Трамп устроил мощную ошибку в Белом доме

Некоторым из уволенных сотрудников Белого дома было предложено вернуться.

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Трамп и Маск / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, x.com/elonmusk

Потому что последовательный!

Белый дом начал набирать дополнительный персонал в Совет национальной безопасности через несколько недель после того, как президент США Трамп резко сократил его штат, пишет Bloomberg.

Изменения проводятся по указанию госсекретаря Марко Рубио, который исполнял обязанности советника по национальной безопасности после ухода с этой должности Майка Уолтца.

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После его ухода большинство совета было уволено, а Трамп стремился минимизировать роль СНБ в принятии внешнеполитических решений.

Некоторым из уволенных сотрудников было предложено вернуться.

Этот шаг говорит о том, что администрации Трампа нужны дополнительные силы для решения внешнеполитических вопросов, включая напряженные отношения с Китаем, войну и России и Украины, конфликт в секторе Газа, последствия атак США и Израиля на Иран.

Кто такой Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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