огня.

Драги, Макрон и Шольц будут навязывать Украине Минск-3
Встреча Зеленского с европейскими лидерами пройдет в формате "трое на одного" / Коллаж ua.depositphotos.com, Reuters

16 июня в Киев приезжают три европейских лидера – президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги. Само по себе это знаменательное событие – и для Украины, и для европейской политики: не так часто лидеры трех самых крупных и влиятельных стран Евросоюза совершают совместный визит.

Их приезд в Киев – не просто дань политической моде. Сразу после их посещения столицы Украины в Брюсселе начнется рассмотрение вопроса о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС. И позиция Германии, Италии и Франции в этом вопросе будет иметь большое влияние. Естественно, в центре внимания будет и самый больной вопрос – война России против Украины, оценка перспектив ее развития и возможностей мирного урегулирования.

Мы, конечно, хотели бы увидеть в Киеве трех храбрых европейских мушкетеров, готовых обнажить свои "политические шпаги" в поддержку Украины, и предоставить оружейные арсеналы своих стран для отражения российской агрессии. Но, увы, за спинами Макрона, Шольца и Драги маячат тени Ришелье, Мазарини, Талейрана и Меттерниха. Правда, трем высокопоставленным гостям Киева далеко до гениев дипломатической интриги, которые умели сражаться и за столом мирных переговоров, и на полях больших войн. Макрон, Шольц и Драги боятся войны и даже не скрывают своего желания побыстрее договориться с Путиным о скорейшем ее завершении в Украине. Но Путин готов договариваться только за наш счет. А Украину это совершенно не устраивает. У нас свои условия прекращения этой войны – освобождение оккупированных территорий.

В Берлине, Париже и Риме прекрасно понимают, что Украина не может согласиться на российские условия мира. Поэтому, скорее всего, будут предлагать не некий план всеобъемлющего мира (это сейчас просто невозможно), а прекращение огня в обмен на набор различных бонусов.

Что могут предложить украинскому руководству три европейских лидера в обмен на условный "Минск-3"? Во-первых, содействие в получении статуса кандидата в члены ЕС. Во-вторых, масштабную экономическую помощь в послевоенном восстановлении Украины. В-третьих, договоренность с Путиным о разблокировании украинских портов на Черном море. В-четвертых, могут не только предлагать бонусы, но и намекать на возможные проблемы с ограничением военно-технической и экономической поддержки Украины в случае продолжения войны. Однако военно-техническая поддержка Украины со стороны Германии, Франции и Италии и сейчас не очень впечатляет.

Показателен и формат предстоящих переговоров – трое на одного. И здесь опять не удержусь от аналогии с "Тремя мушкетерами" – Зеленский окажется в роли Д’Артаньяна (он его, кстати, чем-то и напоминает своей политической бесшабашностью) – один против троих. Но для того, чтобы выстоять в предстоящей дипломатической дуэли, мало храбрости Д’Артаньяна, понадобятся также изворотливость и хитрость Ришелье. Уж не знаю, готов ли Владимир Зеленский и к такой роли, но есть смысл попробовать. Обстоятельства вынуждают.

В реакции на возможные миротворческие предложения трех европейских гостей не стоит спешить с категорическим ответом "Нет!". А про положительный ответ сейчас речь вообще не может идти.

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Надо выкатить свое меню для дальнейших переговоров. Первый и обязательный пункт – гарантированное предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС. Откладывание этого вопроса или мягкий отказ в виде статуса "кандидата в кандидаты" будет означать такую же реакцию Украины и на миротворческие инициативы трех европейских лидеров. Также в нашем меню должен быть набор требований к России: 1) отвод российских войск на рубежи до 24 февраля; 2) публичное обязательство не проводить аннексию оккупированных территорий; 3) освобождение военнопленных (в форме обмена), в первую очередь, защитников Мариуполя. Этот список, естественно, может быть расширен. Мне могут возразить: Россия почти наверняка не согласится на эти требования. Ну так и мы не соглашаемся на требования России. На то они и переговоры, на которых настаивают три европейских лидера, чтобы выдвигать друг другу требования, а потом уже искать компромиссы. И раз уж президент Макрон стал специалистом по переговорам с Путиным, то пусть и уговаривает своего визави.

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Так или иначе, но очевидно, что на данный момент ни Украина, ни Россия не готовы к реальным переговорам даже о прекращении огня. Россия не собирается останавливать свое наступление на Донбассе, а мы будем отражать российскую агрессию и стремиться к освобождению оккупированных территорий. А переговоры о возможных будущих переговорах можно безболезненно вести и сейчас. Перефразируя известную поговорку: чем бы Макрон и Шольц не тешились… Для них дипломатические маневры важнее, чем война. А у нас нет выбора – это война за свободу, независимость и будущее нашей страны.

Владимир Фесенко, глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента"

война в Украине Владимир Путин Эммануэль Макрон Владимир Фесенко Минск-3 Олаф Шольц Марио Драги
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