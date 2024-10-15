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Трамп взял и проговорился: что наобещал

Алексей Кущ
15 октября 2024, 06:10
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Сейчас в обороте примерно 19 млн биткоинов. Какова должна быть стоимость битка, чтобы погасить 35 трлн дол долга США?
Трамп взял и проговорился: что наобещал
Вибори в США / Коллаж: Главред, фото: Офіс президента, facebook.com/DonaldTrump

Трамп пообещал погасить госдолг США с помощью крипты.

И это явно не цифровой доллар, так как данный формат является просто новым денежным агрегатом и входит в структуру общей денежной массы.

Что-то среднее между наличными (М0) и средствами на счетах в банках (М1).

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То есть цифровым долларом (М0-1) долг просто так не погасить.

Таким образом, речь именно о криптовалютах, а не о цифровом долларе.

Кстати, обмен крипты на фиат уже идет вовсю.

Говард Лютник, чья компания буквально восстала из пепла после крушения башен-близнецов в Нью-Йорке, легенда фондового рынка США, через свою финку выдает кредиты в фиате под залог криптовалют.

Лютник является активным сторонником сохранения глобальной роли доллара в мире пост Бреттон-Вуда за счет перетока фиатного доллара в цифровые инструменты: usdt и usdc.

Я даже выдвинул теорию, что сдувание пузыря на фондовом рынке США, когда его капитализация превышает ВВП страны (индекс риска Баффета), возможно с помощью номинирования финансовых инструментов не в фиате, а в крипте, стоимость которой для этого нужно разогнать, а потом обвалить.

При чем, использовать нужно весь спектр криптовалют.

Это как срезать пузырь на фондовом рынке с помощью девальвации валюты номинала ценных бумаг, только обесценивание происходит не по отношению к другой фиатной валюте, а по сравнению с криптой.

Но у этой истории может быть иное, более реальное, продолжение - срезать пузырь не на фондовом рынке США, а на долговом.

И тут Трамп таки проговорился.

Сейчас в обороте примерно 19 млн биткоинов. Какова должна быть стоимость битка, чтобы погасить 35 трлн дол долга США?

Примерно 1,5 млн дол.

Но часть долга принадлежит ФРС и ее гасит не надо, кроме того и долг перед частниками никто полностью не обнулит.

Речь идет о гипотетическом погашении 15 трлн дол, чтобы отношение долга к ВВП составило менее 50%.

А это значит, что хватит цены на биток в размере 700-800 тыс дол за коин.

Ну, если не выкупать весь выпуск битка для погашения долга (что априори невозможно), то цена будет в районе миллиона долларов за монету.

Почему-то вспомнились братья Уинклвосс.

Они отсудили у Цукерберга 60 млн дол за идею создания социальной сети фейсбук (учились вместе и фигурируют в известном фильме) и вложили все эти деньги в биткоин, который тогда стоил копейки.

За что их прозвали "безумные братья Уинклвосс".

Сейчас они миллиардеры.

Но что интересно.

Они заявили, что продадут свою крипту, когда цена на биток увеличится до 1 млн дол за монету.

Странное совпадение?

С другой стороны, можно намайнить и специальную криптовалюту и раскрутить ее под погашение долга, назвав например "Pax Americana".

Суть не в этом.

А в том, что берешь криптовалюту, разгоняешь ее цену на рынке до небес, погашаешь с помощью нее свой долг, потом обваливаешь стоимость этой криптовалюты. И, вуаля.

Все чинно и благородно, в рамках международного права.

Не даром, "черная скала" начала тариться криптой, а в Конгрессе США задумались о формировании части национальных резервов Америки в крипте вместо золота.

Кстати, обычно страна формирует свои резервы в валюте номинирования государственного внешнего долга.

Так что если США начнут держать часть резервов в крипте вместо золота, догадка верна.

Ну а схемы там могут быть разные. Я очертил возможные варианты очень общо.

Кто такой Алексей Кущ?

Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.

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