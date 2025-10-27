Травмированы все: как соцсети заменили украинцам психолога

Иногда воздержаться от реакции - это вклад в нашу коллективную адекватность.

https://opinions.glavred.info/travmirovany-vse-kak-socseti-zamenili-ukraincam-psihologa-10709786.html Ссылка скопирована

Кадры атаки на Киев / коллаж: Главред, фото: Владимир Зеленский

Жизнь в государстве, в котором продолжается полномасштабная война - бесследно для психики не проходит. Постоянные ракетные атаки, ежедневно гибнут люди, враг наступает 4-й год.

Травмированы все. Надо просто это честно признать. Обратиться к психологу/психотерапевту/психиатру - готовы далеко не все.

Поэтому украинские соцсети естественно превратились в коллективный сеанс психотерапии. Сюда сливают все - свои триггеры, страхи, ненависть, отчаяние, злость и даже проявления уже тяжелых психологических состояний. И внимание в соц сетях всем гарантировано.

видео дня

С одной стороны это канал массовой разрядки. И видимо это хорошо. Не знаю. Просто предполагаю. С другой - это нагрузка на тех, кто эти эмоциональные всплески читает, будучи тоже травмирован.

В 2022 наше общество за месяц научилось выявлять российские вбросы и ИПСО. И иммунитет против дезинформации в украинском инфопространстве едва ли не самый высокий в мире. Видимо пришло время научиться так же различать когда к публичному выплеску надо отнестись с пониманием и не раздувать конфликты и "срачи".

Иногда воздержаться от реакции - это вклад в нашу коллективную адекватность.

Источник

О персоне: Анна Маляр Анна Васильевна Маляр - украинский политик, адвокат, криминолог, общественный деятель. Заместитель Министра обороны Украины (2021-2023). Кандидат юридических наук. В октябре 2022 года вошла в список 25 самых влиятельных украинских военных от НВ.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред