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Трамписты: планета Земля и не такое переживала

Сергей Таран
24 марта 2025, 09:26
62
Сейчас, даже если мы видим абсурд со стороны "главного союзника" - нужно сохранять холодный ум и логику.
уиткофф
Стив Уиткофф / скриншот

Говорить с трампистами - это как говорить с инопланетянами, которые когда-то прилетят на Землю. Вроде бы и развитая цивилизация, которая смогла опередить нас в технологиях, а при этом совсем другой мир, с другой подходами и моралью.

Сам Трамп и его окружение - это, конечно, очень успешные люди. Но будучи выходцами из крупного бизнеса, иногда даже очень специфического, как например, управление казино, - они мыслят категориями "торга" и "ставок", и мало разбираются в тонкостях мировой политики.

Думаю, Трамп искренне верит, что все можно решить деньгами, отсюда и его абсурдные для многих намерения купить (или продать?) сектор Газа, приобрести Гренландию, отжать Канаду, и искреннее непонимание почему такие финансово выгодные снятие санкций и инвестиции в Россию до сих пор без фанфар не восприняли в кремле.

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Трамп критикует глобализм, но по сути он такой же глобалист, только с другими основами. Если в основе идеологии "леваков-демократов" ценности, то в основе идеологии трампистов (не путать с классическими республиканцами) - деньги.

Очень часто и не только в США несистемные политики тянут с собой в мир большой политики шлейф своих подходов и стереотипов.

Но чтобы там ни было, но с трампистами говорить надо, просто потому, что мы от них зависимы. И говорить надо на их языке и логикой, конечно продвигая при этом свои национальные интересы. И пример Стармера, Нетаньяху, Макрона, Меллони показывает, что это можно делать.

- Хотите взять украинские энергообъекты? ОК, пусть американские специалисты уже сегодня выезжают в Украину и становятся живым щитом от российских ракет, только возьмите с собой охрану и ПВО.

- Хотите редкоземельные металлы? ОК, вот перечень месторождений, приезжайте завтра, то, что там стреляют, или оккупанты - не должно вас останавливать.

- Прекращение огня? Да, мы уже готовы, кто лично будет проверять что россияне тоже не будут стрелять?

- Порты? Без проблем, но на море тоже надо американская охрана, или корабли НАТО.

Важно понимать, что большая часть подобных экзотических предложений ничем не закончится, это лишь часть "ставок", "торга" и откровенного блефа. В лучшем случае они будут просто использованы во внутренней политической борьбе в США, где Трампу надо показать, что он "не транжирит" деньги "как Байден".

В России, кстати, это прекрасно понимают, и поэтому выходец из КГБ Путин профессионально манипулирует Трампом на его же языке, подсовывая ему его портреты и публично восхищаясь его "лидерством" (но не спеша при этом разрывать с Китаем, потому что понимает степень надежности предложений Трампа).

Задачей минимум для Украины является отстоять максимальную численность и способность ВСУ, и пока это укладывается в логику трампистов. Задача максимум - очень правильно использовать возможную паузу в войне, если она конечно произойдет. Правильно - это значит для укрепления обороноспособности, связей безопасности с Европой и демократии в Украине. Тогда эта пауза может затянуться на очень долго.

Кроме того, среди команды Трампа есть и традиционные республиканцы, с которыми легче говорить. Кроме Маска, Тиля, Виткоффа и силиконовых лоббистов в команде Трампа есть Рубио, Волц, Келлог, которые, убежден, понимают гораздо больше, чем говорят (в уфологии есть такой специальный термин "абдукция".

Другим союзником является экономика России, которая пока идет война, не становится лучше.

И поэтому, сейчас, даже если мы видим абсурд со стороны "главного союзника" - нужно сохранять холодный рассудок и логику. Планета Земля и не такое переживала.

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Кто такой Сергей Таран

Таран Сергей Викторович (12 декабря 1969, Киев) - украинский политолог, сын политика Виктора Тарана (Терена) и брат политолога Виктора Тарана, член политической партии "Европейская Солидарность". Депутат Киевского городского совета.
Окончил с красным дипломом Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности "журналистика" (1993 г.), а также с отличием - магистратуру Амстердамского университета по специальности "общественные науки" (1998 г.).
С 1993 по 1996 гг. работал в украинских изданиях "Молодежь Украины", "Развитие государства", аналитическом еженедельнике УНИАН.
Соучредитель Института массовой информации (1995 г.), - экспертной организации, которая занимается защитой свободы слова в Украине, пишет Википедия.

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