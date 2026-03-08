Андрусив о топливной панике: цены растут, но государство может это остановить

Рыночная конкуренция против административного давления: как государственные АЗС могут остановить рост цен на топливо.

https://opinions.glavred.info/andrusiv-o-toplivnoy-panike-ceny-rastut-no-gosudarstvo-mozhet-eto-ostanovit-10747019.html Ссылка скопирована

Является ли подорожание на заправках объективным / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

На фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке мировой энергетический рынок охватила паника, что мгновенно отразилось на росте цен на украинских АЗС. Главным вызовом для государства стала необходимость выбрать действенный механизм сдерживания топливного кризиса без возвращения к дефициту прошлых лет. Виктор Андрусив, известный общественный деятель и политический аналитик, критикует попытки административного давления на бизнес и предлагает путь здоровой рыночной конкуренции через потенциал государственных сетей. Автор объясняет, как именно правительство могло предотвратить спекуляции и почему профессиональная реакция важнее жестких ограничений. Публикуем ключевые тезисы эксперта.

Давайте поговорим о топливе. Один из вопросов, который сегодня обсуждается: объективно ли растут цены. На международных рынках паника, потому что никто не знает продолжительности войны с Ираном и ее последствий. Это тянет цены вверх из-за рисков. Украинские АЗС поднимают цены, поскольку следующие закупки будут по более высоким ценам. Но возникает справедливый вопрос, почему мы должны платить за будущие поставки, когда эти куплены по старым ценам?

В этой ситуации у правительства есть два подхода: левый некомпетентный и правый здравый. Левый некомпетентный — это собрать все АЗС, стукнуть по столу, установить price cap, пригрозить жестко наказывать. Именно так было в 2022 году, результат — исчезло топливо повсюду.

видео дня

Теперь о нормальном правильном подходе. Если действительно имеет место паника, а не реальное повышение цен, то правительство, в лице Нафтогаза, имеет 600 заправок Укрнафта. На этих заправках цены меняться не должны. Соответственно, спрос переходит от "спекулянтов" к этим заправкам, "спекулянты" теряют клиентов, объем продаж и снижают цены. Обычная рыночная экономика, которая регулируется через государственную конкуренцию. Если же на государственных заправках невозможно удержать цены, значит рост объективный, и остается только дождаться корректировки рынка, которая произойдет в ближайшие недели.

Все это должно было произойти в первые дни начала паники. Но, как всегда, к сожалению, мы платим цену за чью-то непрофессиональность.

Источник

О персоне: Виктор Андрусив Виктор Андрусив – политический и общественный деятель, заместитель главы Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). В настоящее время – боец ВСУ, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред