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Третий срок Авакова

Сергей Бережной

журналист

25 июля 2021, 19:30

Он не будет заново надувать лопнувший "Народный Фронт". Он не вольется в "ЕвроСолидарность". Депутатский детский сад Авакову не интересен.

Аваков
Аваков не будет заново надувать лопнувший "Народный Фронт" / УНИАН

Отставник Арсен Аваков слишком хитер и влиятелен, чтобы убивать время на бессмысленные проекты.

Он не будет заново надувать лопнувший "Народный Фронт". Он не вольется в "ЕвроСолидарность", и даже не потому, что его туда не пустит Порошенко, а потому, что никакого иного политического смысла, кроме надувания лопнувшего Порошенко, у "ЕвроСолидарности" не наблюдается.

Он не вернется в "Батькивщину", потому что давно ее перерос и хорошо знает классику, в которой сказано: "блаженны те, кто не возвращается по своим следам". Кроме того, сдувшееся мало чем отличается от лопнувшего, разве что размером пробоины.

Прочий депутатский детский сад его тем более не интересует. Даже меньше, чем ОПЗЖ.

Так что после отпуска Арсен Борисович вплотную займется "Слугой Народа". Не публично. Не входя в политсоветы и прочие медийно подсвеченные органы. Избегая любых ассоциаций и увязок.

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Читайте такжеПочему Аваков резко захотел в отставкуБез юридического оформления и легко отслеживаемых счетов. На накопленном заряде теневого влияния, которое есть у него, и которого нет у Зеленского.

Для начала он купит тех, кого можно купить, причем не в Раде, а в ОПУ. Потом избавится от тех, кого купить заведомо нельзя, причем именно в Раде.

И будет с оставшимися решительно и умело двигать Зеленского на второй срок, который на самом деле будет третьим сроком самого Авакова.

Ничего личного, просто трезвый расчет.

президентские выборы в Украине Арсен Аваков Слуга народа
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