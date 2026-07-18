Тревожный рекорд РФ: Коваленко об ударах по Украине

Военный эксперт приводит статистику применения баллистики и оценивает производственные возможности российской армии.

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Атака ракет / Колаж: Главред, фото УНИАН, скриншот с видео

Интенсивность российских ракетных ударов по Украине продолжает расти: только за первую половину июля применено 74 баллистические ракеты, из которых сбито лишь 12. Военный эксперт Александр Коваленко анализирует статистику перехватов с начала 2026 года и объясняет, почему при нынешних темпах производства 9М723 и 48Н6 противник комбинирует разные типы ракет, чтобы нарастить масштаб террора. Публикуем его колонку.

За первую половину июля РОВ применили по Украине 74 баллистические ракеты, из которых было сбито всего 12.

Если такая динамика сохранится, то июль может стать абсолютно рекордным месяцем по применению баллистических ракет противником за весь период полномасштабного вторжения.

видео дня

Всего же с начала 2026 года противник уже применил 578 баллистических средств террора, из которых перехвачено 168 целей или 29%.

Напомню, что на перехват одной баллистической ракеты редко когда достаточно одной противоракеты, зачастую, для гарантированного поражения цели это две противоракеты. Порою приходится применять даже три противоракеты.

В свою очередь противник перешёл на активное применение зенитно-управляемых ракет 48Н6 комплексов ПВО С-400. В россии производство ракет 48Н6 составляет в среднем 2 единицы готовой продукции в сутки. В свою очередь производство баллистических ракет 9М723 может достигать 3-х единиц готовой продукции в сутки.

Очевидно, что при нынешней интенсивности применения баллистики РОВ не могут обеспечить желаемый объём террора посредством только 9М723 из-за недостаточного темпа сборки ракет. Если же учесть производство 48Н6 и 9М723, то получаем на сегодняшний день потенциал РОВ в месяц от 110 до 150 единиц именно такой комбинированной номенклатуры.

О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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