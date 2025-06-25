Дональд Трамп понимает, что за 5 месяцев своей каденции он не сделал ровным счётом ничего примечательного, чему можно было бы откровенно аплодировать стоя.

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Судя по тому, как Дональд "Две недели" Трамп сегодня сорвался на Израиль, а так же CNN и MSNBC, держать себя в руках, от постоянных неудач и провалов ему всё сложнее и сложнее.

Сегодня он опять заговорил про "сделку" с россией. Очередную, 100500-ю "сделку" за свою пока недолгую вторую каденцию, которую он хочет заключить и которую не заключит. Потому, что в реальной политике нет сделок, есть договорённости – договора. Но, Дональд Трамп не играет в реальную политику, он слон в посудной лавке, устроивший переполох. И этот слон, под своим весом и тем дебошем, что он утроил, проваливается в подвал.

Конечно, Дональд Трамп понимает, что за 5 месяцев своей каденции он не сделал ровным счётом ничего примечательного, чему можно было бы откровенно аплодировать стоя, а потому, если рассматривать его через призму пяти стадий принятия неизбежного по Элизабет Кюблер-Росс, то это вторая стадия – гнев.

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И хотя это только начальный путь у 47-го президента США, даже вторая стадия может быть выгодна нам, если правильно ею распорядиться. Именно, правильно войти в ситуацию и направить гнев Дональда Трампа в правильное русло.

Окно возможностей? Мазаль тов!7

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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