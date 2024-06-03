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Три сценария наступления России в Харьковской и Сумской областях

Иван Ступак
3 июня 2024, 19:30
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Россия, возможно, перебрасывает пятую часть своих войск из Запорожской области к северо-восточным границам Украины.
Три сценария наступления России в Харьковской и Сумской областях
Российские войска могут попытаться продвинуться и на Черниговщине / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, 53-я ОМБр (иллюстративное фото)

Руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов на днях заявил, что войска России могут активизироваться на Золочевском направлении. Он допустил эвакуацию местного населения, которая впоследствии и началась в некоторых населенных пунктах. Сейчас никто точно не знает, есть ли стопроцентная угроза открытия нового направления наступления РФ в Харьковской области, но заявление и дальнейшие действия продиктованы определенной логикой.

Есть предположение, что на одних участках вероятность наступательных действий россиян выше, а на других - ниже. Противник уменьшил активность на Купянском направлении и перефокусировался именно на север. Он так делает постоянно: продавливает нашу оборон сначала на одном направлении, потом перебрасывает силы на другое.

Россияне собирают группировку в Грайвороне Белгородской области с прицелом на направление административной границы Харьковской и Сумской областей на северо-западе. Но где конкретно могут пойти в наступление россияне, сказать пока сложно.

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Существуют три возможных сценария: наступление россиян в направлении города Сум, открытие уже третьего наступательного направления в Харьковской области, и поддержка военной операции на севере Харьковщины. Возможно, они будут собираться на Сумщине и Харьковщине, но в итоге передумают и пойдут по другому направлению. Например, будут пытаться продвинуться в Черниговской области. Такой сценарий тоже учитывается.

Планирование и осуществление эвакуации в Золочевской общине - правильный шаг. Золочев находится в 40 километрах от Харькова, поэтому лучше провести эвакуацию раньше, чем потом это делать в авральном и аварийном порядке. Такие меры нужны, чтобы полицейские и военные могли делать то, что нужно. К сожалению, хотя это звучит цинично, гражданские мешают проводить военные мероприятия, поэтому их надо эвакуировать.

Планы России отметил и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, который сказал, что противник наращивает свои войска на Харьковском направлении. Россияне концентрируют войска в трех регионах: Белгородской, Брянской и Курской областях. Однако пока нельзя точно сказать, какое количество военных там сосредоточено. До майского наступления на севере Харьковской области количество их войск в трех вышеуказанных российских регионах составляло примерно 30 тысяч - ориентировочно по 10 тыс. на область. Они выполняли ряд задач, среди которых противодействие РДК и украинским диверсионно-разведывательным группам. Количество войск по областям было разным, и сейчас они начали его наращивать.

Здесь также уместно будет отметить, что недели полторы назад советник мэра Мариуполя господин Андрющенко в своем Telegram-канале акцентировал внимание на странном перемещении россиян на юге. Если раньше войска направлялись по маршруту Ростов-Таганрог-Бердянск, то сейчас они движутся в диаметрально противоположном направлении. И есть предположение, что военная техника возвращается на территорию РФ с целью ее дальнейшей переброски на северное направление. В некоторых открытых источниках публикуются фотографии перемещений военной техники на север Украины. Фиксировалась лишь перевозка 10 танков, но возможно, что это лишь одна из составных частей.

Я думаю, что противник решил частично убрать свои силы из Запорожской области. Он руководствуется следующей логикой: на Запорожье 3-4 линии укрепления, а у украинцев нет сил их пробить. Поэтому можно ослабить оборону и перебросить, например 20% процентов военнослужащих и пятую часть военной техники на север. Если ВСУ перейдут в атаку, мол, можно будет за 48 часов эти войска вернуть назад и оказывать сопротивление.

В целом цель противника на фронте - продавливать украинскую оборону и заставлять штаб постоянно перебрасывать резервы с одних участков на другие, истощать войска, чтобы образовывались бреши, и не было возможности вовремя их закрывать.

И, к сожалению, тактика продавливания и ползучего наступления с продвижением на 100-200 метров дает результаты. Это классический подход, когда идет максимально возможное давление на небольшой участок фронта. Противник рассчитывает на то, что ему будет достаточно 300-400 военных на участке фронта, чтобы продавить оборону, а затем запустить за собой регулярные российские войска, которые должны закрепить это продвижение. Так же они действовали и тогда, когда на поле боя были вагнеровцы. Тактика россиян заключается именно в том, чтобы пробивать нашу оборону и заставлять ВСУ отступать.

Также отмечу и серьезную роль российской военной авиации. Россияне используют корректируемые авиабомбы, которые уничтожают наши наиболее подготовленные позиции и создают бреши, в которые потом и заходят.

Это игра на истощение и обессиливание. К сожалению, пока у россиян есть такие возможности. Потенциал уменьшается, но по сравнению с нами, он у россиян еще все-таки есть.

Иван Ступак, военный эксперт, бывший сотрудник Службы безопасности Украины, специально для Главреда

Кто такой Иван Ступак

Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.

Окончил Национальную академию СБУ. После завершения учебы около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

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ВСУ Харьковская область Сумская область войска России война России и Украины Иван Ступак
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