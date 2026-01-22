Трамп теперь еще и Исландию хочет: что задумал президент США

Говорит, что силу для "захвата Исландии" применять не будет, но всем припомнит, если ему откажут.

Европа и (весь остальной цивилизованный мир) сейчас начинают, поеживаясь, ощущать себя Владимиром Зеленским на той самой встрече с Дональдом Трампом в Белом доме.

Тогда, я помню, многие наблюдатели, шокированные скандалом, критиковали украинского президента, объясняли, что он, типа, сам виноват: мало извинялся, неправильно оделся, спорил с хозяином и так далее…

Но сейчас те же люди в растерянности смотрят по сторонам, понимая, что теперь они уже сами столкнулись с живым воплощением понятия "тупое агрессивное быдло" там, где ожидали увидеть президента США.

Даже немного забавно наблюдать за этим "прозрением" многих европейцев.

Трамп сказал, что теперь еще и Исландию хочет. Несколько раз сказал "Исландию хочу". (Хотя, возможно, оговорился - имел в виду Гренландию).

Выступление его - просто песня.

Хвастается, что новый самолет назвали F-47 в честь него, так как он - 47-й президент США.

Говорит, что силу для "захвата Исландии" применять не будет, но всем припомнит, если ему откажут.

