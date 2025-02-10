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Транзит газа из Азербайджана: способен ли Киев перехватить инициативу у Москвы

Владимир Омельченко
10 февраля 2025, 08:10
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Если транзит будет восстановлен, это будет означать потерю стратегической позиции Украины в войне и неспособность придерживаться санкционной политики в отношении России.
Транзит газа, Россия
Украина работает над началом транспортировки азербайджанского газа / Коллаж: Главред, фото: Укртрансгаз, УНИАН

Спикер МИД Украины Георгий Тихий заявил, что сейчас ведется работа над участием Украины в транспортировке азербайджанского газа в Европу. Но проблема в том, что в Азербайджане нет свободных объемов газа. Они сами потребляют 15 миллиардов кубометров, и около 25 миллиардов уже распределены по долгосрочным контрактам европейским трейдерам. Это означает, что свободных ресурсов у них почти нет, возможно, лишь несколько десятков или сотен миллионов кубометров, чего недостаточно для полноценного транзита.

Следовательно, заместить 15 миллиардов кубометров газа в год азербайджанским ресурсом через Украину невозможно, поскольку имеющиеся контракты уже предусматривают транспортировку газа по другим маршрутам. В частности, через Турцию (газопровод TANAP) и Трансадриатический газопровод (TAP) в направлении Греции и Италии.

Поэтому азербайджанского газа здесь не может быть. Возможен только один вариант: через украинскую систему может транспортироваться около 15 млрд кубометров исключительно российского газа, если какая-то азербайджанская компания заключит контракт с "Газпромом" и реэкспортирует его в другие страны Европейского Союза.

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Это - миф, который давно опровергли эксперты.

Стоит отметить, что европейские партнеры не могут требовать от Украины транзита газа страны-агрессора - это невозможно. Только отдельные государства-марионетки Путина, такие как Венгрия и Словакия, могут выступать с соответствующими требованиями, но они не единственные в Европейском Союзе. Председатель Еврокомиссии и еврокомиссар по энергетике уже заявили, что ЕС подготовился к прохождению этого и последующих зимних периодов без российского газа и поддерживает прекращение транзита. Поэтому это лишь манипуляции со стороны Венгрии и Словакии, которые угрожают Украине и Европейскому Союзу накладывать вето на важные законы.

Если же транзит будет восстановлен, это будет означать потерю стратегической позиции Украины в войне и неспособность придерживаться санкционной политики в отношении России. И поэтому у наших партнеров возникнет вопрос: если Украина транзитирует российский газ и российскую нефть по нефтепроводу "Дружба", то почему тогда мы сохраняем санкции против России? То есть мы таким образом создаем основания для того, чтобы санкции были отменены - как на газ, так и на нефть и другие российские товары.

Кроме того, это позволит РФ дополнительно зарабатывать около 6 млрд долларов в год. Это, по моему мнению, была бы абсолютно провальная стратегия, если такое решение будет принято.

В то же время Украина может использовать вопрос транзита как рычаг в будущих переговорах. В частности, возможность возобновления транзита должна рассматриваться только в обмен на значительные уступки со стороны России, такие как возвращение Запорожской АЭС под украинский контроль и прекращение обстрелов энергетической и гражданской инфраструктуры. Это могло бы стать основой для дальнейших переговоров о прекращении огня.

Однако сейчас, по информации бывшего премьер-министра Молдовы Иона Стурзы, который имеет контакты как с украинскими властями, так и с представителями "Газпрома" и российского правительства, Россия уже отклонила подобные предложения. Если же администрация Дональда Трампа примет участие в таких переговорах, она может воспринять их положительно, поскольку это повысит уровень ядерной безопасности в Европе и предоставит США дополнительные рычаги давления на Россию.

Если такие предложения будут обсуждены с администрацией Трампа и самим Трампом на переговорах, я думаю, что ему это понравится, потому что это абсолютно дельные предложения. Они повышают уровень ядерной безопасности в Европе и являются абсолютно сбалансированными. Поэтому, по моему мнению, Европейский Союз тоже должен их поддержать. Это очень серьезная основа, и Украина может перехватить инициативу на этих переговорах.

Если Путин откажется, то Украина получит стратегическое преимущество, поскольку новая администрация США увидит, что Путин отклоняет абсолютно разумные предложения и является недоговороспособным. Это практически уничтожит стратегию Кремля, которая рассчитана на убеждение администрации Трампа о том, что Украина не хочет завершать войну, не хочет мирных переговоров, что Зеленский якобы нелегитимен и так далее. Но если Украина выдвинет такое предложение, а Россия откажется, все увидят, что именно она является недоговороспособной. И это приведет к усилению давления со стороны США на Россию.

Поэтому любое решение России по этому вопросу будет выгодным для Украины. Это выгодно и Трампу, потому что, во-первых, это может стать серьезной основой для прекращения огня, которая ставит перед собой такую задачу.

Во-вторых, они могут представить это мировому сообществу и своему народу как достижение: мол, они решили вопрос ядерной безопасности и вернули атомную станцию Украине.

Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова, специально для Главреда

Кто такой Владимир Омельченко

Владимир Омельченко - директор энергетических программ Центра Разумкова.

Автор более 50 научных и публицистических работ. Участвовал в разработке и осуществлении международных энергетических проектов и научных исследованиях международной энергетической политики.

В 1992-1996 г. работал на различных должностях в области машиностроения;

1997-1998 - главный специалист отдела нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности министерства экономики Украины;

1998-2003 - НАК "Нафтогаз Украины", возглавлял направление транспорта нефти;

2004-2007 - главный консультант Национального института проблем международной безопасности СНБО Украины;

с февраля 2007 г. - эксперт Центра Разумкова, с 2013 года - директор энергетических программ.

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война в Украине Газпром Владимир Омельченко транзит газа мирные переговоры с Россией нефтепровод "Дружба"
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