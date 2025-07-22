Трампу не оставят выхода: почему Путин сам провоцирует США помогать Украине

Китай показал, что Москва находится в его зоне влияния, а не Вашингтона. И после 3 сентября Трампу в отношениях с Путиным больше не на что будет рассчитывать.

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Путин стал вассалом Китая, и Си Цзиньпин хочет показать это Трампу / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Возможная встреча между Путиным, Си Цзиньпином и Трампом — это китайская хитрость. Формальный повод — окончание Второй мировой войны в Азии. Но здесь и кроется суть манипуляции: если в Европе война была между союзниками и нацистской Германией, то в Азии все было иначе. Там США и Китай в лице Гоминьдана воевали против Японии. Коммунистический Китай Мао и, позднее, Си Цзиньпина, на самом деле не сражался с японцами — с ними сражался Гоминьдан, который сегодня находится на Тайване. Поэтому такой "праздник победы", организованный Пекином, — это форма давления на Тайвань.

Приглашение Трампа на это мероприятие будет крайне оскорбительно для Японии, ведь речь идет о стране, которая пострадала от американских атомных бомб, а теперь должна наблюдать, как США через Трампа участвуют в триумфе Китая. Это бестактно и унизительно — и именно поэтому Трамп, скорее всего, туда не поедет.

Да и сам Путин поедет не как равный, а как вассал Китая. Появление Путина будет очередной демонстрацией зависимости России — точно так же, как в Москву 9 мая приезжают малозначительные вожди, зависимые от Кремля. И никого из лидеров великих держав. То же самое произойдет и в Пекине, где Си Цзиньпин покажет это как демонстрацию силы Китая над Азией.

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Реальной повестки на этой встрече не будет. Этой встречей Китай стремится показать свою власть над Россией – мол, Путин приедет по первому зову. В этом и заключается главный сигнал для США и всего мира: с Путиным больше не о чем говорить. Надо вести диалог с Китаем напрямую. Поэтому если и будет встреча, то двусторонняя — между Трампом и Си Цзиньпином. Но без Путина. Потому что Путин больше не субъект международной политики — он лишь элемент китайского влияния.

Для Трампа участие в такой встрече в Пекине означало бы предательство Японии и Тайваня, а также выход за рамки даже его импульсивного политического поведения. США и Япония находятся в тесном стратегическом альянсе, который иногда называют "тихоокеанским НАТО". Если Трамп действительно приедет в Пекин на такой праздник, это может спровоцировать серьезный кризис в отношениях между Вашингтоном и Токио. Однако это понимают и в окружении Трампа, ведь американский президент нелогичен только в геополитических пиар-кампаниях.

Кроме того, Китай цинично использует войну в Украине: ему выгодно, чтобы конфликт продолжался, ведь так можно ослаблять и Украину, и Россию. К слову, Трамп ранее уже пытался "продать" Украину России в обмен на дистанцирование от Пекина.

Китай показал, что Москва находится в его зоне влияния, а не Вашингтона. И после 3 сентября Трампу в отношениях с Путиным больше будет не на что рассчитывать. Путин стал классическим слугой Китая. И сделать с этим уже ничего нельзя, потому США будут вынуждены помогать Украине. Да и говорить США в России нужно будет уже не с Путиным.

Тогда же, после 3 сентября, Вашингтон окончательно поймет, что антиукраинская позиция в поддержке Трампом Путина провалилась. Тем более, что в ослабленном состоянии обе страны – не только Россия, но и Украина – потенциально могут попасть в орбиту влияния Пекина. Именно поэтому Китай, несмотря на заявления, не спешит добиваться мира в Украине, ведь посредством войны он добивается ослабления РФ. Хотя министр иностранных дел Китая Ван И уже открыто говорил, что прекращение войны — это вопрос исключительно их решения. Так почему бы это решение не принять уже завтра?! Но решение не принимается — потому что Китаю выгоден нынешний расклад.

Так что никакой "ядерной" встречи или сенсационной тройки лидеров ждать не стоит. Это было бы скандально и разрушительно для дипломатических отношений в регионе. Путин в этом контексте уже не может быть переговорщиком с Трампом – он не более чем фигура, которую "привезли" в Пекин, чтобы она подтверждала зависимость.

По этой же причине никакой дипломатической интриги ждать не стоит. Если и будет встреча, то только между Трампом и Си Цзиньпином — где-нибудь в нейтральной стране вроде Сингапура. Но даже она не сможет изменить основного факта: Россия перестала быть самостоятельной державой и стала придатком китайской внешней политики. И после 3 сентября она окончательно в этом распишется руками Путина.

Виктор Небоженко, политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр", специально для Главреда

О персоне: Виктор Небоженко Виктор Сергеевич Небоженко (род. 14 февраля 1953, Жмеринка) — украинский политолог, социолог. Директор социологической службы "Украинский барометр". Кандидат философских наук, пишет Википедия. Работал в Институте философии Академии наук Украины, Институте социологии Академии наук Украины. В 1994-м участвовал в первой президентской кампании экс-премьер-министра Украины Леонида Кучмы. С 2003-го-руководитель социологической службы Национального института стратегических исследований при Президенте Украины, директор социологической службы "Украинский барометр".

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