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Три сценария, и ни одного оптимистичного: что принесут Украине выборы в Германии

Тарас Чорновил

Политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики, бывший народный депутат Украины

15 сентября 2021, 19:00

Худший для Украины вариант – победа на выборах 26 сентября в Германии социал-демократов, тяготеющих к России.

В зависимости от того, кто победит на выборах в Германии, для Украины особо ничего к лучшему не изменится
Приход немецких социал-демократов к власти является худшим вариантом для Украины / УНИАН

То, как сложатся отношения Киева и Берлина после выборов в Германии и ухода Ангелы Меркель от власти, во многом будет зависеть от того, какая немецкая политическая сила будет основой коалиции и будет формировать ее.

Это довольно редкий случай для Германии, когда в зависимости от исхода выборов кардинально может измениться и геополитическое позиционирование этого государства, и внутренняя политика. Уж слишком долго зажималась "пружина" внутренних противоречий в Германии.

Несмотря на то, что социал-демократы и христианские демократы были в широкой коалиции, у каждого из них были очень разные взгляды и принципы, но они сдерживались, чтобы сохранить коалицию. Хотя определенные уступки были, в частности, Меркель и христианские демократы не играли бы так в поддержку России, если бы не жесткое требование социал-демократов, для которых это был принципиальный момент, в том числе и Северный поток-2. Шредер оттуда никуда не исчез, он до сих пор имеет колоссальное влияние на социал-демократов.

Зато "зеленые" довольно длительный период были маргинализированы и серьезно не влияли на политику Германии.

Сейчас, с уходом Меркель, все это ломается, и каждая политическая сила стартует со своими позициями.

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Как изменятся украинско-немецкие отношения в зависимости от того, какая политическая сила победит? Давайте рассмотрим три сценария.

Победа "зеленых". Украина возлагает много надежд на "зеленых", в частности, думает, что они в случае победы на выборах остановят Россию, будут осуществлять прямую поддержку Украины и тому подобное. Но на самом деле это фантасмагория и наши выдумки. Мы просто не отслеживали те трансформации, которые происходили у "зеленых". На самом деле они сегодня являются "темной лошадкой", и никто до конца не знает, какую политику они будут проводить.

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Если бы "зеленые" были у власти последние два-три года, это бы сыграло очень большую роль в отношении Северного потока-2 – вероятнее всего, он бы не состоялся. Но этот проект уже стартовал. И сейчас, пока новое правительство вступит в должность, сертификация СП-2 будет на финальной стадии, потому что Россия сделала все зависящее от нее искусственным дефицитом газа, чтобы дожать европейских партнеров и ускорить все эти процессы. Москве важно, чтобы процесс завершился или стал необратимым до того, как к власти в Германии придет новое правительство. В таком случае на СП-2 "зеленые" уже не повлияют. Их правительство сможет выдвигать какие-то претензии и создавать какие-то проблемы, но СП-2 все равно заработает.

Будут ли "зеленые" помогать Украине? Есть большие сомнения. Да, "зеленые" более открыты к сотрудничеству с Украиной, чем социал-демократы. Но все будет зависеть от того, как будет вести себя Украина: если поведение украинской власти будет таким, как сейчас – с инфантильными претензиями "почему мы не в НАТО" и "почему мы до сих пор не в ЕС", "зеленые" на это отреагируют отторжением.

В случае победы "зеленых", формирования ими правительства и появления их канцлера Зеленскому было бы лучше прикусить язык и поменьше делать подобных заявлений. Потому что своими предыдущими заявлениями он существенно испортил отношения с христианскими демократами и Меркель – человеком, который был нашим главным помощником и основой нашей поддержки.

Но – большая рейтинговая вспышка у "зеленых" пошла на спад, и сейчас мало кто в Германии рассматривает их как фаворитов избирательной гонки.

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Победа христианских демократов. Если победит эта политическая сила, особо ничего не изменится. Позиция христианских демократов будет неким продолжением позиции Меркель, но Украина для них исчезнет. Меркель уже изменила людей на должностях: своих советников, которые занимались, в частности, "нормандским форматом", она отправила одного послом в Китай, другого – на другую должность. И с изменением людей интерес к Украине у христианских демократов существенно тает.

До сих пор этот интерес во многом строился на личных контактах Порошенко и Меркель, до того – Януковича и Меркель. Сейчас интереса особого нет, Меркель обиделась на Зеленского, так что украинский кейс она не передает своим преемникам среди христианских демократов. А христианские демократы, подчеркиваю, особого интереса в Украине не имеют.

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Победа социал-демократов. Влияние Шредера на социал-демократов очень сильно. Хотя Шредер ушел из социал-демократов, социал-демократы не вышли из Шредера.

Эта партия и дальше остается политической силой с огромными российскими интересами. Она объединяет немало бизнеса, который ориентируется не только на Россию, но и на другие не слишком демократичные режимы, в частности, Китай и некоторые другие экзотические режимы. В этой партии и дальше бытуют элементы коррупции, а Россия умеет на этом очень хорошо играть.

Для Украины это худший из всех возможных вариантов.

***

Впрочем, стоит отметить, что за последние годы ситуация настолько изменилась, что ни одна из политических сил, придя к власти в Германии, для Украины особого позитива не принесет.

Тарас Чорновил политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики, бывший народный депутат Украины, специально для Главреда

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новости Германии Тарас Чорновил Бундестаг Ангела Меркель Партия Зеленых ХДС СДПГ Герхард Шредер Россия выборы в Германии 2021
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