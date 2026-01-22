Укр
Трамп теперь еще и Исландию хочет: что задумал президент США

Иван Яковина
22 января 2026, 06:10
Говорит, что силу для "захвата Исландии" применять не будет, но всем припомнит, если ему откажут.
Трамп
Трамп и новое заявление о территориях / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Европа и (весь остальной цивилизованный мир) сейчас начинают, поеживаясь, ощущать себя Владимиром Зеленским на той самой встрече с Дональдом Трампом в Белом доме.

Тогда, я помню, многие наблюдатели, шокированные скандалом, критиковали украинского президента, объясняли, что он, типа, сам виноват: мало извинялся, неправильно оделся, спорил с хозяином и так далее…

Но сейчас те же люди в растерянности смотрят по сторонам, понимая, что теперь они уже сами столкнулись с живым воплощением понятия "тупое агрессивное быдло" там, где ожидали увидеть президента США.

Даже немного забавно наблюдать за этим "прозрением" многих европейцев.

Трамп сказал, что теперь еще и Исландию хочет. Несколько раз сказал "Исландию хочу". (Хотя, возможно, оговорился - имел в виду Гренландию).

Выступление его - просто песня.

Хвастается, что новый самолет назвали F-47 в честь него, так как он - 47-й президент США.

Говорит, что силу для "захвата Исландии" применять не будет, но всем припомнит, если ему откажут.

О персоне: Иван Яковина

Родился в Москве, в районе Сокольники, жил там до трех лет. Имеет украинские корни, предки происходят из города Самбор на Львовщине. С родителями часто переезжал из города в город, проживал в Подмосковье, Кишиневе, Санкт-Петербурге. Учился в 11 школах.

Окончил Московский лингвистический университет, по специальности — арабист.

С 2010 года работал в Киеве, писал для сайта "Лента.ру". После рейдерского захвата издания в 2014 переехал в Украину.

Работает журналистом и политическим обозревателем журнала "Новое время" (Киев), пишет Википедия.

