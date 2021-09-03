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Три с плюсом: почему Зеленский не привез от Байдена "плюшек" для Украины

Тарас Загородний
Политический и экономический эксперт
3 сентября 2021, 10:05

Вполне вероятно, что в ближайшее время отношения со Штатами останутся такими, какими они есть сейчас.

Зеленский, Байден
Зеленский и Байден провели встречу в Вашингтоне / Reuters

В Вашингтоне состоялась встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена. Хорошее, во-первых, состоит в том, что это встреча на таком уровне, несмотря на отсрочки, состоялась.

Во-вторых, встреча продолжалась два с половиной часа. Время президента США стоит очень дорого, а это значит, что она не была простой формальностью, в формате "пожали руки и разбежались".

В-третьих, Байден публично не заявил о Минских соглашениях. Это говорит о том, что все попытки России продавить свою повестку дня не увенчались успехом. Ведь после встречи в Женеве Путин заявил о том, что Байден якобы поддерживает Минские соглашения (в российской интерпретации), а Байден на своей пресс-конференции это также упомянул, чем вызвал шквал критики конгрессменов и других чиновников, которые заявили, что Путин тогда получил от Байдена все, что хотел. И в этом случае отсутствие каких-либо упоминаний указывает на то, что все попытки закончились ничем.

К слову, те обеспокоенные заявления, которые звучали от Путина после встречи, звучат уже 7 год. Ранее Украине США выделили "Джавелины", и это не привело к глобальным последствиям от РФ, потому и сейчас это наверняка очередная "пугалка". Ведь Россия недовольна, скорее, не усилением военной помощи, а тем, что Байден не потребовал от Зеленского немедленного исполнения политической части "Минска", чего пытается добиться РФ.

Со временем будет видно, о чем еще договаривались лидеры двух стран, потому как для Украины критическим был вопрос гарантий безопасности – это и вооружение, и какие-то оборонные программы, которые близки к получению статуса союзника вне НАТО, так как пока мы этого не увидели. И это будет заметно, в том числе, и по дальнейшей позиции Соединенных Штатов по Северному потоку-2, так как будет понимание того, сумел ли Зеленский донести до них мысль о том, что газопровод представляет опасность для всей Европы.

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Все остальное, в частности, обещания построить АЭС, выделение денег от Эксимбанка нельзя назвать прогрессом для Украины, поскольку это больше указывает на продвижение интересов США в Украине, а не на решение внутригосударственных вопросов.

Читайте такжеПрорывов нет: каковы итоги встречи Зеленского и БайденаПотому Зеленскому за этот визит можно поставить "три с плюсом". Вполне вероятно, что в ближайшее время отношения со Штатами останутся такими, какими они есть сейчас. Прорывы, в первую очередь, возможны в оборонной сфере (что сейчас главное для нас). Ведь по большому счету, эта поездка была ознакомительной, во время которой президенты посмотрели друг на друга и лично познакомились, а потому ожидать от нее другого исхода даже не приходилось.

В будущем приезд президента США в Украину вполне может состояться, тем более, что американские лидеры после Буша давно к нам не приезжали. А сейчас, поскольку Байден сам заявил о намерении посетить Украину, возможность приезда он не исключает, что можно считать хорошим знаком.

Тарас Загородний, политический и экономический эксперт, специально для Главреда

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новости США Владимир Зеленский Владимир Путин Джо Байден новости Украины
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