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Три ноги путинизма: как лишить Россию зубов и заставить остановить войну в Украине

Сергей Лямец

журналист

1 апреля 2022, 06:37

Если подрубить одну из ног путинизма, гигантский самовар с триколором начинает валиться. Сейчас мы это и наблюдаем.

В основе всей кровавой логики путинизма – деньги
В основе всей кровавой логики путинизма – деньги. Оставшись без денег, РФ лишится зубов / Фото Reuters

Путинизм стоит на трех ногах.

Первая – ядерное оружие и уже развеянный миф о непобедимой русской армии.

Вторая – скрепы "русского мира", обильно замешанные на зловонной пропаганде и кастрированном ещё при КГБ православии.

Третья – деньги, поступающие от продажи сырьевых товаров. Это и металлы, и зерно, но львиная доля миллиардов поступает от экспорта газа и нефти.

Стоит подрубить одну из ног – и гигантский самовар с триколором начинает валиться. Сейчас мы это и наблюдаем.

Из всех трёх пунктов я бы отвёл ведущую роль деньгам. Вот источник наибольшего зла для России.

Миллиарды кормят воровскую силовую вертикаль власти, которая хочет забрать себе все, не делая ничего. Эта вертикаль, конечно же, хочет закрепить свои привилегии навсегда, поэтому поддерживает скрепы и кивает пропаганде. И в один прекрасный день головокружение от успеха рождает мысль: все вокруг должно стать Россией.

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Эта мысль только окружающим кажется неадекватной. На самом деле, мировое величие – прямое следствие скреп "русского мира". Угли агрессии, которые раздувает пропаганда, просто обязаны вспыхивать кровавыми языками войны. "Маленькой победоносной", как рисуют воры в погонах в воспалённом мозгу очередного параноика-лидера.

Ну и ещё: воровать на войне даже легче, чем на дорогах. Миллиарды "зарабатываются" на каждом этапе – от закупок до смертей солдат. А как приятно списывать на украинскую войну боеприпасы и технику, которые ты до этого уже продал в Африку или на Ближний Восток…

Но в основе всей кровавой логики путинизма – деньги.

Убеждать путинистов бесполезно. Мало даже бить их войска. Без сокрушительного удара по деньгам – все случится опять.

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Вот почему Владимир Зеленский просит Запад о двух вещах: дать оружие и ударить Россию по деньгам.

Первый удар по деньгам – эмбарго на российские нефть, газ и уголь. Это самый мощный из рычагов.

Второй – это санкции. Против россиян, компаний из РФ и тех, кто с ними работает.

Третий – вынудить международные корпорации уйти из России. Да, им это невыгодно. Но это тот случай, где придётся выбрать между прибылью и безопасностью.

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Если дать России деньги, она тут же расскажет, что ей угрожают – изготовит оружие – и развяжет войну. Века практики показывают: россияне не в силах держать себя в руках при виде денег. Значит, нужно как с детьми и спичками – изолировать их друг от друга. Только оставшись без денег, Россия лишится зубов.

Сергей Лямец, журналист

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война в Украине Владимир Путин вторжение России санкции против России Сергей Лямец
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