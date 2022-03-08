Чем закончится война в Украине, или Почему Россия уже проиграла

Принимая решение о вторжении в Украину, Путин допустил четыре ошибки.
Война проиграна. В этом нет никаких сомнений. Даже если представить себе невозможное: что Зеленский и вся Украина сдаются послезавтра, приняв все условия Путина, а тряпичный Янукович становится президентом в Киеве, даже в этом случае русские уходят оттуда через полгода-год. Бесславно и позорно. И война все равно проиграна.
Тот ущерб, который Путин сумел нанести российской экономике (в общем, неплохо себя чувствовавшей), удавалось в столь коротком периоде времени нанести своей стране вообще мало кому. Да, собственно, я пока никого и не могу вспомнить. Это как расстрелять себе ноги в упор из крупнокалиберного пулемета. Назло тетке. Чтоб больше не запрещала сморкаться в занавеску.
Причина поражения – неверный расчёт, epic fail.
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Ошибкой было представление о нежелании Запада противостоять агрессии, о его вялости, жадности и расколотости. Ошибкой было представление о самодостаточности российской экономики, ее защищенности. Ошибкой было представление о качестве российской армии. И главной ошибкой было представление, что Украина это failed state, а украинцы – не нация.
Четыре ошибки при принятии одного решения – это много.
На сегодня можно представить себе три базовых сценария будущего.
- Чтобы избежать поражения, Путин применяет тактическое ядерное оружие против Украины. Риторически это будет, как всегда, оформлено ссылкой на "американский прецедент": мол, они, чтобы закончить войну с Японией, сделали это, и вот мы тоже сделали это, чтобы закончить войну. Этот вариант выводит нас (может быть, не сразу) на совсем страшные сценарии третьей мировой войны с использованием стратегического ядерного арсенала.
- Российские войска вынуждены уйти с территории Украины, поражение очевидно, экономика России разрушена, Путин теряет власть.
- Российские войска уходят с территории Украины, российским телезрителям показывают "восстанавливающийся Донбасс", который расширил свою территорию, и теперь "дети в Донецке могут спать спокойно". Путин не теряет власть, а Россия превращается в такую ирано-туркмению: бедную автаркию, отгороженную "железным занавесом" и репрессивную по отношению к собственному населению.
Читайте такжеРоссия открыла ящик Пандоры и теперь не знает, что с этим делатьВ каждом из вариантов много развилок и неопределенностей. Но я не вижу четвертого базового сценария. Россия проиграла эту несправедливую, безумную войну, у которой просто не было никакого повода. Это может стать очевидным не сразу, но это уже случилось.
Кирилл Рогов, российский политолог