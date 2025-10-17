Укр
Трамп угрожает Путину Tomahawk: что за этим стоит

Виталий Портников
17 октября 2025, 09:30
Дональд Трамп призвал Путина прекратить убивать украинцев и прекратить убивать россиян.
Дональд Трамп рассматривает поставку Томагавков Украине

На своей пресс-конференции американский президент подчеркнул, что это главное, чего он желает от российского коллеги.

Перед встречей с украинским президентом Владимиром Зеленским Трамп продолжает усиливать по крайней мере эмоциональное давление на российского президента и угрожать ему увеличением поставок американского оружия для Украины. И что самое главное, Трамп говорит о качественном увеличении американских поставок, когда подчеркивает, что украинцы хотели перейти в наступление и Соединенные Штаты должны определиться с решением по этому поводу.

Трамп снова подчеркнул возможность предоставления Украине дальнобойных ракет Томагавк, хотя в очередной раз не подчеркнул, что уже определился с принятием этого решения. Ещё одним важным элементом давления американского президента на российского является его убеждение в том, что Россия может лишиться энергетических доходов.

Так Трамп рассказал журналистам, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал ему, что страна больше не будет покупать российскую нефть. О каком-то разговоре между американским президентом и индийским премьер-министром по этому поводу пока ничего неизвестно.

В Нью-Дели на слова Трампа отреагировали только пока что в Министерстве энергетики Индии, где подчеркнули, что в закупках нефти и газа Индия будет прежде всего руководствоваться интересами потребителей.

Это можно по-разному понять. И как то, что Индия будет продолжать покупать российскую нефть, если это будет соответствовать ценовой политике индийского правительства, и что Индия прекратит закупку этой нефти, чтобы у потребителей не было проблем с американскими тарифами на индийскую продукцию.

Но вероятно, что какие-то консультации между Трампом и Моди по поводу поставок российской нефти в Индию продолжаются. По крайней мере, глава индийской оппозиции Рахул Ганди уже говорит о том, что Нарендра Моди напуган давлением Дональда Трампа.

В любом случае мы можем говорить о том, что пока Трамп усиливает исключительно словесную эскалацию. Он говорит об украинском наступлении, он говорит о Томагавках. Его министр войны призывает союзников по НАТО увеличить объем, которые они направляют в Соединенные Штаты на закупку нужного для Украины оружия. Но никаких реальных решений, которые могли бы свидетельствовать о готовности Трампа предоставить дальнобойные ракеты и увеличить объемы поставок оружия Украине, пока что нет.

Нет. И ясности, что будет с поставками российской нефти в Китай и Индию, которые продолжаются и не уменьшаются, а в определенный момент на фоне угроз Трампа даже увеличиваются.

Трамп может надеяться, что его сигналы в адрес Путина заставят российского президента пойти на уступки, тем более на фоне ближневосточных миротворческих усилий американского президента, которому удалось добиться хрупкого прекращения огня на Ближнем Востоке.

И как раз сейчас, когда мир на Ближнем Востоке еще выглядит реальностью, Трампу нужно завершить и российско-украинскую войну хотя бы по тому сценарию, который уже состоялся на Ближнем Востоке. Хотя бы добиться прекращения огня на российско-украинском фронте по аналогу того, что произошло в секторе Газа.

Но Путин пока не воспринимает сигналов Трампа, как такие, которые должны были бы побудить его к уступкам. Как можно понять? В России считают, что на эскалацию Трампа должны отвечать собственной эскалацией. Мы это также наблюдаем. Это и эскалация действий со стороны Кремля, когда Россия продолжает массированные обстрелы украинской энергетики, надеясь заморозить украинцев и уничтожить экономику нашей страны.

Это и появление армии дронов в воздушном пространстве стран-членов НАТО. Это эскалация действий, так сказать. Есть и эскалация слов. В Москве каждый раз предупреждают, что поставка томагавков Украине будет новым этапом эскалации.

Что такая поставка и тем более запуск Томагавка будут рассматривать как прямой удар американских, а не украинских вооруженных сил по суверенной территории Российской Федерации.

А в последнее время вспомнили о любимой ядерной угрозе, когда начали напоминать, что ракета Томагавк является потенциальным носителем ядерного оружия. И таким образом, если в воздушном пространстве Российской Федерации поместят эту ракету, которая к тому же с точки зрения Москвы будет запущена американцами, ответ может быть аналогичным.

Ну, то есть фактически в Москве пытаются напугать Дональда Трампа возможностью запуска российской ракеты с ядерным оружием по Соединенным Штатам Америки или по какому-то американскому объекту в Европе.

Конечно, мы тоже понимаем, что это прежде всего словесная эскалация, что вряд ли Россия готова к полноценной ядерной войне и Западу, по крайней мере на сегодняшний день.

Но сам факт того, что на эскалацию Трампа Путин также отвечает эскалацией, вряд ли может свидетельствовать, что у американского президента есть реальные возможности добиться прекращения огня на российско-украинском фронте в какие-то обозримые перспективы.

Самое главное, что нужно осознать: этого прекращения огня, я уже не говорю реалистичных переговоров по завершению российско-украинской войны, нельзя будет добиться исключительно эскалацией слов, которой упорно на каждой своей пресс-конференции, на каждой встрече с журналистами теперь занимается американский президент.

Конечно, для Украины является позитивом хотя бы то, что Трамп сейчас обвиняет не Киев, а Москву на протяжении войны и считает, что именно Путин убивает и украинцев, и россиян во время этой войны.

Но это еще не рецепт завершения войны на российско-украинском фронте, а скорее демонстрация осознания Соединенными Штатами, кто является настоящим агрессором и виновником продолжения крупнейшей войны в Европе со времен завершения Второй мировой.

О персоне: Виталий Портников

Виталий Портников - украинский публицист, писатель и журналист. Обозреватель Радио Свобода и постоянный автор аналитических статей в украинских изданиях на политическую и историческую тематику. Член Украинского ПЕН. Ведет популярный украиноязычный видеоблог на YouTube.

Хочется верить, что Зеленский и Трамп наработают план принуждения Путина к переговорам - Мережко
