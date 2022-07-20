УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Травмы современной России

Виктор Андрусив

Исполнительный директор Украинского института будущего, общественный деятель, кандидат политических наук, аналитик и публицист, автор книги «Изменить Будущее»

20 июля 2022, 06:23

Показав на весь мир свою военную некомпетентность и слабость, русские генералы просто начали стирать с земли наши города и людей.

Российская военная техника, российские военные, взрыв
Российские генералы просто начали стирать с земли наши города и людей / Reuters, УНИАН

В своей книге "Невидимая сила" известный американский дипломат Уильям Бернс подробно описывает возникновение травм современной россии. Он работал в Москве в начале 90-х и был очевидцем многих важных событий. Есть два очень интересных момента, которые касаются нас.

1. Бернс подтверждает, что госсекретарь Бейкер дал устные гарантии Горбачеву и Шеварнадзе (министр иностранных дел СССР) о не расширении НАТО.

Позже российская элита особенно боялась того, что НАТО воспользуется слабостью россии и осуществит это расширение. Однако, при Клинтоне американцы объяснили, что гарантии не расширения давались СССР, а не россии. Так была заложена одна из основных травм, которая привела к современной войне в Украине.

2. Бернс описывает начало Первой чеченской войны, сыгравшей еще большую роль в травмах России. Так, на фоне всеобщего унижения, которое испытывали российские элиты, разгром в Грозном стал чуть ли не доказательством опущенности российского государства.

Бернс пишет, что американцы были шокированы уровнем военной некомпетентности в армии, которая еще недавно планировала дойти до Ламанша за 3 дня.

Читайте такжеТеррорист номер одинВследствие этого унижения, министр обороны Грачев осатанел и начал стирать с лица земли Грозный. Фактически, геноцид чеченцев стал ответом на ярость и неспособность российской армии достичь результатов. Война начала восприниматься как месть. В итоге все эти эмоции только закрепили поражение российской армии.

Именно это мы наблюдаем и у нас. Показав на весь мир свою военную некомпетентность и слабость, российские генералы просто начали стирать с лица земли наши города и людей. Но, как и случае Первой чеченской войны - это им ничем не поможет. Армия, которая прибегает к эмоциям, вместо планирования - проигрывает.

война в Украине Виктор Андрусив
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

06:23

Травмы современной России

06:00

Курс доллара 2022: какой прогноз и чего ждать украинцам осенью

05:05

Физалис: чем полезна эта ягода и можно ли ей отравитьсяВидео

04:50

Стало известно, что скрывала Руслана Писанка перед смертью и какое горе переживалаВидео

04:32

Анасасию Волочкову в развратном микробикини застукали в объятиях женатого мужчины

Реклама
04:01

"Твоя погода была солнечной, а сегодня дождь": Андрей Данилко показал раритетное фото с ПисанкойВидео

03:36

49-летняя Хайди Клум топлес показала отдых с молодым мужем

03:20

Самая вкусная и очень быстрая закуска за 10 минут: удивительный рецептВидео

03:15

Украину накроет африканская жара: в какой день врежет пекло до +40ºВидео

02:44

Рейтинг самых сексуальных членов британской королевской семьи - первое место удивит даже британцев

02:40

Эксперт пояснила, подскочит ли курс доллара после отмены Нацбанком фиксированного курса

02:15

Конец июля будет судьбоносным для Украины: астролог назвала 2 самых тяжелых дняВидео

00:51

Приметы на 20 июля: 3 вещи, которые лучше в этот день не делатьВидео

19 июля, вторник
23:59

Эктор Хименес-Браво рассекретил свою избранницу-украинку постельным фото

23:57

"Еще больше HIMARS": США предоставят Украине очередной пакет военной помощиВидео

23:29

Арестович раскрыл подробности удара ВСУ по мосту в ХерсонеВидео

23:28

Огромномный штраф: артистам в России запретили со сцены говорить о войне

23:12

Зеленский назвал офицеров РФ "тряпками" за удар по мирному селу на Одесчине

22:26

Ермак рассказал, какие переговоры ведет Украина с РоссиейВидео

22:25

Война, воровство, массовый страх и цензура: о традиционных ценностях Россиимнение

Реклама
22:20

"Ущерб репутации": Шольц обманывает Украину в вопросе поставок оружия - WeltВидео

22:10

61-летний сексуально зависимый Дэвид Духовны показал новую подружку в два раза младше него

22:07

ВСУ "закроют" Крым и смогут бить на 500 километров: эксперт о деталях поставок новых РСЗОВидео

22:01

Россия понесла масштабные потери в боях за Лисичанск и СеверодонецкВидео

21:47

Сколько HIMARS нужно, чтобы выгнать россиян из Украины: ответ МинобороныВидео

21:37

"Уступки" Путину и ловушка для Европы: Кулеба прогнозирует новую истерию в угоду России на ЗападеВидео

21:13

"Хорошо горит": на Херсонщине ВСУ сбили новейший истребитель РФ Су-35Видео

21:10

"Подруга, прости!": убитый горем известный российский актер рассказал о смерти ПисанкиВидео

21:05

Украина испытывает логистический кошмар во время доставки западного оружия на фронт - WSJВидео

20:53

У Зеленского раскрыли формат нового оборонного альянса для УкраиныВидео

20:36

"Страшная новость о ее потере ошеломила всю страну": Ольга Сумская скорбит о Руслане Писанке

20:19

Африканская жара или тропические ливни: какая погода ожидается в августеВидео

20:11

Армия Украины успешно контрнаступает на Херсонщине: в ВСУ удивят врага тактикой и стратегиейВидео

20:10

Приметы на 21 июля: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы избавиться от проблем в домеВидео

19:58

"США виноваты" в нападении РФ на Украину: в КНР неожиданно повторили мантру КремляВидео

19:53

"Москву хотят избавить от бомжей": Россия выдохлась, идет деградация военных - ЖдановВидео

19:52

Разрыдалась из-за войны в Украине: в РФ спортсменку затравили из-за отказа поддержать ПутинаВидео

19:38

Метинвест объявил о запуске Стального Фронта на 1,7 млрд

19:36

Смертельный "бизнес": под Бахмутом бойцы ВСУ уничтожили наемников российской ЧВКВидео

19:29

Гороскоп для Украины: астролог предупредила о грядущих опасных датах для каждогоВидео

Реклама
19:28

"Как стена на груди и не могу поднять левую руку": украинская певица попала в инсультное отделение

19:22

Оккупанты РФ в Мелитополе устроили тотальную перепись населения и готовят "референдум" – мэрВидео

19:11

Вражеский удар по жилым домам Краматорска: новые подробности и данные о пострадавшихВидео

19:08

Неприятности посыпятся на голову: 2 знака зодиака в зоне риска в Новолуние 28 июля 2022Видео

19:06

"Щекотливый вопрос": эксперт рассказал, собираются ли исключить Россию из ООН

19:01

Угроза новых ударов: в Генштабе предупредили об опасности ракетных обстрелов РФВидео

18:36

Поздравления с юбилеем 60 лет женщине и мужчине – картинки и открытки к празднику

18:28

Жена Григория Козловского рассказала, как забросала камнями россиян на Кипре

18:28

Антибиотики только по рецепту: в Минздраве признались, для кого сделают исключения

18:27

Брянск, Воронеж и Ростов под прицелом: в РФ истерят из-за новых ракет для HIMARS ВСУВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять