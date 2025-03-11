В Европе постепенно снимаются последние барьеры на обсуждение темы ЯО. Когда число высказываний достигнет критической массы, дальше всё пойдёт быстрее.

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Трамп и его политика / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua

В общем, движение началось.

Трамп выдал большую тираду на тему ядерного оружия и денуклеаризации. Это попытка загнать в бутылку джинна, которого выпустила Россия. Поведение США в последние дни лишь подстегнуло тенденцию: хочешь жить – делай бимбу. Особенно ярко получилось в отношении Тайваня.

Первый тест будет очень скоро – по ядерной программе Ирана.

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В Европе постепенно снимаются последние барьеры на обсуждение темы ЯО. Когда число высказываний достигнет критической массы, дальше всё пойдёт быстрее.

Макрон активно продвигает французское ЯО и уже называет сроки – к середине года хочет провести стратегические и технические консультации, как бы это могло выглядеть. По его словам, послушать уже готовы Дания, Польша и Литва. Против Ле Пен, ракурс критики: распространение французского зонтика на другие страны приведёт к ограничению суверенитета Франции в плане использования ЯО. Т.е., дискуссия получает внутреннее измерение, тему будут заигрывать на выборах.

Из Москвы прозвучал окрик, его повторил специально обученный Фицо. Но самое интересное – позиция Германии.

Шольц номинально против, ибо пока есть механизм НАТО, завязанный на США. Мерц неделю назад высказался в том духе, что "на данный момент" ФРГ нет оснований думать над своим ЯО, но можно говорить с британцами и французами на тему расширения роли Европы в вопросах стратегического сдерживания. Тут же российские СМИ обильно разогнали "мнение" лояльного к РФ политолога Александра Рара, который "не исключил", что Мерц сменит позицию, если США начнут двигаться. По логике, немцы сейчас должны всё отрицать, а их будут пытаться на упреждение дискредитировать.

Хотя "слона в комнате" не замечать всё сложнее: технологически и экономически Германия может создать ЯО в пару кликов, а поведение Кремля сейчас во много обнуляет осадок двух мировых войн. Глубокая ирония, что это происходит в год 80-летия победы над нацизмом…

Кто такой Алексей Копытько Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

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