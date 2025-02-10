Путин четверть века пьет кровь из золотого бокала

Единственный способ её остановить и заставить к переговорам наступит тогда, когда он почувствует угрозу своему режиму и физическому существованию.

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Трамп о переговорах с Путиным / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, сайт Кремля

Дональд Трамп говорит, "Путин хочет чтобы люди перестали умирать". Покажите Донну кто-то политическую биографию Путина.

Он начал с убийства россиян ("теракты" в жилых домах в Москве), продолжил убийством чеченцев, потом пошли реальная оппозиция и свободная пресса (Литвиненко, Немцов, Политковская), потом грузины, украинцы, сирийцы, и вместе с ними всеми куча россиян.

Убивать и сеять смерть это буквально одно из двух что Путину доказано очень нравится.

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Второе - это деньги и роскошь.

Этот человек буквально четверть века пьет кровь из золотого бокала.

Единственный способ его остановить и заставить к переговорам наступит тогда, когда он почувствует угрозу своему режиму и физическому существованию.

Все остальное - химера.

Кто такой Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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