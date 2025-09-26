Укр
Трамп выходит из процесса, США и Китай дали Путину время до конца года

Александр Кочетков
26 сентября 2025, 09:15
Трамп изменил свою точку зрения относительно войны в Украине и демонстрирует желание отойти от процесса. Но он вернется, если такое желание выразит и Китай.
Трамп выходит из процесса, США и Китай дали Путину время до конца года
Для Трампа договоренность с Китаем важнее, чем завершение войны в Украине / Коллаж Главред

После встречи на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке с президентом Владимиром Зеленским, президент США Дональд Трамп написал пост, в котором резко изменил риторику в отношении России в войне против Украины. Однако даже после этого разворота особых действий со стороны США не предвидится, но и их бездействие тоже может быть довольно влиятельным инструментом.

Что произошло? Сначала Трамп послушал тех, кто общался с Путиным и его окружением (в том числе представителя Уиткоффа), и затем в своих твитах транслировал исключительно российские нарративы - что, мол, если бы Россия захотела, она бы захватила Украину и Европу, что санкции якобы работают только в их интересах и так далее.

Он, очевидно, надеялся, что личная, эмоциональная поддержка им Путина приведет к уступкам и прекращению войны. Но это - абсолютно наивный подход. Впоследствии Трамп увидел, что Путин на это не обращает внимания и продолжает гнуть свою линию, потому что без войны нынешняя Россия упадет, там начнутся деструктивные процессы внутри, поэтому террор и репрессии внутри страны позволяют РФ удерживать ситуацию под контролем, даже при условии призрачной оппозиции. А это стабилизирует Россию даже в условиях экономических трудностей (о нехватке топлива в стране-бензоколонке пишут сами россияне). Таким образом Путин продолжает войну; у него имперские амбиции, и ему нужно поддерживать стабильность собственной власти.

видео дня

Трамп это, наконец, понял, и теперь слушает "другую сторону" - Владимира Зеленского. От него он услышал и транслировал наружу оценки относительно готовности возвращения к границам Украины 1991 года "и даже больше". То есть что мы якобы будем захватывать Таганрог, Кубань согласно историческим картам. То есть его позиции заключались в транслировании мифических российских нарративов. Так же, как и украинских. На самом деле то, что собирается делать Трамп, - это постепенное отстранение от процесса.

Он говорит: США будут продавать (не передавать) оружие Европе, а дальше уже пусть Европа сама решает, что с ним делать. Хочет - передает Украине, хочет - будет вооружать европейские страны. США же оставляют за собой право влиять: кому-то дадут, кому-то - нет. Например, Дании могут не дать, потому что она слишком самостоятельная, а Великобритании дадут. Могут захотеть повлиять на Венгрию, а могут и не влиять.

То есть Трамп изменил свою точку зрения на протест и постепенно демонстрирует желание отойти от процесса. Если проблема не решается, он просто перекладывает ее на кого-то другого - например, на Европу. Получается: "Это война Европы, вот пусть Европа и занимается".

Если же Китай активно включится и достигнет каких-то результатов в мирном процессе, тогда Соединенные Штаты тоже будут вынуждены возвращаться к нему. Сейчас, судя по его заявлениям, складывается впечатление, что Трамп готов дистанцироваться, переложив ответственность на Европу, оставив за собой лишь бизнес-интерес - торговлю оружием с тем, с кем посчитают нужным.

То есть речь не идет о реальной поддержке: ни о безвозмездной помощи оружием или финансами, ни о передаче технологий. Скорее наоборот - от Украины к США может происходить отток ресурсов. Поэтому важно смотреть на практические действия. А практические действия - это анонсированное отстранение США от конфликта.

Надо понимать, что Трамп уважает Путина и даже в определенной степени ему завидует: Путин умеет использовать государственные должности для собственного обогащения и укрепления власти, действует безответственно и стремится править вечно, пока жив. Это импонирует Трампу, который тоже мечтает быть похожим на такого лидера, но одновременно он не считает Путина равным себе - учитывая то, что Трамп представляет самую мощную в экономическом и военном измерениях страну, Соединенные Штаты. А вот к Си Цзиньпину он относится иначе: пример Си для него работает меньше, но его он считает равным себе, поскольку Си так же является главой страны, которая тоже чрезвычайно мощная в экономическом, научно-техническом и военном смысле.

Если Трамп будет договариваться с Китаем, он, даже не задумываясь, отбросит все остальное. Потому что отношения с Китаем и позиция Соединенных Штатов в противостоянии с Китаем несравненно важнее для Трампа, чем Россия, Украина, Европа, Тайвань или что-либо другое. Фактически Трамп предлагает Си Цзиньпину схему, о которой мечтает Путин: "Давай сядем вместе, как две самые мощные державы мира, и решим, как прекратить войну в Украине, а потом поставим всех перед фактом. То есть, мол, ты нажмешь на Россию, я нажму на Украину, совместными усилиями мы повлияем на Европу, и они сделают то, что мы захотим. Однако нынешняя позиция Си Цзиньпина указывает на то, что он не поддерживает такой подход: результата не будет, если не привлечь к процессу все стороны - Россию, Украину и Европу. Если будет какое-то продвижение в этом направлении, то в рамках концепции Трампа - действовать вдвоем - он, конечно, не будет вспоминать ни о Европе, ни о России, ни об Украине. Он просто будет давить вперед ради этого раздела мира.

Поэтому наиболее вероятным вариантом завершения войны в Украине сейчас является замораживание линии фронта, создание демилитаризованной зоны по обе стороны от него с участием представителей Европы и, возможно, не самого Китая, а тех, кого он будет рекомендовать. В таком случае Китай может сам непосредственно не входить в процесс (как и Соединенные Штаты - не заходить на территорию Украины), но может предложить кого-то другого. Это может быть, например, Казахстан или другие среднеазиатские республики, с которыми у Китая тесные отношения. То есть речь идет о замораживании и фактическом признании Украиной того, что эти территории оккупированы и контролируются Россией, хотя юридически они не признаются российскими. В такой ситуации, если мы признаем, что не контролируем эти территории, это будет означать, что Россия может вести там бизнес, привлекать другие страны, и Украина формально не будет иметь ничего против.

То есть мы признаем, что не контролируем эти территории, а Россия делает там все, что считает нужным и не можем предъявлять претензии, если, например, какая-то другая страна - тот же Китай - начнет добывать там полезные ископаемые, скажем, в Донецкой области.

Китай, в свою очередь, хочет получить от Соединенных Штатов гарантии (и это возможно в связке с другими экономическими договоренностями), что с России будет снята часть санкций, которые больше не будут возобновляться. Это касается и санкций Европы, и санкций США - тех, которые могут прямо или косвенно влиять через Россию на интересы Китая.

Фактически Пекин хочет, чтобы угроза вторичных санкций против Китая была полностью снята. И Трамп может пойти на это, если Китай уступит в своей территориальной и торгово-экономической экспансии в отношении США - например, согласится на определенное распределение торговых зон. В таком случае Трамп может предоставить Китаю гарантии безопасности для его торговли. Ведь в первую очередь любые договоренности для Трампа - это деньги. Соответственно, финансовые интересы стоят на первом месте, и именно они определяют его подход к экономическим санкциям, которыми он оперирует. То есть он стремится зарабатывать деньги и одновременно ограничивать противников и конкуренцию с помощью санкций. Сейчас Трамп готов договариваться с Китаем и, соответственно, снимать определенные санкции. А без Китая мирного урегулирования, реального и более-менее справедливого, точно не будет.

И несмотря на то, что Китаю есть чем достать Россию (как и США - Китай), складывается впечатление, что и от Китая, и от Соединенных Штатов Путин получил фактическое разрешение захватить столько территории Украины, сколько он сможет, до конца этого года. Внутренне в России он декларирует, что война высокой интенсивности продлится как минимум до конца 2025 года. А, мол, ближе к зиме, даже раньше, чем до конца года, нужно будет переходить к практическим переговорам.

Сейчас между сторонами происходят переговоры и контакты, но результатов по миру гарантированно нет. Возможно, будет какой-то обмен военными или телами погибших, но это не означает реального прогресса в мирном процессе. Ближе к зиме Россия, вероятно, будет вынуждена вести переговоры с определенной перспективой получить результаты. Этому также способствует экономическая ситуация внутри России. Кроме того, уже началась определенная пропагандистская подготовка - еще не активная пропаганда, но заметна подготовка населения к дальнейшим действиям. В частности, блогеры, которые полностью ориентированы на Кремль, начинают высказываться о том, что якобы РФ предотвратила угрозу нападения НАТО, то есть цели "СВО" практически достигнуты. И что, мол, россияне уже "не угрожают всей Украине", а лишь "защитили Донбасс", как и обещали. Впрочем, Путин пока будет сосредотачиваться на захвате территории в любом возможном направлении в Украине, чтобы на переговорах выторговать себе то, что считает нужным.

Со своей стороны Зеленский приветствует этот разговор с Трампом как определенную победу в мире слов, а не действий. Это демонстрация того, что Трамп сохраняет определенные позиции в отношении Украины и лично в отношении Зеленского, которого Трамп назвал "мужественным парнем". В этом смысле это можно рассматривать как идеологическую, а фактически и личную победу. Но в практическом смысле, кроме возможного сотрудничества в производстве беспилотников совместно с Соединенными Штатами и передачи некоторых технологий, ничего существенного не предвидится.

Александр Кочетков, политический аналитик, специально для Главреда

О персоне: Александр Кочетков

Александр Кочетков - аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины. Ведет собственный ютюб-канал, комментирует события в Украине и мире.

