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Трамп звонит Путину: на пути к правильным решениям

Богдан Яременко
19 мая 2025, 17:10
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Сам Трамп симпатизирует политическому стилю Путина, видит в нем образец для подражания.
Трамп звонит Путину: на пути к правильным решениям
Разговор Тампа и Путина / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Сегодня ожидается телефонный разговор Дональда Трампа с Путиным относительно мира в Украине и состояния переговоров. Этот звонок, по словам самого Трампа, имеет целью "разобраться, что происходит". Это происходит на фоне того, как Россия наглядно продемонстрировала нежелание завершать войну и пренебрежение к миротворческим инициативам Трампа. Но он продолжает цепляться за иллюзорную реальность, в которой он может лично "все порешать" с Путиным.

Ключевая проблема заключается в том, что Путин не согласится на прекращение огня, пока риски от его продолжения в его голове меньше, чем риски от его завершения. На сегодня Россия экономически и в военном плане деградирует, ее способность вести войну спадает. Это напоминает цирроз печени при хроническом алкоголизме - иллюзорное равновесие при постоянном подтачивании жизнеспособности. Однако для Путина выход из войны слишком рискован политически и социально: это подорвет доверие даже воинственных россиян ("что же ты за царь, если не можешь эффективно вести войну?") и усилит поляризацию и атомизацию российского общества и элит. Где конфликтующие группировки становятся все сильнее и все меньше оглядываются на Кремль.

Поэтому единственный путь заставить режим Путина остановиться - запугать его настолько серьезным сокращением военно-экономического потенциала РФ, чтобы он поверил, что продолжение войны несет для него большие риски, чем ее завершение.

видео дня

На этом фоне европейцы, адекватные представители американской администрации и Украина продолжают загонять Трампа в прокрустово ложе, заставляя его признать неприятную реальность.

Нам помогает то, что россияне недооценили субъектность Украины и готовность Европы оппонировать Трампу и координировать общие позиции. Если в феврале 2025 года американцы и россияне хотели исключить европейцев из переговорного процесса, то сейчас ЕС, Великобритания и Украина формируют общую позицию и по разным каналам давят на США.

Сам Трамп симпатизирует политическому стилю Путина, видит в нем образец для подражания. И его сегодняшний звонок Путину - это фактически последняя попытка удержаться за свою картину мира, продемонстрировать свое "величие" и доказать, что он может "все порешать". Первый шаг к миру, на котором настаивают Европа и адекватные люди в окружении Трампа - всеобъемлющее прекращение огня - и должен стать темой разговора.

Если Путин откажет, у Трампа будет три варианта: снова попытаться переложить вину на нас (что вряд ли сработает надолго), переложить проблему на Европу, или, в конце концов, согласиться на санкции против России. Понимание, что Путин уважает только силу, постепенно созревает даже в его специфическом и фрагментарном сознании, хотя он до последнего будет цепляться за возможность не вводить санкции. Под последнее решение ему уже "стелют солому", объясняя, что санкций требует Конгресс и они (Белый дом) его едва сдерживают.

Главная тактическая задача для Украины и ее партнеров - попытаться удержать евроатлантическое единство и добиться от Трампа решительных действий, в частности соблюдения его же обещания "мир через силу". Апелляция к его невероятному эго и наследию (как делал Зеленский в Риме, говоря, что любое соглашение с Путиным опорочит наследие Трампа) является частью этой сложной дипломатической работы. Даже небольшие уступки со стороны Трампа, например разрешение на продажу оружия или неблокирование помощи, уже являются результатом.

Стратегическая же задача Украины и Европы - не просто прекращение войны, а предотвращение ведения Россией войн на континенте в будущем.

Последний дипломатический период является довольно положительным: Украина демонстрирует себя как конструктивная сторона, есть ситуативные партнеры в администрации Трампа, поддержка оружием и финансами от Европы продолжается динамично. Санкции от ЕС ожидаются точно, от США - вполне вероятно, но это вопрос недель, а не дней. Умеренный оптимизм на этот счет оправдан, но завышать ожидания от сегодняшнего звонка Трампа Путину не стоит. Стоит ждать кринжевых твитов о "друге Владимира", но тренд это вряд ли изменит.

Кто такой Юрий Богданов

Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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