По заявлению Белого дома Трамп за пятьдесят дней одержал пятьдесят побед. То есть каждый день по победе.

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Трамп и его политика / Колаж: Главред, фото: Офис президента Украины

Трамповская пропаганда переплюнула советскую. Сталин нервно курит в углу трубку, Брежнев обречено снимает ордена с кителя. Куда этим жалким скромнягам до американского президента.

По заявлению Белого дома Трамп за пятьдесят дней одержал пятьдесят побед. То есть каждый день по победе. Победа, наверное, внесена в его ежедневное расписание: завтрак, гольф, интервью, победа. Самое смешное, что это делается на фоне беспрецедентного обвала фондового рынка, резко контрастирующего с его подъемом во время начала президентского срока Обамы, Байдена и первой каденции самого Трампа.

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Действительно, "победы" Трампа за первые недели правления впечатляют: наговорил килотонны токсичной чепухи, испортил отношения с союзниками, начал торговые войны, подстегнул инфляцию и уронил биржу. То ли еще будет…

На кого рассчитана попытка создать картину мира, не просто искажающую реальность, а полностью ей противоречащую? Кто может в это поверить? Неужели Задорнов был в чем-то прав, и избиратели Трампа настолько тупые?

Кто такой Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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