Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Трампа ждут новые проблемы в США

Юрий Богданов
19 марта 2025, 08:10
201
Среди основных причин такого снижения доверия - глубокая политическая поляризация.
Трампа ждут новые проблемы в США
Трамп и его политика / Коллаж: Главред, фото: ОПУ, ua.depositphotos.com

Молодежь в США теряет доверие к правительству и публичным институтам, и это становится одной из самых больших проблем для страны.

FT опубликовало данные свежего исследования. Менее трети американцев моложе 30 лет доверяют правительству, а более 31% считают, что не имеют свободы выбора в своей жизни. Это одни из самых низких показателей доверия среди богатых стран.

В частности, уровень недоверия к судебной системе и полиции среди молодых людей в США достиг рекордных цифр в 2024 году. Эти факторы вместе с политической поляризацией и экономическими трудностями создают серьезные проблемы для общества.

видео дня

Среди основных причин такого снижения доверия - глубокая политическая поляризация, когда общество разделено, и трудно найти общие подходы к решению проблем. К тому же, экономические трудности, такие как высокие цены на жилье, неравенство в распределении доходов, и другие финансовые проблемы усиливают разочарование среди молодых людей. Дополнительно, кризис психического здоровья среди молодежи, частично вызванный широким использованием социальных сетей и смартфонов, также играет важную роль в этом процессе.

Снижение доверия к институтам происходит из-за отсутствия общих фактов в политическом дискурсе, где каждая сторона часто игнорирует другую, а люди живут в информационных "пузырях", что значительно снижает уровень взаимопонимания.

Хотя молодые американцы сохраняют оптимизм относительно своих экономических перспектив, их все больше волнуют такие проблемы, как высокая инфляция, неравенство в доходах и другие экономические вопросы. Это показывает, что несмотря на высокий уровень занятости и более высокие доходы по сравнению с другими группами, молодежь остается обеспокоенной будущим.

Эти тенденции создают серьезные вызовы для стабильности американской демократии, поскольку растущее недоверие к основным институтам может усилить политический и социальный кризис в будущем.

Да, эти тенденции формировались как минимум 30 последних лет. Популярность и победа трампизма в том числе - следствие этих тенденций и реакция на растущую тревогу за будущее и недоверие к институциям. Реакция, но не решение.

Кто такой Юрий Богданов

Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости США Дональд Трамп Юрий Богданов
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
У Трампа анонсировали новый раунд мирных переговоров в Джидде: о чем будут говорить

У Трампа анонсировали новый раунд мирных переговоров в Джидде: о чем будут говорить

08:40Война
Трамп во время разговора с Путиным сдал много красных линий Украины – Горбач

Трамп во время разговора с Путиным сдал много красных линий Украины – Горбач

08:30Интервью
Намеренно затягивает переговоры: в ISW предупредили о новом маневре РФ на фронте

Намеренно затягивает переговоры: в ISW предупредили о новом маневре РФ на фронте

08:18Война
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп Таро на апрель 2025: Козерогам - деньги, Водолеям - разрыв, Рыбам - сплетни

Гороскоп Таро на апрель 2025: Козерогам - деньги, Водолеям - разрыв, Рыбам - сплетни

Китайский гороскоп на сегодня 19 марта: Козлам - грусть, Обезьянам - уныние

Китайский гороскоп на сегодня 19 марта: Козлам - грусть, Обезьянам - уныние

Карта Deep State онлайн за 19 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 19 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Мир "в обмен" на территории и сокращение ВСУ: у Зеленского сделали заявление

Мир "в обмен" на территории и сокращение ВСУ: у Зеленского сделали заявление

Умер Бедрос Киркоров: причина смерти и где его нашли

Умер Бедрос Киркоров: причина смерти и где его нашли

Последние новости

08:48

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 19 марта (обновляется)

08:40

У Трампа анонсировали новый раунд мирных переговоров в Джидде: о чем будут говоритьВидео

08:30

Помощница путиниста Киркорова выдала всю правду о смерти его отца - детали

08:30

Трамп во время разговора с Путиным сдал много красных линий Украины – Горбач

08:27

Она дома: дочь писательницы Лины Костенко рассказала о ее состоянии

Прекращение огня маловероятно, в апреле-мае Россия пойдет в наступление – майор запаса ВСУ ГетьманПрекращение огня маловероятно, в апреле-мае Россия пойдет в наступление – майор запаса ВСУ Гетьман
08:19

Карта Deep State онлайн за 19 марта: что происходит на фронте (обновляется)

08:18

Намеренно затягивает переговоры: в ISW предупредили о новом маневре РФ на фронте

08:10

Трампа ждут новые проблемы в СШАмнение

07:56

"Любим, скорбим": украинскую певицу расстроила смерть Киркорова, ненавидящего Украину

Реклама
07:54

В РФ прогремели взрывы: на Кубани после атаки дронов горит нефтебаза

07:51

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за три секунды найти цифры 6767

07:15

Где 3 различия между дедушками: только "настоящие детективы" справятся с загадкой

06:48

РФ атаковала дронами Киевщину и Сумщину: повреждены дома и больница, есть раненыйФотоВидео

06:10

На кого похож Дональд Трамп?мнение

05:46

Гороскоп на завтра 20 марта: Водолеям - большая радость, Овнам - подарок

05:30

Тест на внимательность: найдите в женской спальне зубную щетку за 5 секунд

05:01

Найдется на кухне у каждого: чем удобрять орхидеи в домашних условиях

04:30

Перелом будет нарастать: Жданов сказал, когда армия РФ начнет отступлениеВидео

04:02

Эксперты советуют есть один популярный продукт, чтобы улучшить качество сна

03:30

Говорят о серьезной проблеме: запахи в авто, которые не стоит игнорировать

Реклама
02:30

Сценарий быстрого продвижения ВСУ: Жданов назвал главное условиеВидео

01:30

Звезда "Голодных игр" стала мамой - СМИ

01:27

Трамп сделал заявление о военной помощи Украине по итогам переговоров с Путиным

00:59

Путин "требует" от Украины пять регионов или даже больше: СМИ узнали детали

00:16

В Украине взрывы, Путин фактически отказал Трампу: Зеленский сделал заявление

00:09

"Станция наша": Зеленский отреагировал на попытки "торга" РФ за ЗАЭС

18 марта, вторник
23:53

Jerry Heil рассталась с бойфрендом

23:30

"Миссия Трампа невыполнима": эксперт объяснил, почему не удастся установить мирВидео

23:15

"Мы не салат, чтобы быть в меню": Зеленский - о переговорах Трампа с Путиным

23:01

Зеленский ответил на ультиматумы Путина в адрес Украины

22:45

Два несчастливых брака и смерть дочери: какой была личная жизнь путиниста Киркорова

22:38

Путин планирует масштабное наступление на ряде направлений: Зеленский назвал дату

22:29

Вся в черном - Елена Зеленская удивила своим видом

22:24

Не получил желаемого: в NYT сказали, почему Трампа разочаровал разговор с Путиным

22:08

Зеленский сделал заявление об обмене пленными с РФ и назвал дату

22:00

Результаты переговоров Трампа с Путиным и условия мира: главные новости Украины (дайджест)

21:48

Прекращение ударов по энергетике: Зеленский объявил о решении Киева

21:28

"В чувствах": бывшая жена Дмитрия Комарова показала свое новое увлечение

21:26

Коля Серга впервые прокомментировал "секретную" должность в МИДе

21:23

ВСУ дали отпор войскам РФ, которых стянули к границе на Белгородщине - СНБО

Реклама
20:58

Трамп сделал первое заявление по итогам переговоров с Путиным

20:51

Фатальная ошибка погубит любимую ягоду: на какую высоту обрезать малину

20:35

Как сажать голубику - лучшие условия для здорового роста

19:59

Путин выдвинул Трампу требования для перемирия: что РФ хочет от Украины

19:54

У Трампа раскрыли первые планы по завершению войны в Украине

19:30

Путин частично согласился на 30-дневное прекращение огня и дал команду войскам РФ

19:26

В Киеве рухнули цены на аренду квартир: какая стоимость жилья в марте

19:22

Фронтальная или вертикальная: эксперты сказали, какая стиральная машина лучше

19:20

Кремль пошел на "жест доброй воли": первые результаты переговоров Трампа и Путина

19:10

Игра Путина по поводу 30-дневного перемириямнение

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Операция в Курской области
Аналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под СуджейОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источниковРФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на Курщине
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять