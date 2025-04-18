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Трампу пора прекратить позориться с Канадой и заняться более привлекательной целью

Алексей Копытько
18 апреля 2025, 06:10
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Можно даже в состав США пока не принимать. Просто обеспечить признание в соответствии с Уставом ООН.
Трамп принял окончательно решение
Трамп и его политика / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, УНИАН

Инцидент с репликой российского оппозиционера Владимира Кара-Мурзы на тему "кому из россиян легче убивать украинцев" - это хороший повод детально разобрать тему национальной политики в РФ.

Что касается самого Кара-Мурзы, думаю, критикам стоит сбавить градус и послушать то, что он сказал. Это негодный объект, уводит в сторону от сути.

Кара-Мурза в своей реплике сослался на некую коллегу, работавшую с пленными (нашими, которых вернули из РФ, и россиянами у нас) и поделившуюся впечатлениями со ссылкой на этих пленных.

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Т.е., имеет место тройное цитирование с интерпретацией, на основе чего в медиа возник вредоносный тезис.

Кара-Мурза дал пас, который гораздо важнее соблазна атаковать "хорошего русского", тем более - за вольную интерпретацию его слов.

Тут много позиций, запишу их в столбик позже. Пока два вывода, родившихся по ходу очередного погружения в тему.

1. Я всё меньше понимаю бурление вокруг "Северного морского пути". Эта история всё больше выглядит как какая-то обманка.

Если взять глобус, трудно не заметить, что весь трафик по СМП должен пройти сначала через горлышко (78 км) между Чукоткой и о. св. Лаврентия (США), а затем ещё через более узкое горлышко Берингова пролива (35 км) в непосредственной близости от США.

Если США по-настоящему не захотят, чтобы там что-то ходило – там ничего не будет ходить, кроме подводных лодок. И те – с трудом. Никаких китайских контейнеровозов, ничего подобного. Особенно с учётом нового опыта. Ведь знаменитые морские дроны алеутских пиратов и БПЛА индейцев Аляски способны напугать кого угодно.

Т.е., без альянса России и США СМП работать не будет в принципе. Вопрос в том, насколько это будет интересно Китаю в такой постановке.

2. Надо подсказать Трампу, чтоб он отстал от Гренландии, закончил позориться с Канадой, и занялся гораздо более привлекательной целью – Якутией, она же Республика Саха. Вот это действительно его уровень!

Площадь Якутии – более 3 млн кв. км. В шесть раз больше Украины в международно признанных границах, 3/4 от площади ЕС.

Там есть не только редкоземельные металлы – там есть всё, в т.ч., редкоземельные мамонты в хорошем состоянии, гнездовья инопланетян и портал в другие галактики.

При этом население Якутии – чуть более 1 млн. человек. Из них только треть - русские, которых там не очень любят. И чем дальше – тем меньше любят.

Половина населения Республики Саха – якуты, самый крупный коренной народ в Сибири и на Дальнем Востоке. При этом их всего полмиллиона. Они хоть и тюрки, но не мусульмане.

При должной сноровке, пользуясь российскими же методичками, без труда можно доказать, что якуты – "соотечественники" коренного населения Америки. На этом основании надо просто взять и выдать американское гражданство всем якутам, которые этого захотят, а за одно и проживающим в Якутии эвенам, эвенкам, долганам и другим коренным народам.

А затем поддержать их стремление к независимости на основании референдума. Электронного. В твиттере. Можно даже в состав США пока не принимать. Просто обеспечить признание в соответствии с Уставом ООН.

Оборонять Якутию сухопутными средствами невозможно. Воздушная операция, десанты в ключевые точки, поддержка флота для местной "самообороны" – это то, где США имеют тотальное превосходство.

Если подойти с умом, то в Москве ещё полгода не заметят, что у них отвалился крупнейший регион. А потом закончится полярный день, и они ещё полгода ничего не смогут даже начать делать.

Контроль над Якутией снимает все вопросы с Арктикой, СМП. Одна мысль в эту сторону подвергнет испытанию даже запредельную китайскую выдержку.

Чтобы восстановить гармонию, надо просто сказать, что Трампа и Вэнса не так поняли. Гренландия и Канада – это подготовка к прыжку в Якутию, а шум - чтоб никто не догадался.

А не вот это всё.

Кто такой Алексей Копытько

Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

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война в Украине Дональд Трамп Алексей Копытько
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