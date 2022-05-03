УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Три выхода России из войны с Украиной: сколько продлится агония путинского режима

Владимир Пастухов

Политолог, юрист, публицист

3 мая 2022, 11:41

Россия входит в зону турбулентности, из которой целой ей не вылететь.

Россия влезла в войну, которую ни практически, ни теоретически выиграть невозможно
Россия хотела напугать натовского ежика голой армией, но не вышло / Reuters

Режим вошел в стадию агонии. Это стало следствием допущенной "коллективным Путиным" фатальной военно-политической ошибки. Начинаю думать, что они действительно планировали не войну, а спецоперацию. Но вляпались они именно в войну, и при этом не с Украиной, а с НАТО.

И то, что НАТО воюет дистанционно, лишь усугубляет ситуацию.

Весь расчет как раз и строился на том, что никакой настоящей войны не будет. Хотели напугать натовского ежика голой армией, в принципе к длительной войне не готовой. Но вышло иначе, европейцы, двадцать лет притворявшиеся дохлой кошкой, вдруг показали зубы и выпустили когти.

Теперь каждый лишний месяц войны работает против России, так как количество поставляемых в Украину вооружений растет в геометрической прогрессии, повышая боеспособность украинской армии, а российские ресурсы только убывают.

Мышеловка захлопнулась, Россия влезла в войну, которую ни практически, ни теоретически выиграть невозможно. Истерика в Кремле и подконтрольных ему СМИ ничего изменить по сути уже не может. Такие ошибки история не прощает. Она ставит за них в угол. Из этого угла у путинской России есть три выхода.

  1. Начать ядерную войну и самоубиться, унеся с собою жизни большей части человечества.
  2. Продолжить обычную войну до полного изнеможения, очевидного поражения и бунта в тылу.
  3. Прекратить войну довольно быстрым, но позорным и сомнительным миром (уйти несолоно хлебавши), который пропаганда попытается представить как победу и достижение всех целей спецоперации.

Читайте такжеКонвульсии России: почему через месяц-два Украина начнет освобождение всех территорий и даже Крыма

В последнем случае (который представляется наиболее вероятным) агония продлится еще некоторое время – от нескольких месяцев до нескольких лет (скажем, до трех), – после чего режим кончится. Элиты не простят Путину испуга и будут мстить за пережитый страх.

При любом раскладе Россия входит в зону турбулентности, из которой целой ей не вылететь. Пристегните ремни…

Владимир Пастухов, политолог, юрист, публицист

viber
война в Украине НАТО Владимир Путин вторжение России Россия Владимир Пастухов
Реклама
Популярное
"Самый тяжелый период прошел": астролог составил гороскоп для Украины на май и рассказал о победе"Самый тяжелый период прошел": астролог составил гороскоп для Украины на май и рассказал о победе Гороскоп на неделю 2-8 мая: Тельцам – важное событие, Львам – удача в деньгах, Водолеям – важная встречаГороскоп на неделю 2-8 мая: Тельцам – важное событие, Львам – удача в деньгах, Водолеям – важная встреча Гороскоп на сегодня 1 мая 2022: Близнецам – потери, Весам – дурные знаки, Скорпионам – подсказки судьбыГороскоп на сегодня 1 мая 2022: Близнецам – потери, Весам – дурные знаки, Скорпионам – подсказки судьбы Украине грозит "второй Мариуполь": какой город под угрозой – Der SpiegelУкраине грозит "второй Мариуполь": какой город под угрозой – Der Spiegel В России "полыхает" от визита Джоли в Украину - заманивают актрису в "ЛДНР" водкойВ России "полыхает" от визита Джоли в Украину - заманивают актрису в "ЛДНР" водкой
Поддержите Главред

Последние новости

12:36

"РФ собирается закончить войну до 9 мая": Орбан рассказал Папе Римскому о планах Кремля

12:34

"Чорнобаївка - чорне пекло ворогів": ЗСУ записали песню и клип о ЧернобаевкеВидео

12:31

Приметы на 4 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

12:07

Получала от ФСБ деньги на создание "ЗНР": в Мелитополь из Москвы вернулась беглая сепаратисткаВидео

12:00

ВСУ пресекли попытку прорыва оккупантов на Донбассе: уничтожено много техники врагаВидео

Реклама
11:41

Ракета убила, когда бежал предупредить пожилых: отец рассказал о гибели 14-летнего сына в ОдессеВидео

11:41

Три выхода России из войны с Украиной: сколько продлится агония путинского режимамнение

11:33

День вышиванки 2022: дата, история праздника, поздравления и картинки

11:29

Как из учебника Кремля: РФ планирует в мае аннексировать три области Украины - посол США в ОБСЕВидео

11:16

РФ не сможет втянуть "ПМР" в войну, она промахнулась с "пророссийскостью региона" – The GuardianВидео

10:48

Данилов рассказал, как сказочник Лукашенко "провернул спецоперацию" в Украине

10:42

Путин болен на голову и одержим: экс-агент КГБ назвал еще один диагноз кремлевского диктатораВидео

10:29

Армия РФ в Украине имеет три проблемы, которые не позволяют ей продвигаться – ПентагонВидео

10:22

Гороскоп на сегодня, 3 мая 2022: Весам – приятные перемены, Водолеям – старые обиды, Рыбам – недруги

10:12

"Не только я в легком ступоре": Лазарев ноет из-за невозможности зарабатывать в России

10:01

"Сейчас идет 1941 год": раненый оккупант признал мощь ВСУ и рассказал о проблемах путинской армииВидео

09:53

На газопроводах Харькова локализовали аварийные ситуации – Тимошенко

09:50

Не отдал технику в "колхоз": орки отомстили украинскому фермеру, расстреляв его дом из БТРВидео

09:21

Работают ВС ВСУ: оккупанты остались без "Форпоста" за 7 млн долларов и семи "Орланов"

09:13

Связали руки, на шею надели петлю: автор легендарной фразы о русском корабле рассказал о пленеВидео

Реклама
09:07

Конвульсии России: почему через месяц-два Украина начнет освобождение всех территорий и даже Крымамнение

08:52

ВСУ ярко приняли незваных "гостей" из Бурятии: "стали удобрением для украинского чернозема":

08:24

Нужно жить и не падать духом: трогательная история бабушки из Горенки, которая пекла паски на руинахВидео

08:15

Бабушка ценой своей жизни помогла ВСУ уничтожить 100 единиц техники врагаВидео

07:37

Мирного договора Украины и России не будет, только капитуляция РФ – АрестовичВидео

07:09

Байден хочет посетить Украину, но детали визита пока не прорабатываются — ПсакиВидео

06:39

Уже 9 мая Путин может официально объявить войну Украине — CNN

06:29

Наркоманы Кремля: как Лавров договорилсямнение

05:40

"Будет ужас": таролог предупредила о новой войне у границ Украины и дала неожиданный прогнозВидео

05:10

От островов Японии до Калининграда ФРГ: в ГУР назвали два сценария распада РФ после войны с УкраинойВидео

04:40

Россия попытается аннексировать Донбасс до середины мая - разведка СШАВидео

04:03

"Становится всё большим монстром": эксперт разобрал психологический портрет Путина

03:03

Беды и несчастья отступят: для кого из знаков май станет месяцем удач

02:34

Или после 9 мая или через пять-восемь лет: эксперт назвал условия и сроки окончания войны в Украине

02:04

Главный стриптизер диванных войск: путинист Тарзан съязвил в адрес российских звезд, покидающих рф

01:31

У РФ еще есть чем и кем воевать: военный эксперт назвал вероятную дату перелома в войне в УкраинеВидео

01:28

Война продлится до 2042 года: Арестович дал неожиданный прогнозВидео

00:28

Медики рассказали, какой алкоголь самый вредный для сердца

00:22

Оккупантов отбросили на 40 километров: в США рассказали о контрударе ВСУ под ХарьковомВидео

02 мая, понедельник
23:57

Мощный ракетный удар орков по Одессе: спасатели показали последствия

Реклама
23:51

Кириенко вместо Суркова и план Путина по захвату Донбасса: в ГУР оценили сценарий КремляВидео

23:29

АЗС смогут продавать премиальное топливо без ограничений по цене: главное условиеВидео

23:00

Эвакуация из Мариуполя продолжится 3 мая: место и время сбора людей

22:48

Новая "губерния" и "Небесный город": в ГУР раскрыли планы РФ по захваченным территориямВидео

22:39

Российский актер-путинист рассказал о дружбе с Хлывнюком: "Вступил в эту безумную тероборону"

22:30

"Бучанский палач" ответил на обвинения в геноциде украинцев под КиевомВидео

22:15

Венгрия знала о планах Путина и хотела забрать часть территории - ДаниловВидео

22:00

В Украине поставили "на паузу" мобилизацию в ВСУ: новой волны пока не будет – ДаниловВидео

21:59

Ад под Киевом: орки насиловали 15-летнюю девочку на глазах умирающей материВидео

21:52

Финляндия вступает в НАТО: РФ усилит войска и ПВО у ее границ и ударит по банковской системе – СНБОВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять