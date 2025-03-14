Трамп устроил 'сумасшедший дом в мире'

Ничего хорошего от администрации Трампа кому-либо в мире ждать просто наивно.

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Трамп и его политики / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, Facebook ВР

Я еще вечером напишу о переговорах и почему они сложились как сложились, но адекватность нашего контрагента в США и его предсказуемость в дальнейшем все еще лучше всего иллюстрировать Канадой.

Итак, Трамп отменил введение дополнительных пошлин до 50% на сталь и алюминий из Канады. Это сделали всего через несколько часов после того, как пошлины анонсировали. Премьер канадской провинции Онтарио отменил наценку в 25% на экспорт электроэнергии для США, поэтому Штаты решили не вводить дополнительные ограничения.

Вкратце история сейчас выглядит так:

видео дня

1. Трамп немотивированно атакует Канаду экономически и угрожает ввести пошлины.

2. Канада говорит, что она на шантаж не поведется и ответит зеркально.

3. Трамп вводит пошлины. Канада отвечает.

4. Трамп отменяет пошлины. Канада отменяет пошлины.

5. Трамп вводит пошлины. Канада вводит пошлины.

6. Дополнительно правительство провинции Онтарио отвечают. Трамп вводит дополнительные пошлины в ответ на пошлины провинции Онтарио.

7. Провинция Онтарио отзывает пошлины. Трамп отзывает дополнительные пошлины.

8. Параллельно со всем этим Трамп угрожает Канаде аннексией. Канада отвечает "Хрен, мы будем сражаться".

9. Акции американских компаний летят в ад.

10. Канада переживает самый большой всплеск патриотизма в истории.

Сумасшедший дом на проводах.

Потому что там будет дальше - в душе не знаю.

Ничего хорошего от администрации Трампа кому-либо в мире ждать просто наивно.

Нам надо минимизировать риски. На данный момент это более-менее удается. Как-то так.

Кто такой Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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