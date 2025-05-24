Три версии ликвидации Портнова

Вполне возможно, что в системе Медведчука определили Портнова как слабое звено, от которого лучше избавиться.

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Портнов / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

Четыре пули в спину, контрольный в голову - это именно профессиональная ликвидация, а не убийство по бытовым мотивам. То есть, причины и заказчиков следует искать во тьме профессиональной деятельности погибшего.

Есть три версии.

Прежде всего, покойник много знал. Напомню, что в нашей системе ошфорные счета для клиентов открывают и следят за ними в основном именно доверенные адвокаты. Они же осуществляют различные незаконные операции вроде подкупа судей, фальсификации документов и подобного.

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Если кто-то считает, что Кремль все простил тому же Медведчуку, но вряд ли. Уверен, что там ищут, куда делись астрономические суммы, которые передавались в Украину для формирования положительного имиджа недоимперии перед вторжением. И которые оказались примитивно разворованными.

Вполне возможно, что в системе Медведчука определили Портнова как слабое звено, от которого лучше избавиться.

Вторая версия связана с тем, что Портнову надо было же как-то зарабатывать. А в его специализацию входило, например, извлечение людей и имущества из-под ареста - в Украине, России и Европе. Или наоборот, организация того, чтобы чьи-то активы попали под арест и другие подобные сомнительные сделки. На них обычно берется огромный аванс - на "работу" с чиновниками, судьями и так далее.

Если заказчик, особенно, российский, видит, что результата нет и не будет, а аванс не вернуть, потому что он потрачен на "договоренности", то он может решить жестко разобраться с исполнителем. Чтобы окружающие не считали его лохом, которого можно доить безнаказанно.

И третья версия основывается на наглядной статистике. В частности, на том, что с предателями Украины, особенно теми, кто продолжает антиукраинскую деятельность, позволяет себе неадекватные высказывания в адрес нашей страны и ее руководства, регулярно случаются какие-то эксцессы, не совместимые с жизнью.

Может, это такая справедливость от Вселенной?

Но точно скажу, что настоящей причины и реальных заказчиков убийства Портнова широкая общественность никогда так и не узнает. Да и черт с ними.

Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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