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Три ошибки Путина

Сергей Гайдай

Политтехнолог, директор по стратегическому планированию агентства Гайдай.Ком

8 марта 2022, 12:20

Путин не учел, что ему придется иметь дело не только с президентом и украинской армией, но и с украинским народом. И с ним он договориться не сможет.

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Главной задачей Украины является выстоять и вымотать врага / Reuters

Я ошибался.

Мне казалось, что Путин нас запугивает, использует давление и свое лобби во Франции и Германии, а также манипулирует Байденом. Потому что Запад, предупреждая нас о большой войне, так или иначе говорил о том, что Украине необходимо срочно подписывать новые или выполнять старые "Минские соглашения". А они для нас равносильны капитуляции.

Второй сценарий сводился к заходу российских войск в "ЛДНР" – уже официально. Далее они имели возможность атаковать нас по всей линии разграничения.

Все произошло иначе. Эксперты прогнозировали действия пусть и жестокого и хитрого врага, но такого, который имеет долю здравого смысла и чувства самосохранения. Сейчас они считают, что Путин, который решился на полномасштабное вторжение в Украину, является полностью неадекватным с точки зрения нашей реальности. Этот подонок живет в своей личной реальности. Где мы украинцы не имеем права иметь свое независимое государство

И все же я не могу согласиться с этим мнением. Логика здравомыслящих людей отличается от логики, свойственной Путину. Прагматизм у него – хитрый и подлый – также присутствует. До этого он легко манипулировал всем миром, шантажируя его. Достиг своих целей в Грузии, сумел достичь своих целей с Крымом и Донбассом. И получает барыши от сотрудничества с Европой, подсадив ее на зависимость от поставок российского газа.

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Сейчас я понимаю военный замысел врага и цели, которых он собирается достичь.

Разведка РФ докладывала своему руководству, что если у украинцев есть боеспособные части, то они в первую очередь находятся вдоль линии разграничения возле ОРДЛО. И воевать с ними русским не очень хотелось, потому что это грозило им большими потерями. Достаточно проблематично было бы выкорковывать украинских воинов из хорошо укрепленной нашей собственной "линии Маннергейма" с окопами, огневыми точками и ДОТами.

Поэтому план был таким. Они манипулировали нашими так называемыми западными партнерами. Уверяли их, что стремятся к выполнению "Минских соглашений" - и это, в принципе, правда. Правда и то, что Путин поставил за свою стратегическую цель уничтожение Украины как самостоятельного независимого государства.

Читайте такжеБлизкое военное поражение Москвы: кто стоит за историческим решениемНо военные цели этой операции были вполне прагматичны. Чтобы не воевать долго с украинской армией, ей нужно отдать приказ сдаться. И этот приказ может отдать только президент Зеленский. А чтобы заставить Зеленского прибегнуть к этому действию, надо было взять в окружение наше правительство во главе с ним, а также проникнуть в тылы нашей армии.

Поэтому они вошли не только в ОРДЛО, но и по всему периметру украинско-российской границы,

В ОРДЛО наступление снимают для российских телеканалов, запустив сначала пушечное мясо. За ними пошли войска регулярной российской армии, применяется тяжелая артиллерия и военная техника. Российские военные "корреспонденты" ведут пафосные репортажи о освобожденные территории народных республик от нацистских оккупантов. А наступление на Киев, Харьков, Сумы, Чернигов, Херсон пока они надеются скрыть.

Основным залогом успеха для них был моментальный ввод войск и быстрое проникновение вглубь страны. При этом им было важно продемонстрировать, что российские войска заняли ключевые стратегические точки Украины – например, ЧАЭС и Каховскую ГЭС.

Но самая главная цель для них-это Киев. Важно было создать такие условия, чтобы заставить президента Зеленского сесть за стол переговоров на условиях России – и принять решение о капитуляции. Условия России – это, в частности, признание "ЛДНР" в пределах Донецкой и Луганской областей, признание аннексии Крыма.

Но российский генштаб многого не смог просчитать.

Читайте такжеПочему смерть Путина может не принести облегчения УкраинеУспех любой войны определяется тремя параметрами.

Первый параметр – боевой опыт. До начала войны украинская армия имела боевой опыт в несколько раз выше опыта русских. Речь идет не только о кадровых военных, но и о тех, кто в добровольческих батальонах за последние 8 лет побывал на восточном фронте.

Второй параметр – мастерство управления боем. Русская армия так и осталась советской. Вертикаль управления, приказы, коррупция, воровство, мошенничество, дедовщина, халатность – многие из нас, старшего поколения, знают "эффективность" такой армии. Украинская армия-рождена на Майдане. Это, прежде всего, высокая самоорганизация, маленькие группы полевых командиров – так называемая армия шестого поколения. Армия-рой, где каждая пчела четко знает что ей делать, но действует вместе в достижении общей цели.

Третий параметр – тыл. В Украине для россиян лояльного тыла нет. Их никто не накормит, не заправит, не обогреет, не защитит. Наоборот, под их ногами будет гореть земля в любой точке Украины. Наше гражданское общество берет в руки оружие и превращается в территориальную оборону, отстреливая и отлавливая по лесам диверсионные группы оккупантов.

Всего этого враг не учел.

Поэтому сейчас нашей главной задачей является выстоять и вымотать врага. Особенно важно сейчас - защищать Киев.

При этом Путин не учел, что ему придется иметь дело не только с президентом, которого он хотел прижать к стенке, и не только с украинской армией, которой он уже предлагал договориться (надо же быть таким идиотом?)

Он не сможет договориться с народом Украины, потому что будет отправлен догонять "русский военный корабль".

viber
война в Украине Владимир Путин Сергей Гайдай
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