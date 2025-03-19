Трампа ждут новые проблемы в США

Среди основных причин такого снижения доверия - глубокая политическая поляризация.

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Трамп и его политика / Коллаж: Главред, фото: ОПУ, ua.depositphotos.com

Молодежь в США теряет доверие к правительству и публичным институтам, и это становится одной из самых больших проблем для страны.

FT опубликовало данные свежего исследования. Менее трети американцев моложе 30 лет доверяют правительству, а более 31% считают, что не имеют свободы выбора в своей жизни. Это одни из самых низких показателей доверия среди богатых стран.

В частности, уровень недоверия к судебной системе и полиции среди молодых людей в США достиг рекордных цифр в 2024 году. Эти факторы вместе с политической поляризацией и экономическими трудностями создают серьезные проблемы для общества.

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Среди основных причин такого снижения доверия - глубокая политическая поляризация, когда общество разделено, и трудно найти общие подходы к решению проблем. К тому же, экономические трудности, такие как высокие цены на жилье, неравенство в распределении доходов, и другие финансовые проблемы усиливают разочарование среди молодых людей. Дополнительно, кризис психического здоровья среди молодежи, частично вызванный широким использованием социальных сетей и смартфонов, также играет важную роль в этом процессе.

Снижение доверия к институтам происходит из-за отсутствия общих фактов в политическом дискурсе, где каждая сторона часто игнорирует другую, а люди живут в информационных "пузырях", что значительно снижает уровень взаимопонимания.

Хотя молодые американцы сохраняют оптимизм относительно своих экономических перспектив, их все больше волнуют такие проблемы, как высокая инфляция, неравенство в доходах и другие экономические вопросы. Это показывает, что несмотря на высокий уровень занятости и более высокие доходы по сравнению с другими группами, молодежь остается обеспокоенной будущим.

Эти тенденции создают серьезные вызовы для стабильности американской демократии, поскольку растущее недоверие к основным институтам может усилить политический и социальный кризис в будущем.

Да, эти тенденции формировались как минимум 30 последних лет. Популярность и победа трампизма в том числе - следствие этих тенденций и реакция на растущую тревогу за будущее и недоверие к институциям. Реакция, но не решение.

Кто такой Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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