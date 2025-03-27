Трио в Джидде: каждый о своем

Ничего подобного не происходит. Россия обиженно повторяет, что Хрущев вместе с печенегами и половцами отобрали Украину у россии.

https://opinions.glavred.info/trio-v-dzhidde-kazhdyy-o-svoem-10650572.html Ссылка скопирована

Переговоры в Саудовской Аравии / Коллаж: Главред, фото: Захарова, скриншот из видео

Переговоры о подготовке переговоров о мирном урегулировании перешли в рутинную стадию: все прогнозируемо и понятно.

Сама конфигурация "разговора через посредника" (помните, как кот Матроскин и пес Шарик через почтальона Печкина общались?) вроде бы предполагает определенное дипломатическое мастерство, умение предложить посреднику такие тезисы, которые при обсуждении с другой стороной продвигали процесс вперед или выявляли недоговороспособность делегации из соседней комнаты.

Ничего подобного не происходит. Россия обиженно повторяет, что Хрущев вместе с печенегами и половцами отобрали Украину у россии. Поэтому сейчас россия только возвращает свое - путем его полного уничтожения, потому что такая она загадочная русская душа.

видео дня

Американские представители не выглядят посредниками, потому что в основном болтают о своем - что выгодно им: полезные ископаемые, то, другое. И обязательно напоминают, что если бы Д. Трамп был тогда президентом, то не началась бы не только эта война, но и Первая и Вторая Мировые тоже.

Ну а Украина заученно повторяет мантру, что россия врет всегда и везде. Что является правдой, но никак не приближает для прекращения боевых действий.

Дело затягивается. С подобными переговорами, как с приготовлением кальмара: все надо делать очень быстро. А если передержать кальмара на огне, то он становится резиновым и не съедобным.

Не буду удивлен, что переговорный процесс затянется на месяц, а потом Трамп потеряет к нему интерес. Потому что станет понятно, что в нынешнюю номинацию на Нобелевскую премию мира он уже не успевает. И начнет готовить присоединение Гренландии, да и чтобы Канаду по дороге прихватить.

Потому что какая, черт возьми, разница: величественный миротворец или величественный завоеватель, главное, что величественный?

Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред