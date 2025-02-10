Путин четверть века пьет кровь из золотого бокала

Дональд Трамп говорит, "Путин хочет чтобы люди перестали умирать". Покажите Донну кто-то политическую биографию Путина.
Он начал с убийства россиян ("теракты" в жилых домах в Москве), продолжил убийством чеченцев, потом пошли реальная оппозиция и свободная пресса (Литвиненко, Немцов, Политковская), потом грузины, украинцы, сирийцы, и вместе с ними всеми куча россиян.
Убивать и сеять смерть это буквально одно из двух что Путину доказано очень нравится.
Второе - это деньги и роскошь.
Этот человек буквально четверть века пьет кровь из золотого бокала.
Единственный способ его остановить и заставить к переговорам наступит тогда, когда он почувствует угрозу своему режиму и физическому существованию.
Все остальное - химера.
Кто такой Юрий Богданов
Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.
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