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Три направления, по которым будет наступать Россия: почему рано радоваться отводу войск РФ

Антон Геращенко

Советник министра внутренних дел Украины

31 марта 2022, 16:37

Путин планирует окружение украинских войск, после чего он намерен выдвинуть руководству Украины ультиматум о безоговорочной капитуляции.

Путин намерен нанести новый удар по Украине
Путин не простит украинцам своего унижения

Русские начали частичный отвод своих войск из Киевской и Черниговской областей. Но не стоит этому радоваться и расслабляться, как хотелось бы многим.

Война не то что не закончена – она в самом разгаре.

Путин не простит Украинцам своего унижения.

Войска из Сум, Чернигова и Киева погружаются на железнодорожные платформы и перебрасываются в Донецкую и Луганскую области с целью окружения нашей группировки Сил ООС.

Наступление планируется с трёх сторон.

  • В направлении Изюм – Барвенково, с прицелом на Славянск – Краматорск, идут жестокие бои.
  • В лобовую продолжается наступление на Северодонецк – Попасную с целью окружения Лисичанска.
  • С юга, со стороны Мариуполя, также начал готовиться ударный кулак.

Кроме того, отмечено накопление резервов врага в Алчевске, Стаханове, Первомайске и в окрестностях Макеевки и Донецка.

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Путин планирует окружение нашей группировки сил ООС (пусть потешит себя надеждой – это не должно произойти!). После чего он собирается выдвинуть руководству Украины ультиматум о безоговорочной капитуляции на его условиях.

А если ультиматум не будет принят, что очевидно для всех, кроме Путина, он снова двинет свои войска на Киев.

Не исключено, что в этот раз – вместе с Лукашенко.

Путина можно остановить, лишь нанеся его армии тяжелое военное поражение, которое по степени потерь будет равно Сталинградской битве, ставшей началом конца для гитлеровского вермахта.

Тогда мы могли бы развернуть свое наступление и вышвырнуть армию оккупантов за пределы Украины. А для этого нам прямо сейчас нужно требовать от США и стран НАТО тяжёлое вооружение – артиллерию, миномёты, РСЗО. Это как минимум.

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Украина, из-за постоянных ударов крылатыми и баллистическими ракетами, не может разворачивать производство вооружений на своей территории.

Мы на 100% зависим от поставок оружия и боеприпасов с Запада. Но их очень, очень мало для того, чтобы защищаться, и совершенно недостаточно для того, чтобы наступать и вышвырнуть оккупантов с нашей территории.

Каждый день промедления с поставками тяжелого вооружения и боеприпасов будет стоить украинцам сотни жизней.

Уверен, что и в Вашингтоне, и в Лондоне, и в Берлине, и в Париже об этом знают. Тогда почему они не дают нам больше оружия?!

Если вы уже решились давать нам Javelin, NLAW и Stinger, которыми мы громим бронетехнику и авиацию противника, то в чем проблема дать нам артиллерию, минометы, боеприпасы, грузовики, пикапы и прочее?!

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Я не верил и не верю в то, что НАТО закроет небо над Украиной. Это означало бы прямое столкновение с Путиным, чего так хотят избежать западные лидеры. Но, если США и ведомые ими страны НАТО не дадут нам достаточно оружия, Украина будет истекать кровью в ожесточённых и затяжных боях.

Дайте нам тяжёлое вооружение – и мы остановим Путина и его орды, нанеся ему такое поражение, после которого он и не подумает сунуться в Европу.

Помогая Украине, вы защищаете себя!

Антон Геращенко, советник министра внутренних дел Украины, сооснователь Украинского института будущего

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война в Украине НАТО Владимир Путин вторжение России война на Донбассе Антон Геращенко
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