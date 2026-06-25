Трампизм как политическая религия XXI века: Эйдман о секретном плане США

Умные трамписты говорят: не слушайте, что он говорит, смотрите, что он делает.

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Трамп, Путин и Зеленский / Колаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скрин, facebook.com/WhiteHouse

На фоне острых политических дискуссий в США и за их пределами фигура Дональда Трампа продолжает оставаться одним из самых противоречивых факторов современной политики. В своей колонке социолог и публицист Игорь Эйдман анализирует феномен трампизма и пытается объяснить природу преданности части поклонников американского политика. Автор рассматривает механизмы политической лояльности, которые, по его мнению, часто выходят за рамки рациональной оценки действий и заявлений лидера. Публикуем его взгляды на языке оригинала.

Совсем тупые и типа умные верующие в Трампа Трампизм - это не просто какое-то политическое течение. Это, по сути, форма религии, религиозная вера в Трампа. Что бы он ни делал, трамписты его оправдывают. Его любят и поддерживают не из-за каких-то конкретных слов или дел, а потому, что они исходят именно от него. Что бы он ни делал, даже совершенно противоположные вещи трамписты всегда его поддерживают и оправдывают. видео дня

Так же, как и другие верующие, трамписты делятся на две большие условные группы: совсем тупых и типа умных. Совсем тупые принимают Трампа буквально - как некоторые верующие буквально принимают все сказки и мифы той религии, которой они придерживаются. Но типа умные верующие не могут рассуждать так примитивно. Они заявляют, что надо аллегорически воспринимать религиозные мифы. Так же и типа умные трамписты говорят: не слушайте, что он говорит, смотрите, что он делает. Они не могут оправдывать тот бред, который он несёт ежедневно, но и отказаться от поклоннния ему тоже не могут.

Но подождите: делает-то он тоже невесть что - сеет хаос, не доводит ничего до конца и не имеет ни в чём успеха (от провала истории с тарифами до профуканной войны с Ираном, даже бассейн перед Белым Домом не может отчистить). Поэтому типа умным верующим трампистам приходится говорить: вы не понимаете, все это очень хитрый замысел, подождите ещё немного, его план станет понятен.

Слушайте, а может быть, всё гораздо проще? Если человек говорит как дебил, действует как дебил, выглядит дебилом - наверное, он просто дебил и есть, и не надо искать в его действиях какую-то тайную логику и сложный смысл.

О персоне: Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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